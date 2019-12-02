'Bazan kadın olmaktan iğreniyorum' diyor 29 yaşındaki danışanım. Kadın erkek ilişkileri abisi tarafından cinselliğe bağlanmış. Abi baba görevi görüyor evde. O kadar korkmuş ki kadın erkek ilişkilerinden daha yeni bir erkek arkadaşı olmuş. Vallahi de billahi de çok güzel kız. Abisi ona sen o.. sun demiş. Kız gidip bakire raporu almış. Ağlayarak titreyerek intihar düşünceleriyle bana gelmiş. 'Bana biri dokunursa intihar ederim' diyor.

Ey analar babalar ebeveyn sizsiniz evdeki en büyük kardeş değil. Belki büyük kardeşi sapkınlığa itmişsinizdir. Kendinize gelin bir. Alın sorumluluklarınızı. Kaldı ki 29 yaş yetişkin yaşı. Hezeyanlarınızı atın şu ev ortamından rahat etsin aile üyeleri. Karışmasın çelişmesin doğru yanlış, namus namussuzluk kavramları. Ayrıca hiç düşündünüz mü kızlarımızı kadınlarımızı nereye doğru itiyoruz ya da nereye doğru evriliyoruz diye?

Namus namus deyip evlatlarınızı kızkardeşlerinizi karılarınızı namussuz adlandırmak nasıl bir his? Her şey SİZİN KAFANIZIN İÇİNDE.

Çocuğunuzda mental bir bozukluk yoksa şunu unutmayalım.

' HASTA ÇOCUK YOKTUR. HASTA AİLE VARDIR.'

(Öztül Özerdem)

Ülkedeki sağ-sol siyasetçinin bir türlü anlamadığı şey, hangi konu olursa olsun "paydaşlarla bir masa etrafında" çözülemeyeceğidir. Çünkü statüko dediğiniz şey, o masadaki paydaşların bizzat kendileridir.. Doğru tek'dir ve radikal kararlar alıp o doğru uygulanmalıdır.. Bu olmadığı sürece her gün bir aileye ateş düşecektir... Maalesef..

(Aytuğ Türkkan)

Dağlar eridi, her yer inşaat, Kıbrıslılar son 15 yıldır artan hızda alt yapısı eksik, Rum mallarına konuşlandırılan ve dağlardan koparılmış taş bahçe duvarlarıyla sarılmış villalara, konaklara, apartmanlara, residentslere taşındı ama ironik bir şekilde Parlementosu hala daha eski ganimet sigara fabrikasında duruyor, Devlet tiyatrosu hala daha yanmış ganimet sinemada idare etmekte, Senfoni orkestrasının, -bırakın konser salonunu,doğru dürüst prova yapacak yeri bile yok- şimdilerde ise eski bir Ermeni konağı olan ganimet Flarmoni binasında çalışıyorlar. Mücadele yıllarından kalmış mücahit çocukların emeğiyle yapılmış Hastahane ve göçmen evler dışında gösterecek birşeyimiz yok. O da zaten miladını doldurmuş. Kıbrıslıların çalıştırdığı Hotellerin %80'i zaten ganimet. Bu ortamda yıllardan sonra "Devletimiz" Girne'de yeni bir okul yapmaya karar verdi!! Bir de ne görelim o da 50. gününde patır patır çöktü, aynen Devlet denen bu aygıt gibi!!! Biz ise hala daha Başbakan'ımız İngiltereye tutuklanmadan girdi diye sevine duralım, ya da rüştümüzü beyaz cadillaclara binerek isbatlamakla uğraşalım!! Kusura bakmayın ama buraları tam bir Fellini filmine benzedi!!! "la dolce vita" ala Gibri....

(Mete Hatay)

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun kendisine Kira Sözleşmesi sunulmadan, münhasıran muhtar tarafından verilen İkamet Belgesine dayanarak elektrik bağlaması yasal mı? Yasal ise bunu nereden bulabilirim. Elektrik Kurumundan bir Ballikari "Biz İkamet Belgesine dayanarak, elektriği bağlarıg. Git mahkemeye" dedi.

(Hüseyin Garip)

Girne'de çöken eğitim bakanlığına ait okul binası inşaatı. İyi ki yarım inşaat halinde çöktü. bir de içinde öğrencilerin olduğunu düşününüz. Hiç mi kontrol yok.

(Orhun Karagözlü)

Raya oturtulduğu öne sürülen trenin önüne çıkarılan devasa engellerden biri daha.. Tabii ki Kıbrıslı Türklere verilen AB pasaportlarının çeşitli şartlar çerçevesinde geri toplanmasına ilişkin tasarı, Rum Sosyal Sigortaları'na primlerini ödeyen Kıbrıslı Türklerin sosyal sigorta haklarından dışlanması, Güney'deki mallarını satmaya kalkışan ya da Güney'de mal almak isteyen Kıbrıslı Türklerin kovalanması gibi konular da gündemi acıtmaya berdevamdır.. Onlar da rayına oturtulduğu öne sürülen trenin önüne konulan engellerdir tabiatıyla..Boyuna yığılmakta olan engellere karşın bakalım rayına oturtulduğu öne sürülen bu tren nasıl yol alabilecek!..AKEL bile Rum otoritesinin almakta olduğu önlemlerin birleştirici değil ayrıştırıcı ve Yeşil Hat'ın bir dış sınıra dönüştürülmekte olduğunu seslendirmeye başladı. AKEL'in korkusu tabii iki devletli çözüme doğru dümen kırılmasıdır..

(Ahmet Tolgay)