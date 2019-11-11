Acı tanıklığımız: Suç yaşı, uyuşturucu yaşı, alkol yaşı, cinsellik yaşı gittikçe aşağıya çocukluk yaşlarına düşüyor bu ülkede… Kendini erken tüketen bir nesle tanıklık ediyoruz derin bir üzüntüyle…

(Ahmet Tolgay)

Çok sevdiğim ve benim için çok değerli olan iş arkadaşlarım Rifat abimin kızı ve Kâzım'ın yeğeni....

Mekanın cennet elbet... Bu acı kabul edilir bir acı değil.

Olayların nasıl geliştiğini en başından beri bildiğimiz için gazetelerde yer alan "HASTANE" ile ilgili açıklamalara #asla inanmadım ve gerçek olmadıklarını da biliyordum zaten.

Ve gazetelerin her zamanki taraflı yayınları!

Allah kimseyi bizim hastanemize düşürmesin!

Ne acilindeki ilgilenir hastayla, ne doktoru, ne çalışanı!

Kimse aksini iddia etmesin!

İyi doktorlarımız da var elbet. %3!

Yazık oldu gencecik canımıza... Kızımıza....

Lanet olsun artık!

Halkı ne hale getirdiniz! Bizi ne hale getirdiniz!

Katilsin devlet sen!

Sağlığınla, trafiğinle, eğitiminle katilsin!

Halk olarak artık tek yaptığımız şey gazetelere başsağlığı ilanı verip, ailelere sabır dilemek...

Yaslı ailesine allahtan sabır dileriz...

Dile kolay söylemesi.....

Neyin sabrı?

Giden geri mi gelecek sabredince?

Olmuyor... Hem de hiç olmuyor.

Canımız yanıyor cayır cayır ........

(Sevdiye Gökaydın)

Atam,

Seni unutturmaya çalışanlar, asla, Türk olamaz. seni, her zamankinden daha fazla özlemle arıyor, anıyoruz

nurlar içinde rahat uyu..

Genç TÜrk ulusu ,seni, unutturmaz,

Çizdiğn aydın yoldan yürüyecektir

Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar..

(Özcan Özcanhan)

İsminin önünde üç tane unvan olan bir kadın “akademisyen”, Lefkoşa Müzik Derneği’nin konserinin adına taktı. “Aldırma gönül” diyerek, Türkiye’ye karşı algı operasyonu yapıldığını iddia etti ve “anavatanım, hedef Türkiye’ye karşı iç isyandır” diyerek apaçık biçimde gammazcılık ve jurnalcilik yaparak provokasyona yöneldi.

Tabii, derneğin orkestra şefi aydın hikmet çok nazik bir dille ona haddini bildirdi ama tartışma sosyal medyada devam ediyor.

Anlıyorum ki, sevgili aydın hikmet bu işten hoşnutsuz oldu ve “hoş olmayan diyalogların müsebbibi olmak kaldırabileceğim bir yük değildir” gibi asilce bir uyarıda bulundu.

elbette bu ülkede; Cumhurbaşkanı’na hakaret etme cüreti gösteren, provokatif, jurnalci sözüm ona “akademisyen”in bulunması bir talihsizliktir.

“Aldırma gönül aldırma” desek de, akademik kalite bakımından durum endişe vericidir.

(Hasan Kahvecioğlu)