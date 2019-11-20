Güçlü olanların dünyası: BBC yayın korporasyonunun haberine göre, ABD, İsrail’in Arap toprakları üzerine inşa ettiği ve 600 bin Yahudiyi yerleştirdiği köycükler, "Gayri yasal değildir"...yani, yasal olduğunu, ilan ediyor...Dışişleri Bakanı Pompeo ve Başkan Trump, resmen duyurdu..

Filistinlilere ve bazı çevrelere göre, bu, uluslararası hukuku tanımamak anlamına gelir. ve "Orman Kanunu" anlayışıdır....

1967 İsrail-Arap savaşından sonra İsrail, Filistin topraklarını istila ve işgal etmişti.. Hala, Golan tepelerini ve Suriye şehirlerini bile topraklarına ilhak ediyor...Ve bu hareketleri ABD tarafından yasal-hukuki olarak kabul ediliyor.

İki yüzlülük mü, kaç yüzlülük derseniz deyiniz..Demokrasi, özgürlük, insan hakları, uluslararası hukuk savunucuları nerede Gelişmiş dünya devletleri nerede ? Kanunsuzluğa, işgale...karşı çıkması gerekenler nerede ?

Demek ki, güçlü olanlar, bu dünyamızda, istediğini yaptırabilir, kanun manun, dünya hukuku tanımaz

Pek ala, 1955-58, 1963-74 ve sonrası Kıbrıs’ta yaşananlara , neden başka gözlükle ve başka açıdan bakılıyor ? Kıbrıs’ta bir , kanlı darbe ile Yunanistan Kıbrısı ilhak etmeye kalkışınca ve bunu Türkiye , garantör devlet olarak, uluslararası hukuka ve anlaşmalara dayanarak , savaşarak önleyince , neden suçlanıyor, uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürülüyor...

İsrail , işgal ettiği topraklara yerleşim birimleri kuruyor, nüfus taşıyor da ,gayri kanuni ve uluslararası hukuku tanımamazlık olarak nitelenmiyor, önlenmiyor, ? .. dahası, destekleniyor da..!

Türkiye Kıbrıs’ın kuzeyini istila ve işgal etmiş, nüfus taşımış....derhal Kıbrıstan çıkmalıymış....

EEYY Amerika, İsrail ve destekcileri....DÜNYA SİZE ve sizin kanunlarınıza mı kaldı ? Siz yapınca herşey yasal....başkaları yapınca gayri kanuni !! OLMADI:

Birleşmiş Milletler Örgütü nerede ? Dünya hukukçuları, bööyyüük !! devlet adamları nerede? ABD’yi ve yandaşlarını kimsecikler karşısına almaya neden cesaret edemiyor ? Öyle anlaşılıyor kiii, bu dünya gücü olanların dünyasıdır.. hak hukuk adalet dünyası değildir...

Öyle ya !!

Hak, hukuk , adalet, demokrasi, özgürlük, bağımsızlık da güçlülerin menfaatlarına göre ayarlanır...

(Özcan Özcanhan)

Yıl 2019.

2020 yılına 50 gün kaldı.

Devlet her yıl futbol için milyon TL'ler veriyor.

Bu yıl 8.5 Milyon TL'ye artırıldı miktar.

Sanırım son 10 yıldır 4-5 Milyon TL idi her yıl...

Halkın Sesi'ndeki arkadaşlar Bağcıl sahasındaki hakem tuvaletinin durumunu yazdı.

Peki sadece Bağcıl mı?

Diğer sahaların hakem odaları veya taraftar tuvaletlerine de bakılsın hatta!

Birşey yazar birşey söylerkenden futbol düşmanı ilan ediliyoruz ama.

Bu yüzden de diyorum ki Devlet 1 Milyon TL daha versin futbola ve tuvaletler de yenilensin.

Yetmiyor işte görüyoruz.

9.5 Milyon TL versin Devlet futbola, hatta yuvarlayıp direk 10 Milyon TL olsun.

İmza karşılığı verilmeyen miktar da çarp 4-5tir diye söyleniyor..

Yetmiyor yetmiyor..

(Ahmet Özsoy)

Sevgili Rabia İlban geçen sene bu zamanlar bana kendi elleri ile tavşan kulakları ekip getirmişti. Mevsimi geçince kuruyan çiçekleri bu yıl yeniden taze yapraklar topraktan başlarını çıkarana kadar odamda saklayıp yeşermeye başlayan saksıyı açık havada daha iyi olurlar diye poliklinik odamın pencere camının önüne çıkardım. Her gün sulayıp baktım. Dün baktım ki, yemyeşil yapraklar saksıyı doldurmuş, çiçekler de yeni yeni belirmeye başlıyor. Çok mutlu oldum.

Bu sabah camı açtım ki ne göreyim: Saksı, çiçekler gitmiş. Birisi ÇALMIŞ.

Hastanede, bir polikliniğin camı önünde duran bir kocaman saksıyı çalıp giden ve muhtemelen hastanede hasta veya hasta ziyaretçisi, belki de hastane çalışanı birisi niye alıp gider?

Olayın sosyokültürel yönünü düşündükçe moralim bozuldu.

(Özlem Gürkut)

Toplantımızı yaptık, dinledik, anlattık, anlaştık.

Belediye olarak kısa ve uzun vadede neler yapabiliriz'i, neler yapacağız'ı umutla, keyifle konuştuk.

Tüm hayalleri ve projeleri asla reddetmeyen, aksine cesaretlendiren sevgili başkanımız Ahmet Y. Benli 'ye çok teşekkür ediyoruz.

Taşları yerinden hareket ettirmenin ve alışkanlıkları değiştirmenin böylesine zor olduğu bir toplumda umut ve destek veren, cesaretle ekip olan herkese teşekkürlerimizle.

Umuyoruz ki Gönyeli'de yapılanlar ve yapılacak olanlar tüm belediyelerimize yol gösterici olur ve daha yaşanır yaşam alanlarına sahip oluruz.

(Taçam Gökbörü)