Herif hem çocuğu hiç beklemediği anda yumruklayarak haşat etti hem de hala daha lafazanlık yapıyor. Efendim "uyuşturucu alıp şarkı söylüyormuş." Sen narkotik misin? Sana ne? Her gannavuri içtiğine inandığı adama yumruk sallarsak vay halimize bunun içinde!! Sanatçıya yakışmıyormuş. Bak seeen! kendisi aynı zamanda sanatçıya neyin yakışacağını ve neyin yakışmayacağını da karar vermiş!! Bulut Akacan darptan iki sene yedi. Yardımcısı ilk günden tutuklandı. Orada tartışma da vardı, kendini koruma da. Burda ise kameradan görünen şarkı söyleyen adama ansızın kalleş bir şekilde yumruk atılması var. Herif çıkıp özür dileyeceğine, üstünden haklı da çıkmaya çalışıyor. Hadi oradan öküz!! Bu adam niye hala içeride değil ?

(Mete Hatay)

Elektrikte ‘af’ tuhaf geldi.

Çünkü ödemediğiniz zaman kesiyorlar zaten…

Hatta diyorlar ki “Sistem otomatik.”

"Bilgisayar kesiyor."

Bu durumda faturanızı ödemediğiniz zaman kesiliyorsa…

“Borç” biriktirme imkânınız zaten yok.

En fazla bir ay!

...

O halde merağım şu:

Borcunuz varsa ve sistem otomatik olarak elektriği kesiyorsa eğer…

Bu “borçlular” kim?

Bu af kimler için acaba?

(Cenk Mutluyakalı)

Az önce geçerken oradaki kaosu ve gerilimi gördüm... Hem sinirlendim, hem de üzüldüm... Çeşitli tonajdaki arabalar o furya içinde çukurlara düşerek ilerleyebiliyorlar... İlgili Bakanımız Tolga Atakan'ın "Salı akşamına kadar biter" dediği Gönyeli çemberindeki asfalt çalışması bugün oldu ve hâlâ bitirilemedi... Oradaki çalışma da son derece aheste... Halka verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesi önemlidir... Güven ve saygınlık adına...

(Ahmet Tolgay)

Kadına seçme ve seçilme hakkını;

Fransa, İtalya 1946,isviçre 1971 yılında tanıdı..

En büyük Devrimci Atatürk'ün kurduğu, Laik, Demokratik Sosyal ve Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Meclisi,

Türk Kadınına 5 Aralık 1934 yılında, hakkı olan hakkını tanıdı.

Ne mutlu değerini bilen Cumhuriyet Kadınlarına.

(Eralp Şerifoğlu)

Yılda toplamda 6 ay bir gün KKTC’de yaşayan, gelir vergileri ile KKTC’ye katkısı olan her KKTC kimlik hamili yurttaş seçme ve seçilme sahip olmalıdır.

Gelir vergilerini eloğluna veren, KKTC’ye turist gibi gelenler, oyunu da eloğluna verip, eloğlunun memleketinde zaten seçip seçilmektedirler.

(Hasan Nihat Erduran)