Naylon poşet uygulaması

Biliyorsunuz bir süredir marketlerde naylon çantalar ücretle veriliyor. Bu uygulama ile çevreye geri dönüşümü nerdeyse mümkün olmayan naylon atıkların bırakılmasını asgariye indirmek hedeflenmiştir.

Buraya kadar iyi … İyi ama uygulama da iki sorun var

1- Üzerlerinde marketlerin reklamı olan bu naylonlara verilen para nereye gidiyor? Çevre için ayrılan bir fona mı yoksa marketin kasasına mı?

2- Bu arada marketlerin içinde sebze meyve reyonlarında ince naylon poşetler bedava dağıtılmaktadır. Alıcı istediği kadar naylon poşeti buralardan bedava alabilmektedir. Kısacası naylon israfı bir başka yolla devam etmektedir. Oysa buralarda kâğıt hartuçlar kullanılsa amaca daha da çok hizmet edecektir.

Kısacası bir işi yapacaksak, takip etmeli küçük dokunuşlarla iyiyi daha iyiye çevirmeye çalışmalıyız. Yoksa yaptık oldu bitti deyip oluruna bırakırsak geriye gideriz.

Tabii bunu kim düzenleyip yapmalı? Cevap net: Hükümet? Çevreden sorumlu bakanlık?

(Bülent Dizdarlı)

Emine Pilli’yi tanımam, daha önce eski eserler dairesi müdürlüğü yapmış bir insan. Evde oturup boşu boşuna bir yığın para alırdı müşavir olarak. Herhangi bir yanlışı duyulmadı. Napsaydı? Kocası bakan diye evde oturup bulaşık yıkasaydı? Yoksa işi ile alakasız partili birini atayıp yeni müşavir yaratılsaydı? Hayırlı olsun. Haa gözümüz üstünde, o ayrı mesele.

(Merter Refikoğlu)

Millet sosyal medyada ayaklandı, 'Neden tecavüzcü amcanın ismini ifşa etmezsiniz', 'Niye ismini ve resmini kapalı yayınlarsınız' diye isyan eder herkes... Önce bir durun düşünün... Olayın mağduru ile tecavüzcü birinci derecede akraba... Tecavüzcünün kimliğinin açıklanması demek aynı zamanda mağdurun kimliğinin da ortaya çıkması demektir... Henüz daha 12 yaşında olan bir çocuğun yaşadığı travma yetmezmiş gibi sırf sizin merakınız giderilsin diye bir da kimliğini ifşa edelim...

(Ahmet Vamık)

Ekonominin sözde lokomotif sektörü olan inşaat sektörü sadece ülkemizin geleceğini değil insanların hayatını da karartmaya devam ediyor.

(Niyazi Türkseven)

Uzun bir zaman devam eden çözülmemiş toplumlararası sorunlar belli bir süre sonra kendi alışkanlıklarını da oluştururlar. Çözüm için yapılan buluşmalar zamanla araç olmaktan çıkar adeta bir amaca dönüşür. Taktiksel süreçler, stratejik ve sonuç amaçlı süreçlerin yerini alır. Belli tanımlar üzerine vakit harcamak, günü kurtarmaya dönüşür taraflar için. Özellikle "herşey anlaşılmadan hiçbirşey anlaşılmaz" tipi süreçler, her türlü aşağıdan gelişmesi muhtemel barış inşaasını da felç eder. Görüşme masaları adeta bir şey yapmaktan kaçmak için, saklanma eksersizine dönüşür. Çözümü tetikleyecek her yapıcı adım bu tip "son şans" süreçlerine kurban edilir. Umutlarla oynanır ve zamanla çözümün inandırıcılığına da darbe vurulur. Oysa parça parça veya adım adım yapılacak o kadar çok şey vardır ki, kilitlenmiş birbirini besleyen statükoları dönüştürecek, çözüme motivasyon yaratacak, yeni gündemler belirleyecek, rehine kalmış dünya kadar meseleyi çözecek! Maalesef taraflar ve zaman zaman Uluslararası toplum bile bu tip yoğun emek gereken açılımlardan uzak durdu bugüne kadar. Hep bir "big bang" tipi çözüm yöntemine konsantre olundu. Öte yandan iki tarafta da yapılacak açılımlar öylece kala kaldı. Ortak çevre, doğal kaynaklar, kültürel, ekonomik işbirliği eksikliği gibi sorunların irdelenmesi ertelendi. Şimdi Berlin'de iki lider yeni bir süreç başlatabilmek için belli referans noktalarında hem fikir olmak için tekrar buluşuyor. Bu arada 2.5 yıldır telefonlar, resimler ve Derinya kapısı hariç hiç bir adım atılmadı aksine, sınır kapılarındaki hamaset ve propaganda malzemeleri çoğaldı. TL'nin değer kayıbı olmasa geçişler bile azalabilirdi. Genel Sekreter atılacak adımların tanınma anlamına gelmeyeceğini ilk defa açıkça yazarak Rum tarafını teşvik etmeye çalıştı. Biz ise hep karşılıklılık düşünerek birçok tek taraflı atılabilecek adımı erteledik ve şimdiki yeni hükümetle tamamen rafa kaldırdık. Maalesef Sol da bu tip adımlara bir türlü ısınamadığından, Ers ve Özersay'ın "adım atıyoruz" diyerek Maraş konusundaki diğer tarafa "gol atma" eksersizine seyirci kaldık. Neyse inşallah yanılırım ve bu sonuncu "son şans" girişimi başarılı olur da çözüme bir an evvel ulaşırız.. Kolay gelsin!!

(Mete Hatay)

Ülkeler farklı rejimlerle yönetilir.

Demokrasi, monarşi, oligarşi...

Bizde ise rejim Al gülüm ver gülüm'dür...

Değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez..

(Göktürk Ötüken)