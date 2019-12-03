Hayvanların hijyen ortamda kesildiği mezbaha sayısı üçü geçmezken, iki belediye dışındakilerin bu konuya zerre kadar önem vermediğini ortada. Belediyelerin hijyene dikkat etmelerini zorlamalıyız diye düşünüyorum. Bugüne kadar olmayan denetimi yönetenlere dert ettirmeliyiz. Ama hiçbir makam, kurumun derdi değil…

Sağlığımızın hiçe sayılmasına ne kadar tepki gösteriyoruz? İyi ile kötüyü ayırt etmeye ne kadar odaklanıyoruz? Sorularının yanıtını düşündüğümüzde çıkan sonuç birey olarak da kendi sağlığımızı gerçek anlamda umursamıyoruz

(Emin Akkor)

Ciglos'ta dört gencimizi kaybetmemizin ardından bir yıl geride kaldı. Bir baba, oğlunun ardından sonsuzluğa uğurlandı... Adalet halen yerini bulmadı... Göz yaşı hiç dinmeyen baba Mehmet Bekçi'yi saygıyla anarız...

Peki ya adalet? Gençler nasıl oldu da dereye düşecek kadar kontrolsüz bir şekilde yol aldılar, almalarına izin verildi?

(Hüseyin Ekmekçi)

Seçim anketi yapacağınıza hane halkı anketi yapın. Sorun bakalım insanlara; Her evde kaç işsiz var? Asgari ücretle geçinen aile sayısı nedir? Aylık 2958 TL'lik asgari ücretle 4 kişilik bir aile kaç gün geçinebilir? Kaç gencimiz işsizlik nedeniyle yurt dışına göç etmiş? Güneyde ekmek parası kazanan kaç vatandaşımız var? Devletin verdiği eğitim ve sağlık hizmetlerinden vatandaş ne kadar memnun?.

(Göktürk Ötüken)

Duyarlı iş insanlarımız. Bu yılki yeni yıl yemekleri ve pahalı sanatçı davetli balolarınızı bir yıl erteleyip, yeni bir yoğun bakım ve kalp damar hastanesi yapılmasına katkı koyunuz. Bu konu ülkemizin en acil toplumsal ve kamusal ihtiyacıdır. Seferberlik zamanıdır. Lütfen kulak veriniz.

(Vedat Yorucu)

Lefkoşa'daki Posta Binası bizim tarihimizin en önemli mihenk taşlarından birisidir. 94 yıllık posta hizmeti dışında karargah, psikolojik algı merkezi, Bayrak Radyosu ve BİMAL adı verilen " Bayraktarlık İmalatı" telsizler ve vericilerin de cansiperane çaresizlik içinde yapıldığı yerdir. Bu binaya sahip çıkmak ve içerisinde Posta Tarihi Müzesi açmak vefadır, saygıdır, ahde vefadır. Bilmeyenlere Kıbrıs Türk Mücadele ve İletişim Tarihi'ndeki unutulmaz yerini anlatmaya hazırım. Ayrıca açılacak müzeye ilk destek de benden gelecek.

(Ulvi Keser)

Zamandır düşünüp durdum. Bu arada gözlem de yaptım. Sporun içinde yer alan kurum ve kuruluşların faaliyetleri içinde yandaş basın isimlerini tercih ve istemini tercih etme ihtiyacı kendilerini tatmin etse de, zaman içinde ne kadar yanlış yaptıklarını süreç içerisinde yaşayarak öğrenecekleri aşikardır. İnsanların bu kadar ayrımcı ve tutarcı olmalarını kimler ön ayak oluyor ki? bu kadar zamandır çözme aşamasında olmama rağmen sonuca ulaşamadım. Hiç kimse zaman içinde sonsuz değildir. sonu da doğru değil. Sadece bu aptal yüzlere gülümseme açısından yandaş görünme hareketi olarak değerlendirebilir. Uzun zamandır yazmak istediğim ir konu idi. Spor Yazarları içinde ayırım yapan herkese ve her kulübe karşı olduğumun ve olacağımın resmi olarak düşünebilirsiniz.

Köfte yemek, dalga geçmek sporumuzu kurtarmaz. Sadece gönül eğlendirir.

Anlayanlar anlar...

(Alkan Baykent)

Gidiş nereye?: Devlet mühendislerinin denetiminde olması gereken okul inşaatı çöktü. Bir yıl önce törenle açıldıktan sonra sel baskınında gencecik insanlarımızı yutan Lefkoşa - Girne Yolu da devlet mühendislerinin denetimindeydi... Nere gideriz be ama?..

(Ahmet Tolgay)