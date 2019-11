Meğer ne kadar çok yolsuzluk, hırsızlık, hukuksuzluk varmış ki birileri ucundan biraz dürtse ülke açık hava mahkemesine dönüşecek. Daha neler var acaba üzerine gidilmeyen, görmezden gelinen, saklanan, kapatılan. Daha neler...

(Göktürk Ötüken)

Segregasyon kelime anlamı olarak, bir şeyin diğerinden ayrılması ya da ayrıştırılması ve diğerlerinden ayrı bir grup içinde yer alması olarak tanımlanmaktadır. Segregasyon, genellikle gruplar arası arkadaşlıkları azaltıp ayrımcılık algısını artıran olumsuz bir etkiye yol açmaktadır. Kıbrıs'ta segregasyona karşı ilk müdahale Mehmet Ali Talat'ın Eğitim Bakanlığı döneminde köy okullarının birleştirilmesinde olmuştu. Bu müdahale 1974 yılından sonra 28 köye ayrı yerleştirilmiş Türkiyeli göçmenlerin diğer Kıbrıslı köy okullarıyla kaynaşmasını getirecekti. Fakat böylesi olumlu bir adımı maalesef kolejlerin kapatılması izledi ve birçok orta sınıf Kıbrıslı Türk, çocuklarını özel kolejlere kaydırdı. Adada bugün özel okullardaki 10 bin öğrencinin 7.5 binini "Has" Kıbrıslı öğrenciler oluşturmaktadır. Resmi okullardaki 40 bin öğrencinin 22 bin civarını "Has" Kıbrıslı, 5 bin civarını ise çifte uyruklu (TC/KKTC) vatandaşlar oluşturmakta 13 bin civarı bir öğrenci nüfusunu ise TC vatandaşları oluşturmaktadır. Son yıllarda bu kategorilere ek olarak 3. ülke vatandaşlarında da bir artış görünmektedir. Bu da bize "has" Kıbrıslı Türk öğrenci nüfusunun üçte birinin özel okulda okuduğunu göstermektedir. Özel ve Resmi okullar arasında olan sınıfsal ve dolayısıyla "yerli" segregasyon haricinde, bir de resmi okullar arasında bölgesel segregasyon vardır. Örneğin Surlar içi gibi yerlerde öğrencilerin yüzde yüzüne yakının göçmen veya KKTC vatandaşı olmuş göçmen çocuklar olduğunu görebiliriz. Bütün bunlara ek olarak segregasyonu betonlaştıracak Hala Sultan Kolej gibi okulların da açılmasıyla adada yavaş yavaş paralel bir yaşamın oluşturulmağa çalışıldığını görürüz. Segregasyon sadece "yerlilerin" yabancıları dışlamasıyla değil, geldikleri kültüre adapte olmak yerine kendi kültürlerini yaşatacakları, "güvenli alanlar" yaratmak isteyen göçmenler tarafından da talep edilebilmektedir. Hele bizim gibi yarı Protraktara olan bir ülkede, sponsor veya Patron devletin (Türkiye) vatandaşlarını zaman zaman koruma adına "Truva atına" çevirmesi bile mümkün olabilmektedir. Bazıları için ayrıştırmak komplike sorunlara daha kolay bir çözüm gibi gelebilmektedir. Örneğin bir öğretmenin başı bağlıdır öyleyse onu uzak tutalım daha Kemalist Kıbrıslı öğrencilerden tavrıyla bu iş olamaz. Karışık okullar onun için önemlidir. Segregasyon hem sınıfsal duvarlar, hem de paralel dünyalar yaratır. Hale hazırda yaratmadıysa!!!

(Mete Hatay)

Bu gidişle Lefkoşa’da araba koymaya yer kalmayacak. Sabahleyin dükkan sahipleri dairelerde çalışanlar park edilebilen yerlere aķşama kadar arabasını stop eder geriye kalan yerleri de belediye engeller ondan sonra her köşede bir memur ver gözüne cezayı hedef acaba çarşıya biri gelmesin diyemidir?

(Ulus Çomunoğlu)

Yolsuzluk ve arsızlık, genetik bir kod gibi işledi coğrafyamıza... Kimse kazandığı ile elindeki ile yetinmiyor... Başbakanlık denetleme kurulu, ombudsman, sayıştay, iç denetim, Koopoeratiflerdeki denetimler, polis savcılık... Bu kurumlar nereye el atsalar, Her yerden yolsuzluk fışkırıyor...

Sorun şu ki on yıllardır devam eden bu yolsuzluklar, şimdi bir bir gündeme geldiği için "yeni" zannediyoruz. ben buna "normalleşme" diyorum. Normal, demokratik bir hukuk yönetimi içerisinde olması gerekenler şimdi oluyor. Ganimet düzeni, çatırdıyor... Siyasetin yargıya müdahale etmeye -cesaret dahi edemediği günler dilerim...

(Hüseyin Ekmekçi)

Tapuların kağıt poşet

Rüşvetlerin milyon isderlin

Sınır kapılarının Han kapısı

10 üründen 3 danesinin zehirli

Kumar, uyuşturucu ve seks turizminin cenneti olan

güzel ADA’mızdan günler aydın....Çok da formatı değiştirmenin anlamı yok...

(Özgür Göksel)