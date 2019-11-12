Memleketin genel görüntüsüne bakıldığında illaki yatırım yapılacaksa bol hapishane yapılması elzemdir..

Yol-okul-hastahane felan boş işler..

(Özgür Göksel)

UBP - HP hükümeti Türkiye ile kurulan edilgen ilişkiler çerçevesinde 4’lü hükümetin bozulmasıyla halk nezdinde göreve yıpranmış başladı. Kudret Özersay’ın toplumsal umutlarda yarattığı hayal kırıklığı da baki durumda... Fakat bu hükümetin çok ilginç bir şansı var... Neredeyse hiç muhalefet yok... Eylem yok, bildiri yok, yolsuzluk yok, yoksulluk yok, ekonomi ateş. Galiba CB seçiminde herkes birbirinin tabanından oy alma hesabı yapar diye yanlışlığınan Ulusal Cephe hükümeti guruldu hepsi hükümette...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Süreçler önemlidir ama bazen dikkatli de olmak lazım! Süreçler aynı zamanda bazı tarafların saklanacakları bir "kaçamak eksersizine" de dönüşebilir. Zaman kazanmak için görüşür "müş" gibi yapanlar tarafları sürece hapsedip, adım adım gerçekleşebilecek birçok barış inşasını erteletebilir veya atılacak adımları sabote edebilirler. Bunun benzeri "kaçamak" bir süreci Gambari'yle yaşamıştık. AB de dahil olmak üzere Tüm uluslararası topluluk Kıbrıslı Rumların Annan Planı'na niye hayır dediklerini ve yapmak istedikleri değişiklikleri görmeyi beklerken, Talat ikna edilerek yeniden sonuçsuz bir sürece başlanmış ve Rum tarafı üzerindeki istekleriyle ilgili "şeffaf olma" baskısının kalkmasına neden olmuştu. Onun için sürece başlamadan, yapılacak çok şey vardır. Bir de sürece paralel "iyi niyetleri" gösterici, bir sürecin de başlatılması gerekir. Bu daha çok günlük hayatta barışa nasıl gidileceği üzerine yoğunlaşmalıdır!!!

(Mete Hatay)

Ölüm hiç bu kadar ucuz olmamıştı buralarda... Alkol... Uyuşturucu... Suçsuz günahsız insanlar trafikte, yollarda katlediliyor... Alkol ve uyuşturucu kana yerleşti.

(Hüseyin Ekmekçi)

Hastanenin randevu sistemi çalıştırılamıyor: Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetimine kurgulanan randevu sistemi, hastaların doktorlarıyla daha kolay buluşabilmesini sağlamak adına atılan önemli, çağdaş ve olumlu bir adımdı... Ama basın olarak almakta olduğumuz yoğun şikayet ve sitemler maalesef bu sistemin de iyi çalışmadığını, dahası çoğu zaman çöktüğünü ve döküldüğünü gösteriyor... Defalarca telefon araması yapan vatandaşlara yanıt verilmiyor, randevuyu yerinde almaya gidenlere bilgisayar ekranlarının çalışmadığı söyleniyor, randevuyu bin bir zorlukla almayı başaranların kimileri ise hastaneye gittiklerinde şu veya bu nedenle doktorlarını yerinde bulamıyorlar... Hastalıkların ve hastaların savsaklanabilecek halleri yoktur... Acil durumlar da söz konusu olmakta ve maalesef vatandaşın iki eli böğründe kalmaktadır...Hasta hakları bu kadar hafife alınamaz...Halkın kronikleşmekte olan bu sağlık derdine lütfen bir çare bulunsun... Aksi halde ciddi kitlesel tepkiler kapıdadır...

(Ahmet Tolgay)

Hükümet edenlerin tek dertleri, ön sayfalarda boy boy fotoğraflarını görmek ve kendilerinin hazırladığı “propaganda” metinlerini yaymak...

Sigorta yatırımı yapmayan patronun yanında duruyorlar, işçinin değil…

İşinden atılan emekçinin değil, işverenin sırtını sıvazlıyorlar…İstihdam yaratanı, yatırım yapanı değil yaygara koparanı kucaklıyorlar…

Gazeteciler ile kimi fesatları, tetikçileri, kara propaganda böcülerini aynı kefeye koyuyorlar…İnsana yatırım yapanları ayıplayarak, kötüleyerek, kınayarak hedef gösteriyorlar.

Siz öyle büyük büyük laflar ettiklerine bakmayınız. Böylesine sığ dünyaları var, vizyonları öylesine cüce!

(Cenk Mutluyakalı)