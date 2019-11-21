Malını satana kadar güler yüzlü bir şekilde ilgilenip de satış sonrası malda bir kusur çıkınca, herhangi destek/hizmet vermek gerekmediğini düşünen firmalara bayılıyorum.

(Gürcan Topukçu)

Ek mesaileri bir popülizm malzemesi olarak değerlendirip İsviçre’de 3 yıl önce yaşanan taktir edici referanduma konuyu bağlayınca, insan üzülüyor. Biz neden popülizmi defetmiyoruz hayatımızdan?

(Emin Akkor)

Birkaç kere utana sıkıla benim de iş istemişliğim oldu.

Kamu yeterlilik sınavı, diploma sordular. Sonra da münhalleri takip et da alım olacak dediler. Münhal maskaralığına oldum olası hiç inanmadım ama hep salağa yatıp tamam dedim. En çok zevk aldığım 2-3 şeyden bir tanesi de karşımdakini kendimden daha zeki olduğuna inandırıp bok etmektir. Zevk istersan sabır edecen ama!

(Ali Çomunoğlu)

Kudret Özersay, çok uzun bir süredir Serdar Denktaş'ı "kıyak arazi kiralamaları" üzerinden suçluyor. Hükümeti bitirirken ortaya çıkan bu durumun ardından 60 dönüm daha arazi kiralamasını yeni öğrendiğini söylüyor. Serdar Denktaş onu, "kıyak sözleşmeli istihdamlar" üzerinden vuruyor... TDP'li Zeki Çeler ve CTP'li Erkut Şahali ise, karşılıklı suçlamalarda Serdar Denktaş'ı haklı buluyor...

Benim aklım karışıyor...

(Hüseyin Ekmekçi)

Ben solu son günlerde çok kötümser buluyorum. Aksine tam da siyaset yapma zamanı. Bence çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz, doğrudur Türkiye'nin bunaltıcı kucaklamalarından kaçmak için, ortağı olduğumuz bu "işgali" ortadan kaldırmamız gerekir. Aksi taktirde "hem kuzeyde efendi hem güneyde ortak," görüntüsünden kurtulamayız. Bu gerçeği bile görmeye başlamak önemli bir ilerleme. Artık kolayına "mış" gibi yapamıyoruz. Siyasetsizlik de işte burada başlıyor. Yani hem Türkiye korkusuyla Rumları masaya çekip onlara Federasyon, ve Kuzey'i Türk olarak kabul etmelerini dayatıyoruz, hem de istemeyinceler kızıp tekrar Türkiye ile burun buruna kalıyoruz. Bu paradoxdan kurtulmamızın tek yöntemi sadece Berlin, merlinde buluşma değil, her gün oturup Türkiye'nin ve diğer garantörlerin etkisinin minimize edileceği, ortak geleceğimizi nasıl kuracağımızı Rumlarla konuşmamız ve bu doğrultuda adımlar atmamız gerekir. Açık açık konuşmamız lazım. Herkes ne istediğini bilmesi gerekir. Bu arada yakınlaştırmayı ve güveni tesis edici adımlar atmak gerekir. Atılacak adımlar belki ilk zamanlar karşılık görmeyecek ama dönüştürücü olarak etkin olacağına inanıyorum. Bu arada onların bir türlü kabul etmediği bazı isteklerimizi de tekrar gözden geçirmemiz lazım!! Aynaya bakıp!! Örneğin hem insanların mallarının üzerine kurulacağız, hem de eşit ortak nasıl olacağız? Öte yandan onların da adanın sadece bir Elen adası olmadığını icraatlarıyla göstermeleri gerekir. Hade bakalım perde indi, kral çıplak, belli kararların bir an önce alınması gerekir. Siyaset zamanı...

(Mete Hatay)

Duygularımı en içtenlik ile tercüme etmeyi çok isterdim..! Yazarken kimseyi incitmek kırmak istemiyorum..! Polis eşi ve 3 yaşında bir kız annesi olarak ne yaşadığımı bir kere bile sormayan Polis Teşkilatına böyle sahip çıktığı için teşekkür ederim.. Henüz hükümsüz yargılanan bir polisini gözden çıkarmak bu kadar kolay olmamalı bizim bu zamanlarda size ihtiyacımız varken bizimle olmamanız çok yazık... Bir şeylerin maddi boyutu bir şekilde aşılabilir ama benim yaşadığım manevi boyutu psikoloji hergün yaşadığım stres nasıl aşılır bunun boyutunu kim öder..? Bunun için kiminle ne şekilde savaşmam gerekiyorsa savaşacam..! Vicdanınız böyle rahat mı...?

(Rojan Topal)

O değil de; Serdar Beyin bakan olduğu dönemde bir kaç imzacık ile ailesel servetine servet katmasını eleştirmek yerine, bunu deşifre edenleri eleştirmenin adının "siyaset" olduğunu öğrenmiş oluyoruz!

(Aytuğ Türkkan)