Cezaevinde 582 kişi var.

Bunların 293’ü Türkiye'den ülkemize gelen ve henüz vatandaş etmediklerimizden ama inşallah ederiz kalitelidirler. 107 kişi vatandaş ettiğimiz Türkiyeli bence terfi etsinler meclise bile girsinler. 125 kişi ise diğer ülke vatandaşı bence bunlara yeşil pasaport ile vatandaşlık verelim. 124 kişi KKTC Cezaevi bize yeterdi aslında ama suç yargıda neden bu insanları topluyor içeri.

(Evrim Kamalı)

Türk Dil Kurumu “Modern” sözcüğünü “Çağdaş” şeklinde açıklıyor;

“Çağdaş” sözcüğünün ikinci anlamı ise

“Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, asri, modern”;

Şimdi biz 2019’ların Sarayönü’nde daha “Modern” miyiz?

(Oshan Sabırlı)

Memleketin trafik halleri...

1) Lefkoşa Atatürk Stadı ışıklarında kırmızı ışıkta yeşil ışığın yanmasını bekleyen bir arabanın önüne, lüks aracıyla kaynak yapmaya çalışan biri... Kendisine yol vermediği halde, kazaya sebebiyet verircesine geçip öne yerleşiyor, arkada kalan araç sürücüsü el işareti yapmış olacak ki, öndeki bir hışımla aracından indi ve "Baga deg? Ha baga deg?" diye diğer sürücünün üzerine yürümeye başladı. Ardından da arabalarına binip gittiler...

2) Gönyeli'de sabit radar önündeki yaya geçidinden, geçmeye çalışan bir genç öğrenci. Dikkatsizce sürüş yapan başka bir genç araç sürücüsünün sürdüğü aracın altında kalıyor. Sürükleniyor yerde. Neyse ki ağır bir yaralanma yok. Ambulans aranıyor. Araç sürücüsü ise, beklemeyelim ambulansı deyip, birden kucaklıyor yerde yatan genci... "Yahu kaldırma, iç kanama olabilir, kırık çıkık olabilir" diyor oradakiler, karşı cevap "Bir şey olmaz bunlara" oluyor... Ve arabanın arka koltuğuna yatırıp, sürüyor arabasını... Geride yaya geçidini kullanan gençten, bir tek ayakkabı, gözlük ve ders teksirleri kalıyor...

3) Gönyeli Çemberi üzerinde, vızır vızır trafiğin aktığı bir saatte Renault 9'uyla bir amcam ilerlerken, birden duruyor... Trafik düğüm düğüm, kornalar, bağırmalar, çağırmalar... Sorduk amcaya, "Ne oldu?" diye.... "Benzin bitti" dedi... Eee durmadık, ittik müsait bir yere, trafik açıldı. Amcam teşekkür etti ve "Madem bir el attınız, kakdırıg be çocuklar benzinciye kadar" dedi... Gülümsedim, hoşuma gitti...

Ve işte tüm bunları gördükçe, her sabah TV ekranlarına çıkıp, sormadan edemiyorum; "Ne olacak bu memleketin hali?"

(Serkan Soyalan)

Aman barışa halel gelmesin: Kıbrıs’ta güven yaratıcı önlemleri belirleyip pekiştirme adına Türklerle Rumlar arasında sözde bir ortak kültür eğitim komitesi vardır… Bu ortak komitenin yıllar içinde sağlayabildiği düzen şu ki, Türk tarafında milli eğitim silinirken, Rum tarafında milli fanatizm şahlandırıldı… Yeni Rum Milli Eğitim Bakanı Prodromu Prodromus'un görevine EOKA Lideri Enosisçi Grivas’ın heykeli önünde saygı duruşuyla başlaması bu gidişatın yeni örneğidir… Tutun ki bizde bir Milli Eğitim Bakanı göreve atanır atanmaz TMT Anıtı'na saygı duruşuna koştu... Alimallah bizim barışcıgiller ortalığı kaldırırlar... Ama bakıyoruz da Prodromus'un EOKA'cı ve Enosisçi tavrı için devlet yetkililerimiz dahil hiç kimse sesini çıkarmadı... Aman barışa halel gelmesin!

(Ahmet Tolgay)