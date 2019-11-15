Konu, yargı süreci...

Suçun işlenmesi, yargıya taşınması ve karar verilmesi tam 7 yıl sürdü.

İnanılır gibi değil, ama maalesef mahkemelerimizin hali bu.

Yeterli yargıç, yeterli personel, yeterli bina mı yok?

Yoksa,

Avukat oyunları, mahkemeyi bilerek ve isteyerek oyalama taktikleri ve yasal boşlukları kullanma mı?

Bir de...

(a) Yargıda amaç, haklı ile haksızı, doğru ile yanlışı kanıtlayıp, ADALETİ sağlamak mı?

(b) Avukat ve/veya Savcıların, temsil ettiği davayı kazanma ve kendince "başarılı" olduğunu kanıtlayıp, meslekte kişisel yer etme yarışı mı?

Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Narin Ferdi Şefik, "yargı hızlı çalışamıyor, personel ihtiyacı, alt yapının geliştirilmesi ve reform gerekli" diye boşuna yırtınmıyor.

Ama,

Ne Hükümet tarafından, ne de Meclis tarafından duyan ve adım atılması için girişim yapan kimse yok.

Memleketin, sağlam kalmış son kalesi de düşmek üzere...

(Ülker Fahri)

Çok anladığım iş değil ama, ülkemizin iki Bakanlığı İçişleri Bakanlığı ile tarım Bakanlığı arasında verimli tarım arazileri ile ilgili geçen yazışmayı basınla paylaşmada bir sorun mu var? Yoksa belge çok mu gizli? İki bakan farklı şeyler söylüyor da, biz de okuyalım da anlaşılsın... Hem belki bir yalanımız ortaya çıkar, ne dersiniz?

(Merter Refikoğlu)

İki yıldır Girne-Lefkoşa yolundaki bozuk aydınlatmaları bütçe yok gerekçesiyle onaramayan Ulaştırma bakanının bu yolda yeni devreye giren kamera sisteminin iyi hasılat yaptığını söylemesi halkın sinir uçlarına dokunmaktan başka bir şey değildir...

(Göktürk Ötüken)

5 yıldır askeri araç ile halk selamlanırken, şimdi ne oldu da Cadillac'a geçtik... Yanlış anlaşılmasın eleştiri değil yaptığım, değişen nedir onu merak ettim sadece

(Aytuğ Türkkan)

Sn. Başbakan İnterpol ile ilgili resmî belgeyi ‘espri olsun diye’ istemiş! Artık ne diyeceğimizi şaşırdık bu espriler karşısında. Yapmayın Sn. Tatar artık bu bayat esprileri! Ne bu öyle çocuk oyunu gibi, zora girince ‘şaka yaptım, şaka yaptım’ halleri! Tamam, ilk zamanlar hepimiz biraz güldük, eğlendik. İçtenliğinden, mizacındadır dedik; ama artık yeter! Yetti bu toplumun sürekli küçük düşürülmesi, yetti geçilen bu dalgalar!

(Fazilet Özdenefe)

Tüp Gaz zammı ile uyuduk... Uyandık 65 TL... Özel dağıtımcı çıkaracaksa apartmana 80 TL... Yaşlı insanlara daha pahalı... Velhasıl hayat bugün daha pahalı.

Kıb- TEK'te yönetim kurulu üyeleri birbirine girdi... İş takipçileri bir bir ifşa ediliyor.

Siyaset "erkek tarafı kim, kız tarafı kim" derdinde.

Vatandaşın derdi şu, bugün daha fakiriz...

(Hüseyin Ekmekçi)