İki Anektod:

Asabiyim ben; Girne sokaklarında tuhaf tiplerle dalaşmamak için zorunlu neden olmadıkça dışarı çıkmıyorum.

Sabah pazarda, her zaman piyango bileti aldığım Meriç' e amortiyi değişmek istedim,"Bitti" dedi. "Ne çabuk" dedim, "Ekonomik sıkıntı arttıkça millet şans oyunlarına hucüm ediyor" dedi.

Girne'de eşimin benden büyük bir akrabasına rastladım. Bir yandan telefonu ile uğraşırken, diğer yandan sigarasını içiyordu. "Bırak artık şunu" dedim, "Zor alıştım, bırakır mıyım" dedi.

Daha mı çok çıksam dışarı acaba?

(Nezihi Beyaz)

Bilinmezlikler deryasında savruluyoruz, acısıyla sevinciyle başı belli sonu belli olmayan bir serüven bu. Bir köprü gibidir insanoğlu dünyada sırtında kaderi gözlerinde umutlar dese de şarkı sözü kadere inanmak zor ama kaderim ellerimde hayatımın kontrolü benim ellerimde diyebilmek daha da zor. Zaman hızla akıyor ve ona eşlik ettiğimiz zaman diliminin ne kadar kısa olduğunu anlıyor insan. Bu devranda ucu bucağı olmayan bilinmez diyarlara doğru yol alıyoruz insanlık iyiyi ve güzeli bulduğunda bu oyun da bitecek kim bilir. Şu anda biz tam tersi günler yaşıyoruz. Umut edelim ve dileyelim.

(Gökhan Öztürk)

İşsiz gençlere işsizlik maaşı verileceğini açıklayarak cari bütçeye ekstra bir yük daha getirecek olan Sn. Çalışma Bakanına tavsiyem asgari ücret tespit yöntem ve kriterlerini değiştirin. Göreceksiniz ki işsizlik büyük oranda azalacak. Çünkü bir çok genç Asgari ücretle çalışmak yerine işsiz kalmayı tercih ediyor...

(Göktürk Ötüken)

CTP milletvekili Doğuş Derya "Kurumsal medya yaşamak için sırtını kumarhanelere mi yaslasın?" diye soruyor... Medya ne demek? Aha devlet bile yaşamak için sırtını kumarhanelere yaslamış durumda... Kumarhanelerden alınan toplam vergilerin ve 5 yıldızlı kumar otellerinin katma değere yaptıkları katkının miktarı net biçimde ortada... Hani HP en büyük iddiası olan bet ofisleri kapatma projesini başarabildi mi?.. Gerçekçi olalım...Milletvekillerinin cebine giren yasal maaşta da kumarhane vergilerinin payı var..Monako ve Las Vegas sendromunun kurumsallaştırılan manzarasındayız... Bu manzaranın oluşmasında iktidara gelip giden tüm siyasi partilerin payı var... Ekonomik ve turistik model seçiminin sorumluluğu tüm siyasi partilerimizde...

(Ahmet Tolgay)

Başı bağlı bir kadının öğretmen veya memur olmasında ne sakınca olduğunu anlayamadım!!. Mühim olan başında takılı olan değil kafasının içindeki. Başı bağlı kadınları yasakladık. Peki türbansız olan erkekleri nasıl yasaklayacağız? Faşist olanı, gerçekten yobaz olanı, şovenist olanı, ırkçı olanı? Onun mesleki donanımı mı önemli başına bağladığı çaput mu? Bu kadına yapılan bir ayrımcılık değil mi? Onun ötesinde, Kimyager başı bağlı bir kadın öğretmeni işsiz bıraktığımızda daha sonra onun öfkeli çocuklarını nasıl kontrol edeceğiz? Türkiye yıllarca bu yasakları uyguladı bakınız ne oldu? Bu tür yasakçı tavırlar tepki ve hınç yaratmaktan başka bir işe yaramaz.. Bence Öğretmen dostlar bir daha düşünsünler...

(Mete Hatay)

Ekonomik olarak özgür olmayan bir medyanın yer aldığı ülkelerin demokrasisi geriler ve gün gelir ki toplumda muhalefet gücü tamamen silikleştirilir. Böylelikle boyun eğmenin ortamı sağlanır. Görülen o ki ülkemiz iktidarının yeni hedefi budu.

(Emin Akkor)