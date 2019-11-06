Trafik kazasında iki kişiyi öldüren şoför zil- zurna sarhoş... 269 promil???

Cezaevine son 24 saatte 22 kişi daha nakledildi. Gardiyan sayısı hızla azalırken, terfi sınavı sonrası görev yapacak gardiyan da kalmayacak... Huzursuzluk hat safhada...

Ülke suçtan, suç işlemeyi, başkalarının hayatına müdahale etmeyi özgürlük sayanlardan geçilmiyor.

Siyaset ise CB seçimine odaklı, birbirini yeme operasyonları ile memleketten kopmuş durumda. Kendimizle başbaşayız, birbirimize iyi bakalım.

(Hüseyin Ekmekçi)

Bizim yakın tarihimizde, en büyük “Başbakan-Cumhurbaşkanı” kavgası, ne yazıktır ki rahmetli Denktaş ile Derviş Eroğlu arasında yaşandı…

Biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakandı…

Bu toplum; her gün, çok “çamur”lu bir siyasi kavgaya şahit olmaktaydı…

Üstelik tartışmanın düzeyi son derece düşüktü ve insanın yüzünü kızartan laflar, dedikodular, sataşmalar, suçlamalar etrafta uçuşmaktaydı…

Aradan çok uzun yıllar geçti…

Ersin Tatar, o günleri bilmeyebilir, hatırlamayabilir…

Çünkü Londra’daydı…

Ancak böylesi bir “dalaşma”nın yapacağı toplumsal “tahribatı” ölçümleyecek kadar zeki biridir. (Hasan Kahvecioğlu)

Çok şey yazmak isterim ama yazmayacağım.

Görevden alındığımda beni arayan ve yazılı olarak teşekkür eden bir insana saygım var en başta.

Beraber yürüdüğümü zannettiğim insanlar beni arkamdan hançerlerken, görevden alındığımı tesadüfen öğrenmişken, dalga geçer gibi, bu arkadaş yazılı olarak teşekkür etti bana zamanında.

Zaten çok yazsak da ne olacak ki bu ülkede.

Ben demiştim demek çok güzel bir cümle değil ama başka bir şey söylenmez herhalde şu aşamada. Benim için yaklaşık 5-6 yıllık bir mevzu bu.

Bir selam da hükümetteyken herhangi bir harekette bulunma cesareti gösteremeyen SOL partilerimize.

Kendisi ve ülke için hayırlı olsun, samimiyetle...

(Merter Refikoğlu)

İnsanlar çemberlere uçarak giriyor. Bu bile düz yolda olanları açıklamaya yeter. Ne eğitimi, ne bilinci, ne empatisi... Etraf katil ve katil adayı ile bezeli. Yollar çarpışan arabacıklara döndü. Bol diplomalı ülkenin geldiği durum!

(Bedia Balses Çeliker)

Lütfen!

Alkol almadan yola çıkınız

Trafikteyken gözünüz telefonda değil, yolda olsun

Aracınızı yavaş kullanınız

Ve trafikte kendinize güvenseniz bile, çevrenizdeki trafik akışını da gözetiniz

Olandan geri dönülmüyor!

Giden geri gelmiyor!

Hiçbirşey candan daha önemli değil!

(Sevdiye Gökaydın)

2 kişinin canını kanunsuz bir fiil ile yani 269 promil alkol tesiri altında 200 km hız üzerinde kullandığı araç ile alan trafik canavarı cinayet suçu ile yargılanması gerekir diye düşünüyorum. Cinayet işlemek için illa tabanca veya bıçak gerekmez alkollü ve süratli kullanılması suç olan arabada cinayet silahı sayılabilir diye düşünüyorum. Nasıl bıçak ekmek kesmek için üretilse de adam öldürmek için kullanıldığında cinayet silahı oluyor. Arabada bundan farklı değildir.

(Evrim Kamalı)