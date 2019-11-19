Bana herşeye yorum yapan bu konuda neden bişey yazmadın diye soran arkadaşım oldu, düşünenler de vardır eminim. Çünkü bunların adını anmamak en güzel yorumdur , isimlerinde bile hayır yok zere Elin .mının çocukları... Ne olduklarını , kim olduklarını cok iyi bilirik, nerde konuşlandırıldıklarını, nerde eğitildiklerini, nasıl kafalarının ezilebileceğini... İnsanlığın yüz karası beyinleri yıkanmış barışın en büyük tehditleri... Zamanında bize saldıranlar da bunlardı ve maalesef sayıları hiç de yadırganmayacak kadar fazla... 2 kurumları istese bu işi temizlerler 1- Eğitim kurumları, 2- Polisleri..., Ne ilk kez yaktılar ne son kez tepki koymak güzel ama tepki koyarken kendine pay çıkaran politikacılarımız var merak etmesinler onlara özel bişey değil bu Talat a da saldıran bunlar, trafik ışıklarında bira şişesi savuranlar da ....

(Tekin K.Birinci)

1974 sonrası bana göre en önemli değişimlerden biri de insanların kafalarında oldu. Kuzeydeki malların birçoğunun gelişigüzel dağıtılmasından başlayan adaletsizlikler ,sonrasında insanlar arasında başlayan her türlü konudaki rekabet , birşeyler elde edebilmek için belli siyasilerin, belli partilerin içine sokulmak gibi ileride geleneksel hale gelecek olan bir yapının temelleri atılmıştı. Ve zamanla ahbap-çavuş ilişkileriyle dönen ,yasa tanımaz ,kişiye özel icraatların cirit attığı , birçok yöneticinin bulunduğu kurumu çiftlik haline getirdiği ,saçma sapan derneklerin kurularak bankaların batırıldığı ,devlet kurumlarının ,KTHY'nin pisi pisine yok olduğu, Belediyelerin ciddi zararlara uğratıldığı gerçekleriyle yüzleşmek durumunda kaldık. İşin en acı tarafı da bunlara sebep olanların ceza almadan bedel ödemeden halen serbestçe dolaşmaları oldu. Birbirine gebe, birbiriyle menfaat paslaşmasında olanların yarattığı bu düzenden diğer tabirle statükodan bir türlü çıkamadık. Bedeller ödenmedikçe, yeni dolandırıcılar türemeye devam etti.

Bunları bana yazdırtan ne oldu derseniz ,yıllardır gözlemlediğim ve yukarıda da bahsettiğim "insanlar arası rekabet" durumudur. Düşünün ki ailenizde veya yakın çevrenizde birileri bir dükkan açmıştır veya birşey üretip satmaktadır. Ürünler de gerçekten kaliteli lezzetli hatta uygun fiyattadır. Ama ciddi bir çoğunluk ona fayda sağlamasın ,onu refaha ulaştırmasın ,sizden daha üstün duruma getirmesin diye ondan bunları almamaktadır. Bir nevi fesatlık da diyebiliriz buna. Umarım anlatabildim

(Ahmet Ersöz)

Elam tek bir eylemde gündem belirleyebiliyor. Birinin gündemine tabi olmak, aslında onun ajandasına tabi olmaktır. Hepimiz 48 saattir Elam konuşuyoruz. Bu durumda muhtemelen seneye daha büyük bayrak yakacaklar.

Güney Kıbrıs’ta senelerdir Faşizan gruplar maalesef devletin kanatları altındadır. Bırakınız Kıbrıslı Türklere tahammül etmeyi, Hristofiyas döneminde kendi seçilmiş Başkanlarını linç etmek için sarayın etrafını sarmış bir güruhtan bahsediyoruz. Bu zihniyetin çaresi var mı? Var... Almanya Nazi toplumunu eğitimle, özgür düşünceyle dönüştürdü. Ama güneydeki uygulama tam ters durumda şu anda... Bugün niyet edilse bir 50 yıl ister rahat...

Federasyon için bir referandum olursa herkes kendine şu soruyu sormalı, Elam güneyde bir gün seçimle iktidar olursa (Naziler gibi) bu federasyon yaşar mı? Ona göre oyunu kullanmalı. Evet veya Hayır.

Kıbrıslı Rumlar belki de bizi hiç bir zaman eşit ortak olarak görmeyecekler, kendi tercihleridir. Hatta kimisi bırak Kıbrıs’ı, İstanbulu bile hala kendi hakkı görüyor. O da ayrı bir ulusal histeri konusu. Eskiden Rumlar niye böyle düşünür diye sorgulardım, üzülürdüm. Artık ben onlara saygı duyuyorum. Tercihleri buysa budur. Bizim de halk olarak tercihimiz bu topraklarda eşitlik ve özgürlüktür. Biz de bu tercihlerimizde onlar kadar ısrarlı olursak, bir gün onlar da bize saygı duymayı öğrenecekler.

Tabi Güney Tarafta durum böyledir diye biraz da bunu fırsat bilip Türkiye Hükümetleri tarafından da “Nasılsa bize mecbursunuz” gibisinden Kıbrıslı Türklere hakaret edilmesi (Besleme vs), 82. Vilayet muamelesi, seçilmişlere linç operasyonları, toplum mühendisliği işleri falan aynı şekilde kabul edilemezdir. Hatta Güneyin faaliyetlerinden daha tehlikelidir. Çünkü birçok Kıbrıslı Türk, bu tahakkümden ve baskıdan ürküp sırf bu sebeple Federasyon’a bir alternatif gözüyle bakmaktadır. Bu halkın da bir gururu, toplumsal değerleri ve benimsediği bir yaşam biçimi vardır. Ne güneye, ne kuzeye bunu yedirmez.

“Ne Ruma yama, Ne Türkiye’ye vilayet.” Bence önümüzdeki yılların temel şiarı olmaya devam edecek gayet yerinde bir söz...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Elam mı..EL AMAN MI.....Rum gençleri , coşku ve heyecanla KKTC bayrağını yaktılar.. Yunan bayrakları ile yürüdüler, naralar attılar..

.Bunlarla, Hrisi Avgi, eski EOKA’cılar, ekstremiş ve Türk düşmanları, Ortodoks kilisenin önderliğinde Kıbrıs’ta Türklere hiçbir hak tanımazlar, KKTC’yi ve halkını görmek istemezler...adayı Yunan yapmak tek emelleridir..

Bizim barış melekleri ve federasyon destekçileri görsün.. Rumun tahakkümü altında , azınlık olarak yaşamak ve asimile edilmek oyunlarını hala anlamadılar mı ?

Fedakar, kahraman Türk halkı kendi devletlerine, özgürlüğüne, güvenliğine sahip çıkmalı, güçlü bir bütün olarak Rum-Yunan ikilisinin karşısına dikilmelidir.. Büyük önder Atatürkün, "yurtta sulh , cihanda sulh" dediği ve çizdiği yolda yürümelidir. Ancak, karşı taraf şiddet yolu ve Bizans oyunları ile adayı yutmaya kalkışırsa, kana kan, göze göz, dişe diş mücadelesi vermeye de hazırdır. Bilinmesinde yarar vardır..Elamcı palikaryalara önemle duyurulur.. Kıbrıs Türkü, bu adadaki haklarından, bayrağından, topraklarından, devletinden ve özgürlüğünden asla taviz vermeyecek, palikaryalara pabuç bırakmayacaktır…

(Özcan Özcanhan)