Espri mi bu?



Prof. Dr. Kahya’nın ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Akıncı ise sözlerine, Kahya’ya yanıt vererek başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güzel bir evliliğe tanıklık yapıyoruz. Sayın Hocam ‘biz erkek tarafıyız’ dedi. Ben onun bu esprisine, eğer yanlış anlamayacaksa bir espri ile karşılık vermek isterim. Bu evlilikte bir de diğer taraf var o da ev sahibi. Siz iç güveyisi olarak geldiniz. Benim bildiğim, evliliklerde kadın – erkek eşitliği olur. Ama madem ki erkek tarafı diye kendinizi tanımlamak ihtiyacı duydunuz, diğer taraf da sizi iç güveyisi olarak görür, biraz dikkat edilmesi lazım” dedi.

Ben bu ifadelerde espri görmedim, gerilim hissettim!.

(Hasan Erçakıca)

Kıbrıs'ta beni çıldırtan şey, hiçbir şeyin arzu ettiğimiz gibi yürümemesi veya standartta olmamasından kaynaklanmıyor, gülünç gelecek ama her gün etrafıma baktığımda Kıbrıs'ın ne kadar büyük bir potansiyeli olan bir yer olduğunu görebilmemden kaynaklanıyor esasında. Çok az bir efforla ve çabayla nelerin yapılabileceğini tahmin edebildiğimden, görebildiğimden dolayı sürer durum karşısında bazen kafamı duvarlara vurmak istiyorum!!!

(Mete Hatay)

Eğer bir başbakan, kendisine bağlı Polis Genel Müdürü'ne "ben suçlu muyum, aranıyor muyum" diye sormuşsa gerçekten, ortada berbat tezgahlanmış bir artistik faaliyet ve topyekun bir çuvallama var demektir.

Yazık ki ne yazık!

(Erkut Şahali)

Bu ülkede büyük resme bakamayıp, kendi kuyruğuna basılmadan ses çıkarmayanlar, onuru, kurumları elinden birer birer koparılanlar ve buna susanlar...Siz ve sizin gibiler yüzünden çember hepimizi boğmak üzere daralıyor...Adalet bir gün hepimize lazım olabilir ve o gün çok geç kalmış olabiliriz...

(Gizem Özgeç)

Sevgili Çetin Özen'in nazik organizasyonuyla buluştuğumuz o mekânda 19 - 20 yaşındaki genç Anadolulu garsonlar Prof. Dr. Bozkurt Kuruç'un çevresinde büyük bir itibar ve saygıyla fır dönüyorlar, onunla anı fotoğrafı çekme yarışı gösteriyorlardı. Adını anmadan onlara "siz beyefendiyi nereden tanırsınız?" diye sorduğumda aldığımız yanıt ilginçti: "Kurtlar Vadisi'nde oynuyordu ya abimiz!.. Ama ne oyundu!" Bozkurt Kuruç attı kahkahayı: "Yahu 65 yıl tiyatro yaptım, hoca olarak genç oyuncular yetiştirdim, millet beni bu yoğun süreçte tanımadı, ama televizyon dizisinde oynayınca herkes tanıdı..."

(Ahmet Tolgay)

Bilerek ve isteyerek Türkiye düşmanlığı yapan gaflet ve ihanet içinde olan kırmalara hatırlatmak isterim ki bu toprakları vatan yapmak için ödediğimiz bedeller vardır. Sürekli hakaret ettiğiniz Türkiye özgürlüğümüzü kazanmamız için bizlerle omuz omuza savaşmış ana kuzularını bu topraklara gömmüştür. Kıbrıs Türk Halkı Anadolu'dan gelen ana kuzuları ile birlikte bedenlerini bu topraklara gömmüştürler. Herkes aklını başına alsın bizler yüce Türk Milletinin kopmaz bir parçasıyız.

(Sümer Şehitoğlu)