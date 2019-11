ELAM’ın bir Kıbrıslı Türk siyasetçiyi, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’ı açık hedef göstermesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Hele ki, her olmadık anda mağdura yatanların, bu şekil bir açık hedef gösterme karşısındaki sessizliği, olayın vahametini önemsizleştirmedir ve adeta normalleştirmedir.

(Aral Moral)

Cumhuriyet Sensin, Biziz:

Varsa eksiği,talan ediliyorsa! Arsıza hırsıza dur diyemiyorsan, suçlusu biziz.Yüceltemiyorsan, Yönetemiyorsan, Barışamıyorsan! Suçlusu Biziz. Devlet Sensin, Biziz.. Ben ülkemi , insanımı, hakkımı biliyorum,seviyorum. Bu Bayrak Kıbrıs Türkünü temsil eder. Bizi temsil eder.Senin Devletine Saygın yoksa, sana kimse Saygı göstermez.

Bizim bu coğrafyada bu topraklarda özgür yaşamamız için mücadele eden şehit olan gazi olan analarımıza babalarımıza kardeşlerimize soydaşlarımıza borcumuz var...

Adaletin, ahlağın,demokrasinin ve Barış için Barış mücadelesini vererek, refah içinde yaşamayı hak edecek bedeli ödememiz şarttır.

Cumhuriyetimiz; yaşasın....

(Eralp Şerifoğlu)

Sol cenahın senelerce kusurlarıyla dalga geçip adam yerine koymadığı, sağ cenahın senelerce milli duyguları kullanarak sömürdüğü arka taraftan mammayı götürdüğü tanınmamış devletimiz KKTC 36. yaşında. Bugün KKTC tüm kusurlarına rağmen dünyanın birçok ülkesinden daha yaşanabilir bir yer. Bu sebeple buralara göç eden, alın teriyle çalışan insanlar için ise burası kendileri ve aileleri için bulabildikleri en iyi yaşam ihtimali. Herkes kendi ideolojik gözlükleriyle bakıp, abartılı övgüler düzebilir veya küçümseyebilir. Ama bu iki şeyi değiştirmez. Birincisi burası her gün içinde yaşadığımız ülkedir, ikincisi ise gidecek başka yerimiz de yoktur... Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle ailece KKTC’ye göç etmek zorunda kalan bir arkadaşımın bana bir seferinde söylediği gibi... “Home is not a place... It is a feeling...”

(Mehmet Ekin Vaiz)

Birisi bana açıklasın, aynı mahkeme aynı yargıç,

sahte evrak tasdik eden bir tasdik memuru ile sahtekarlık yapan işadamını tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderirken;

18 adet gayrımenkulü sahte evrakla ele geçirmeye çalışan bir başka gruba ( esasta organize çete bile denebilir) mensup işadamı ve sahte evrağı düzenleyen avukat ile sahte evrağı tasdik eden tasdik memurunu teminatla serbest bırakır.

Birinci karar doğruysa ikinci olayda niye farklı davranıldı ?

İkinci karar doğruysa birinci davadakilere niye öyle davranıldı ?

Kanaatimi merak eden varsa bana göre sahtekarlık konularında mahkemeler ilk davada olduğu gibi davranıp caydırıcı unsurlarla hareket etmelidir.

Bu teminatla serbest bırakılma olayı da tekrardan gözden geçirilmelidir. Aksi halde adalete olan güven de sarsılırsa bu memleket tamamen biter.

(Ziya Emir)

Hoş gelsin kış

İki yağmur yağdı elektrikler gitti

Bir düzene girmedi bu iş

Aslında düzene giren tek şey vatandaşın cebinden parayı nasıl alabilirim mantığı.

O kısım 2019 model

Hizmet mi 1974 öncesi

Gene gizacaklar bana ama yapacak bisey yok huyum gurusun.

(Kağan Güler)