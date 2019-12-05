Bütün partilerden oluşacak bir komite, oturur ve de jour nüfusa bir bakar. Söylediğim bu! Yani ben herkesi eve kapatıp nüfus sayımı yapın falan demiyorum. Sadece Vatandaş nüfusu, bunlardan kaçının ikametinin Kıbrıs'ta olduğunu, vatandaşların doğum yerleri ve anne babalarının doğum yerlerini, bir de vatandaşlığa baş vurma hakkı kazanacak kayıtlı işçilerin rakamının ortaya çıkarılmasından söz ediyorum. Öğrenci, kaçak, kayıt dışı, asker falandan söz etmiyorum. Bizim irademize müdahil olacak nüfusun sayısını yani kayıtlı nüfusun açıklanmasını ve bunun tüm siyasetçilerin birlikte katkı yapacakları bir eksersiz olmasını arzuluyorun. Yoksa bunun gibi hayati rakamlar açıklanmazsa, seçimin şeffaflığına gölge düşeceğini ve bundan dolayı da oy vermeyeceğimi söylüyorum. Bu eksersizi yapmak için ne ayrı bir bütçe gerekir ne de uzun bir çalışma. Sadece iktidarın veya Cumhurbaşkanlığının bir "hade " demesi yeter.

(Mete Hatay)

Tufan Erhürman 'ın "Federasyon için Rumlara Yalvarıyoruz." söylemini açık biçimde eleştirmesi adeta CTP'nin nabzının hala attığının ısbatı gibiydi. Şahsen Federasyona veya yakın zamanda Federasyon kurulacağına pek inanan bir kişi değilim. Bunun bana göre sebeplerini de defalarca yazdım. Ancak bir halkın kendi iradesiyle bu kararı vermesi başkadır, birilerinin telkini sonucu Federasyon karşıtı olmak başkadır. Keşke sadece bu konuda değil, diğer başka konularda da CTP, her biçimdeki vesayet ve türevlerine bu şekilde açıktan ses verebilse. En kötü CTP, CTP'sizlikten iyidir...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Birleşik Kurul, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planını’na bu şekline onay vermedi. Her aşamasında beraber çalıştığınız!! Üç Belediye de kabul etmedi Plan’ın bu halini. Plan’ı şimdiye kadar rant ve çıkar çevrelerinin istediği şekilde yaptınız. Kalan kısa sürede planı bilimsel olarak çalışma zamanı. Haberlerinizi bekliyoruz, katkı koymaya hazırız. Yoksa bu kadar tepkiye rağmen planı bu şekilde bırakacak mısınız? Göreceğiz.

(Merter Refikoğlu)

Emirname yedi nane, Gazimağusa, Yeni Boğaziçi ve iskele belediyelerini aldıkları karar için yürekten kutlarım, emirname çıkacak ise ülke genelinde çıkarılmalı, genele hitap etmelidir.

(Bilal Dericoğlu)

Anlaşılmaz bir durum: EL SEN, olumsuz yankıları hala devam etmekte olan süresiz elektrik grevi sırasında oluşan arızaların ve enerji kesintilerinin KIB TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini öne sürüyor... Peki de, Onurhan'ın emrinde bu talimatları ülkenin her tarafında yerine getiren KIB TEK ekipleri ya da çalışanları kimlerdir?.. Bu soruyu neden mi soruyorum? Çünkü yine EL SEN açıklamasıdır ki, süresiz grev sırasında bu greve KIB TEK çalışanlarının tümü katıldı.

(Ahmet Tolgay)