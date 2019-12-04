'Uluslararası Engelliler Günü' dolayısıyla birçok kişi/kurum/kuruluş açıklamalarda bulunacak...

İşin acı gerçeği örneğin bir tekerlekli sandalye kaydırağı ve tekerlekli sandalye salıncağı koskoca ülkede sadece Taskent Piknik Alanı’nda var.

Neden? Bu ülkede bunu düşünebilecek, vizyon sahibi ve parası olan bir tek Taskent Doğa Parkı mı var?

Konuşmaktan vazgeç, bir şeyler yap!

(Kemal Basat)

Dağdan yağmur gelmiş, o menfezi tıkamış, menfez temizliği yapılmamış, su yola taşmış, dört genç ölmüş... Bunu nenem de bilir mezarından çıksa. Tek soruya cevap arıyoruz:

Yol kapalı olmasına rağmen, bu dört genç o cehennem girdabına nasıl girdi, kimler geçmelerine izin verdi?

Gerisi saçmalık... Laf salatası... Kimse kusura bakmasın...

(Hüseyin Ekmekçi)

Kıbrıslı Rum liderlerden Yorgo Vasiliu, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını isteyen Kıbrıslı Rumların başında geliyor galiba... Başkanlığı döneminde bu konuda yoğun faaliyetleri ile tanınmış, daha sonraki politik faaliyetlerinde de çözüm yanlısı olduğunu kanıtlamıştır.

Vasiliu, hafta sonu Kathimerini gazetesinde yayınlanan söyleşide Rum tarafını uyarmak ihtiyacı hissetmiştir. Bu uyarıların biri KKTC devleti ile ilgilidir ve oldukça hoşumuza gitmiştir... Şeker gibi!

Bence Vasiliu’nun Kıbrıslı Rumlara yönelik uyarılarında yer alan diğer hususlar en az KKTC konusunda söyledikleri kadar önemlidir ve ders alınabilecek niteliktedir.

(Hasan Erçakıca)

En azından saygı göstersek, yapana! Bir söylenmedir de gider, ‘devlet kurduk devlet kurduk...’ 45 senedir yaptıkları okullarda eğitim görüyorsun, bir harman yer istiyorsun övünmeye, lafla olunca da kafana çöküyor işte

(Cenk Mutluyakalı)

Bugün dünya engelliler günü engel SİZ SİNİZ engelli vatandaşlarımıza ENGEL olmayınız yeter. Sadece bu gün değil, her gün engelli insanlarımızın günü olması dileğimle. Günaydınlar sevgili dostlar, gününüz aydın yarınlarınız parlak olsun. Seviliyorsunuz.

(Orhun Karagözlü)

Herkes engelli dostu bugün. Hayatı ne kadar kolaylaştırıyoruz engelliler için? Kaç işveren iş yerine bir engelli istihdam ediyor? Ya bu ülkeyi yönetenler; seçim zamanları Engellilere ve örgütlerine verdikleri sözlerin ne kadarını yerine getiriyorlar... kaç engelliyi ön sıralardan aday gösterip onlara meclis yolunu açıyorlar... Düşünsenize tek bir engellinin olmadığı bir meclisin ve bakanlar kurulunun engellilerin sorunlarını anlayıp çözüm önerileri üretmesini ne kadar bekleyebiliriz... En büyük engel samimiyetsizliktir. Engellilere samimi olalım.

Tüm engeller samimiyetle aşılır..

(Göktürk Ötüken)

Avrupa'nın başkenti Brüksel'de kamusal alanda içki yasağı geldi. Artık kimse kafasına göre sokakta, parkta, bahçede alkol tüketemeyecek. Bu yasağı bizimkiler İstanbul'da yapsa: 'yobazlar şehri teslim aldı, artık milletin yediğine içtiğine de karışıyorlar.' diyerek kıyameti koparırlardı. Evet sevgili liboşlar!

Bu yasak için görüşlerinizi bekliyorum. Her fırsatta Türkiye ve Erdoğan'a yasakçı yakıştırması yapan zihniyet, AB'nin göbeğinde yapılan bu sözde insan hakkı ihlaline ses çıkarsınlar da görelim.

(Ferda Ekinci)