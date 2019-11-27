Beklediğimden çok daha yapıcı bir gece oldu. Özellikle Genel Sekreter'in etkin katılım konusu açısından 1991 yılındaki 716 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararındaki 4. Paragrafına vurgu yapması -ki o paragraf 8 Mart 1990 tarihli BM Genel Sekreteri raporunun 1. Ekinin 11. Paragrafı'na vurgu yapıyor- çok önemliydi. Bakınız bu paragraf ne diyordu:

“Federasyonda iki toplumun siyasi eşitliği ve federasyonun iki toplumlu yapısı tanınmalıdır. Siyasi eşitlik, federal hükümetin tüm birimleri ve idaresinde sayıca eşit katılım anlamına gelmemekle birlikte, farklı yollarla da yansıtılmalıdır: Kıbrıs Devleti’nin federal anayasasının her iki toplumun oluruyla kabul edilmesi veya değiştirilmesi gerekliliği; federal hükümetin tüm organları ve kararlarında her iki toplumun etkin katılımı; federal hükümetin bir toplumun çıkarlarına karşı herhangi bir önlem alma yetkisine sahip olmayacağının temini; iki federe Devletin eşitliği ve aynı yetki ve fonksiyonlarda olmaları.”

(Mete Hatay)

Crans Montana’da raydan çıkan tren rayına geri geldi; ama daha uzun bir süre hareket etmeyecek

- Beşli konferans şartlarını oluşturmak için BM Genel Sekreteri insiyatif üstlendi; ama bunun için 2020’nin ikinci yarısının beklenmesi gerekiyor

- Referans şartlarının oluşması için süreç devam edecek; ama oluşsa bile Rum lider bunu Maraş ve Doğal gaz ile ilgili Türk faaliyetlerinin sonlandırılmasına bağladı.

Türk tarafı açısından BM açıklaması ile

1- tüm parametrelerin yeniden teyit edilmesi, 2- açıklama içerisinde federasyonun tek çözüm modeli olduğunun Anastasiadis tarafından kabul edilmesi,

3- Stratejik anlaşma vurgusu

4- Zaman vurgusu

5- Siyasi eşitlik vurgusu

6- yani; Süreçte, sonuçta ve modelde netlik BM belgesinde...

Bu altı madde Berlin’de kurulan masa için Türk tarafının bir başarıdır.

Anastasiadis masada açıklamayı kabul etse de; basın açıklamasında tamamının başlamasını şartlara bağlamıştır.

BM, Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in tüm açıklamaları dikkatle okunmalı, sloganlardan arındırılarak değerlendirilmelidir. Ancak o zaman sağlıklı bir sonuca ulaşırız.

Federasyonu savunarak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adaylar, diğer adaylara göre daha sağlam bir zeminde.

(Hüseyin Ekmekçi)

BM, yanlış yapıyor. Bu konferansların Cenevre Berlin New York gibi refah kokan yerlerde değil, Şam Bağdat gibi barut kokan şehirlerde yapılması gerekir.

(Bülent Dizdarlı)

Tren: Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı Berlin buluşmasından sonra "rayından çıkmış treni rayına oturttuk" dedi.. Bu tren Nikos Anastasiadis'in sabotajıyla Crans Montana'da rayından çıkmış, hatta tepetaklak devrilmişti.. Devrilen trenin altında Anastasiadis kalmıştı... Şimdi o tren, yerinden kaldırılıp gerçekten rayına oturtulmuşsa, altındaki Anastasiadis, yeni oyunlarını tezgâhlayabilmesi için kurtarılmış oldu... Asıl önemli olan şu: Rayına oturtulan bu trenin ulaşması gereken çözüm istasyonu hangi dağların arkasında ve ne kadar uzakta..

(Ahmet Tolgay)

Bırakın Berlin'i, treni, şimendiferi...

Bu halk 1 kilo eti yaklaşık 100 TL'ye alıyor... 6 TL'ye çocuklarına süt içiriyor...

Ülke yabancı işgali altında, Banglşadeşlisi, Vietnamlısı, Hindistanlısı, Pakistanlısı, Rus, İsrail, İngiliz... Ve niceleri.

Nijeryalılar "öğrenci" diye geldi; evlenip çoluk çocuğa karıştı.

Hırsızlık, tecavüz, gasp, yaralama, kundaklama, cinayet, dolandırıcılık, uyuşturucu vs.'yi hiç saymıyorum...

Okullar, hastaneler dökülüyor, kurumların çökmüş... Askerin, Polisin içinde bile "çürük elmalar" var..

Bunları çözün.

Ekonomin batmış, yerlerde sürünürken, halkın gün be gün fakirleşirken, insanlar korkudan gece sokağa çıkamaz hale gelmişken, dövizle kira ödeyen esnaf tek tek kepenk kapatmaya başlamışken ...

Sen Kıbrıs'ı çözmüşün, AB'ye girmişin ne yazar, girmemişin ne yazar?

(Raif Uzkan)