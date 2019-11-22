2,700 kişi daha vatandaş oldu. İçişleri bakanı bu rakam haricinde detay açıklamadı! Herkes şimdiden panik içinde. Gazeteler felaket senaryolarıyla dolup dolup taşıyor. İçişleri bakanı detay açıklama bir yana, bir de "daha çoook baş vuranlar var haaaa" dedi ama detay gene söylemedi. Evet sevgili dostlar işte bu yüzden seçimlerde oy vermemeye karar verdim (en azından bir nedeni). Nüfusu belli olmayan ve bizzat nüfustan sorumlu siyasetçiler tarafından rakamların muğlak bırakıldığı bir yerde demokratik seçim yapılamaz. Eğer tüm siyasi partiler sorumluluk alıp bize gerçek resmi sunmazlarsa, oy vermemek gerekir. Nüfusu bulmak için, kimseyi de eve kapatmak zorunda değilsiniz. Sayımlar çok daha ucuza ve kolay yöntemlerle yapılabilir. Tüm partilerin gözetiminde iki hafta içerisinde, en azından eldeki veriler incelemeye açılabilir. Tabii eğer istenirse!! Ama kimse istemez ki!!! "Yok oluyoruk" "yediler bizi", gibi söylemler iyi oy getirir!!!! Muhtelif ekonomisi ve piyasası vardır!! Medaya başta olmak üzere!!.

(Mete Hatay)

“Karikatür” gibi figürleri bu topluma “lider” diye yutturmak istiyorlar.

“İkiyüzlülüğü” maskeler ardında gizleyerek “temiz siyaset” diye sunuyorlar.

Eğer “vekil” mantığı “ne olursa olsun” kadar bir kolaycılıkla varsa…Buysa demokrasi! “Kaçakçı” da temsil ediliyor siyasetimizde...Yalancı da! Riyakârı, sahtekarı, uyduruk yurttaşı, ırkçısı, bağnazı, cahili, kibirlisi...Hepsi var...

Oysa...Geleceğimiz için derinliği olan bir bilgelik aradığımız, demokrasi ve özgürlük alanımızı genişletecek bir kültür, bizi dünyanın çağdaş değerleriyle buluşturacak bir görgü, iletişim ve diyalogda yaratıcı bir duruş, çözüm üretecek bir zeka, barışı kuracak bir yürek, samimi ve sahici bir gülüş...

(Cenk Mutluyakalı)

“Umut ki yüreğimdir”...

Hem de tam umutsuzluğa ve yılgınlığa kapılacakken.

Tavşankulaklarım çalındı ya, sabah sabah Rabia’mın mesajı geldi: “Siz üzülmeyin, ben size başka ekerim” diyen. Ardından hastaneye gittim, canım Yeşim’ciğim bana siklamenler göndermiş. Aradım, “Ben sizi üzmelerine izin verir miyim, bir değil iki tane” dedi.

Nasıl güzel yürekler, nasıl bir duyarlılık.