Mucize beklemeyiniz: Pazartesi, 25 Kasım 2019,da, Berlinde gerçekleşecek olan , Guderres-Anastasiades-Akıncı görüşmesinden çok şeyler umanlara, gelişmeleri çok iyi izlemelerini ve değerlendirmelerini tavsiye ederim..Akıncının ve Ankaranın duruşları ortada. TC Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, "iş olsun diye masaya oturmayız, oturmayacağız" gibi laflar etmedi mi ? Yeter de artarda...Akıncı ne derse desin. Sonuç alınmayacağı belli , Kıbrıs müzakerelerinin, yeniden başlatılması için BM Genel sekreterinin , danışmanlarının, temsilcilerinin uğraşlaı da boşuna. Müzakereler başlasa, Gran Montana gibi beşlisi ile devam edilse de çözüm ,uzlaşma, anlaşma olamaz. Kıbrıs sorunu daha yıllarca çözümsüz kalacaktır. Nemalananlar, bu durumun ve status quo nun devamından yanadır da ondan...Anastasiades de, Akıncı da, barış savunucuları olduklarını duyursalar da, mevcut şartlar ve gelişmeler, icraatlar dikkate alındığında , olumlu sonuca varabileceklerine inanmak hayalcilik olur..O Nedenle, Berlin Görüşmesi ve sonrasında MUCİZE BEKLENMEMELİ. Şu anda , Ankaranın önünde , halledilmesi gereken o kadar sorun ve sıkıntı var ki..! Kıbrısa ve sorununa ayıracak fazla zamanları ve niyetleri de yok..Kıbrıs Rum yönetiminin derseniz, zaten masaya oturup da Türk tarafının isteklerini, önerilerini kabul edecek ne niyetleri, ne de düşünceleri, arzuları var. Diğer yanda, bir gerçek daha yok mu ? Bunca yıldır, BM ve gelmiş geçmiş Genel Sekreterlerinin Kıbrıs konusundaki bütün girişimleri , hatta planları, fiyasko ile sonuçlanmadı mı ? Onlar da bilmiyor, anlamıyorlar mı ? Ama, ne yapsınlar, "Biz başarısız olduk, bıktık, usandık, Kıbrıs konusu ile çalışmalarımızı noktaladık, vaz geçtik" mi diyecekler. ? Demzeler. Diyemezler...Çünkü, onlar da nmalanıyr, rant sağlıyor, keselerini dolduruyorlar... Böyle nimeti teperler mi..? Yıllarca daha , uğraşıyor, çalışıyor görüntüsü vermeye devam edecekler...Zaten , ortada kan döküşü, savaş, huzursuzluk da yok Kıbrısta..Sulh, sükun hakim..Öyleyse , varsın, tartışmalar, kimseye zarar vermeden sürsün. Aciliyet arzeden bir durum yok..Kıbrısta ,Türk silahlı kuvvetleri mevcudiyetini ve garantörlük görevini sürdürdüğü süre , adada iki halk yana yana, kavgasız belasız yaşayacak..Doğal gaz ve paylaşım konusunda da kavaya, savaşa baş vuracak, vurabilecek taraf da yok....

BM yetkilileri, varsın işgüzarlıklarını sürdürsün...

İşte , bakınız, durmadan usanmadan çalışıyoruz, tarafları uzlaşmak ve anlaşmak için teşvik ediyor, destekliyoruz, yardımcı oluyoruz havası estirmekle , günü gün etmeye devam etsin.

Berlin olmadı , Londra olmaz, Gran Montana Olmaz, Paris olmaz.....Bakarsınız bir sonraki görüşme için, New Yorku önerirler..O da olmaz ise, Montreal Kanadaya davet ederler tarafları...!!.

(Özcan Özcanhan)

Af

Sabah büyük süper marketlerden birine girdim. Sahibi ile biraz tanışıklığım vardır. Baktım suratı asık. " işler iyi gitmiyor galiba" diye takildim. "Yok" dedi. Aslında işler iyi de ben enayiyim" diye ekledi. Dayanamadım " Bu nerden çıktı? " diye sordum. Çalışma bakanlığının yeni affı üzerine bir konferans verdi. En sonunda da " Ben tüm mükellefiyetini günü gününe yerine getiren îş veren vatandaş olarak cezalandırıldım. Yerine getirmeyen ise ödüllendirildi. Ben kendimi enayi hissetmeyim de kim etsin ?" diye patladı. "Artik bende yatırım yaparsam....." diye de ekledi.

Kanaatimce bu af konusu bir daha gözden geçirilse ve bu güne kadar mukellefiyetlerini yapmış olanlara extra kolaylık sağlansa daha güzel olacaktır.. Aksi halde bu insanların ters tepki koyması gayet doğaldır.

(Bülent Dizdarlı)

Son zamanlarda Türkiye'de durum ve şive komedilerini tüketen ve artık üretemeyen sinema sektörü gözünü Kıbrıs'a dikti... Be baylar Kıbrıslıların konuşması bir şive değildir adı üstünde Kıbrıs Türkçesi ayrı bir konuşma dilidir... Yıllarca taklitlerini yaptığınız ne Karadeniz, ne Trakya, ne Adana, ne da Güneydoğu şivesine benzer... Yeri gelir Lefkoşalı bile Elyeli'ningonuşmasını beceremez taklit etsin yok siz taklit edeceksiniz bizim gonuşmamızı...

(Ahmet Vamık)

Sabor sanırım 2002 yılında kapılar daha açılmadan önce hizmete başlamıştı. Ünlü Kıbrıslı Türk fotoğraf sanatçısı Hassan Hüseyin ve ailesi büyük bir risk alarak terkedilmiş bu bölgeye sağlam adımlarla muhteşem bir yatırım kazandırmışlar ve birçok gence ilham kaynağı olmuşlardı. Hassan'ın kızkardeşi Fatma ve kocası Paulo her gün işlerinin başında kimsenin uğramadığı karanlıklar içerisindeki bu bölgede adeta umut ışığı olmuşlardı. Bütün bunlar devlet veya Belediye'nin hayret dolu bakışları altında gerçekleşmişti. Sanırım ilk dönemde Selmiye camisi aydınlatılmış ve gece muhteşem bir görüntü çıkartmıştı ortaya. Işıkların yanması Sabor ve Meydan'a hayat vermişti. Çok hoş bir Urban görüntü çıkmıştı karşımıza. Bir gün projektörlerden biri yandı, kimse değiştirmedi, ertesi hafta diğeri, daha sonra diğeri ve Ayasofya tekrar karanlığa gömüldü.Tam 15 yıldır Ayasofya'nın ışıklandırılması bir türlü çalışamamıştır. Sorumlu kim? Tısss yok. Bir daha soruyorum bu tip ışıklandırmadan kimdir sorumlu?

(Mete Hatay)

Kaplumbağalar, Kuzey Kıbrıs’taki internet hızından daha ‘hızlı...’

Rezillik.

Ve bu rezilliği çözecek hiçbir siyasi irade yok.

Millet 6G’ye geçecek bizler daha 3G’de sürünüyoruz.

Sonra AB kimliği taşımakla, AB’li oluyoruz, sanıyoruz!.

(Sefa Karahasan)