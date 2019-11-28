Bu olay başka bir ülkede olsa Sağlık Bakanı derhal istifa eder, sabaha kadar da olsa hastanede müşahede altında tutmayan sağlık personellerinin işine derhal son verilirdi. Ama bu memlekette kim istifa edecek? Kim görevden alacak? Günü birlik yaşamaya devam! Siz ve sizin gibilerin yarattığı sistem yüzünden öldü bu çocuk! Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın...

(Hüseyin Özbarışcı)

Berlin’de yapılan üçlü görüşme öncesi kamuoyundan gelen yorumlara baktığımızda herkesin kendi aynasını bize yansıttığını görüyoruz. Herkes, Berlin sonuçlarının kendi politik görüşü şeklinde sonuçlandığını ifade ediyor.

(Emin Akkor)

Ülkeyi seçilmiş siyasetçiler değil, sendikalar yönettiği sürece bam telimize basınca bağırmaya devam edeceğiz. Bu ülkedeki en büyük statüko sendikal yapılardır. Siyaset de korkup dokunamadığı sürece daha çok bağırırız

(Aytuğ Türkkan)

Sosyal medya insan yaşantısının bir parçası olduktan sonra, adab-ı erkan kişiliği erozyona uğrayabiliyor. Klavyeden dökülen sözcükler, muhatap ile yüzleşmeden fütursuzca dünyaya servis ediliyor.

(Niyazi Nizam)

3 yaşında bir çocuk traktörün altında kalıyor. İddia o ki bir anne şiddetten kaçarken trafik kazasında yaşamını yitiriyor... Sağlık bütçesi düşürülürken, hastanede ilaç yok... Kanser hastaları dahil. 10 yaşında bir çocuk ölüyor... sebebi belli değil... Bir amca, yeğenine tecavüzden tutuklanıyor. Atlas Global uçuşlarını durduruyor... Ama bizim tek gündemimiz Kıbrıs konusu.

Sahi, kim yönetecek bu ülkeyi? Sorumlu olanların her biri başka alemde...

Yazık...

(Hüseyin Ekmekçi)

Ne kadar ilginçtir ki bugün KIB-TEK çalışanlarını eleştirenler; O çalışanları işe alanlardır... KIB-TEK çalışanları yüksek maaş alıyor diye feryat edenler o maaşları belirleyenlerdir. AKSA'ya ağzına geleni söyleyenler AKSA'YI Kıbrıs’a getirip her seferinde sözleşme yenileyenlerdir. Yani anlayacağınız bugün ki eylemin haksız olduğunu söyleyen siyasiler kurumun bu hale gelmesinin başlıca sorumlusudur...

(Göktürk Ötüken)

Eylem yapmak her parti, dernek, sendikanın hakkıdır. Ancak eylemin dozunu kaçırıp, b..unu çıkarmaya ve bedelini halka ödetmeye kimsenin hakkı yoktur. Parasını alıyorsan hizmeti aksatamazsın. Birileri cebini dolduracak , halka da cezası kesilecek. Türkiye’den interkonekt gelmesine aha bu yüzden EVET

(Tamer Karakaşlı)