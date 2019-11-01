2020 bütçesi hazırlanıyor… Seferberlik için tam zamanı. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Maliye Bakanılığındaki hane halkı (örtülü ödenek) kalemi ve siyasi partilere verilen devlet yardımları yarı yazıya azaltılsın... Ortaya çıkan kaynak ulaşım ve sağlık için kullanılsın.. Bu adımı Kamu Kurum ve kuruluşlardaki maaşlar dışındaki ekstra ödeneklerin kesilmesi takip etsin (sokakta çalışan işçiler hariç) Bu kaynaklar da eksik personel alımına kullanılsın.

(Aytuğ Türkkan)

Çatoz Kırsal Kesim Hizmetleri. Kral V. George Dönemi. Muhtemelen 1911 - 1936 yılları arası bir mektup. En erken 83 yıllık. Belki de 100 yıllık. Mektubun sahibi kim? Bir ana mı? bir baba mı ? Yoksa bir sevdalı mı? Kim bilir? Özlemler bu mektuplarla günler, haftalar süren bir yolculukla ulaşıyordu o günlerde. Ve herşey saf ve temizdi daha.

(Ahmet Billuroğlu)

Avrupa Birliği ülkelerinde Vergi Oranları Artırılarak Vergi Gelirlerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payı yüzde 40.3'e ulaşmış.

Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu durum nasıl?

2017 verilerine göre;

Gayri Safi Yurt Içi Hasıla 14,544.8 milyon TL, toplanan dolaysız vergiler 1,330.4 milyon TL, toplanan dolaylı vergiler 1,716.7 milyon TL. Bu durumda toplanan vergiler toplamı 3,047.1 milyon TL.

Yani KKTC'de dolaysız vergilerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçindeki payı yüzde 9.15 ( memurlarda bu oran ortalama yüzde 22'lerdedir) ve dolaylı vergilerin payı da % 11.8 olmak üzere toplam vergi gelirlerinin Gayri Safi Yurt İçi hasıla içindeki payı yüzde 20.95'tir ( ki yıllara göre bu pek bir değişiklik göstermez).

Anladınız mı şimdi neden ülke bu hallerdedir. Guduruluktan nemalanan çoktur. Niye herşey kayıt altına alınsın, AB bizden daha iyi mi? Sıkıştık mı para gelsin. Gelir de....

Bırakın % 40' falan eğer toplam vergi gelirleri % 30 bile olsa yıllık bir milyar, üç yüz milyon TL daha fazla vergi toplanacaktı. Sırf karşılaştırma olsun, bu yıl bütçe açığının 200 milyon TL, yani bu rakamın yaklaşık altıda biri kadar gerçekleşmesi beklemiyor. Kısacası bütçe açığı kapatılıp yatırımlara ( yol, hastahane, okul vs.) Ve diğer harcamalara da para kalırdı.

(Güner Mükellef)

Haklı bir mücadele veriyor olabilirsiniz bazen. Ama "kendinin haklı" olması, başkalarına sürekli "hakaret etme" kendinizi haklı göstermek için de "yalan söyleme" hakkı vermez. Bir daha düşün. İyi düşün. Belki de sadece "kendine haklısın..."

Bencilliğin de bir sınırı var ama, değil mi? Gemi seyrinde ilerlerken herkes kaptan... :) Dalgalı denizde de görelim bakalım... Her dönemin haklıları..

(Hüseyin Ekmekçi)

Utanmazlar. Vietnamda, Libyada, Cezayirde, Avrupanın göbeğinde, soy kırımı yapan, Japonya’ya atom bombası atan,..., Amerika, Fransa, İtalya, Almanya. Yugoslavya. ve diğer......Kendi gözlerindeki merteği girmezler de.....

Osmanlı, Ermenileri soykırımından geçirmiş diye itham ve iddialarda bulunurlar...

Ermenilerin o zamanki katliamları Doğu

Anadoluda göz ardı ediliyor..

Amerika yeniden Türkiye aleyhine

kararlar üretiyor...Ermenileri top yekün katletmiş, göçe zorlamış

Bre utanmazlar, Modern Türkiye ve Türk ordusu mu vardı o yıllarda..Osmanlı ordusu da Acem, Arap, Arnavut, Yugoslav, Balkanlar vs... ülkeleriden toplanmış devşirillmiş, yeni çerilerdendi..

Türkiye cumhuriyeti ve Gerçek Türk ulusu ile , o cenosit hareketinin bir alakası yoktur. Olamaz da... Modern Türkiye Cumhuriyetini kuran ve " yurtta sulh, cihanda sulh" diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadelerine baksınlar yeter.

Osmanlı döneminde , hakikİ Türkler sevilmez ve azınlık olarak görülür, sindirilirdi..

O cenosit dedikleri, TÜRKÜN eseri değildir.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE....

Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri, kendi pis, kanlı tarihlerine baksınlar.....

Türk ulusu ve hükümet yetkilileri, gereken yanıtı kendilerine vermiştir..

Arşivlere baksınlar , gerçekleri ters yüz etmesinler.

(Özcan Özcanhan)

Madem ki, maaş aldıkları devletin halkının çözüm bekleyen acil sorunları için zaman bulamıyorlar...

Madem ki, mesailerini gezilere ve merasim, tören, açılışlara ayıracaklar...

O halde, asıl hizmet bekleyen işler için başka bir "bakanlar kurulu" oluşturulsun...

Ersin bey ile yardımcısı törenlerde koşsun... Hatay'ın ilçelerinde pamuk tarlalarını incelesin...

Buradaki işleri de "eş başbakan" yapsın...

Her bakana bir de "eş bakan" atansın...

Gündelik işlere onlar baksın..

Günde 24 saat hamaset yapan, şükran çeken birinin aklını toparlayıp icraat yapması çok zor... .

(Hasan Kahvecioğlu)