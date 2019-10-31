Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı yıl dönümünü kutlayan dost devletlere teşekkür eden Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın muhatap seçtiği ülkelerin bayrakları arasına KKTC bayrağını koymaması günün çok önemli ve tarihi olayı... Hayli konuşulan ve tartışılan güncel konu... Büyük kırgınlık mı?... Büyük ihmal mi?... Kafalar yine çok karışık... Üzerinde toplumca durmamız ve derince düşünmemiz gereken bir gelişme... Hatta toplumsal kaderimizle ilgili bir gelişme...

(Ahmet Tolgay)

Barselona FC' ye teklifimdir:

Özerkliğin yetmediği, Katalanların Bağımsızlık isteyen yönetenlerine İspanyol mahkemeleri hapis cezası verdi. Sadece Barselona’da çıkan olaylarda 58 kişi yaralandı. Katalanlara Dünyanın desteği pek yok gibi! El Clasico bile ertelendi, oynanamadı...

Demem o ki;

Barselona FC, sıkıya girdinse; Ülkemize gelin, BTM 2 lig Kırmızı guruba katılın, futbolunuzu oynayın. Dünyaya mesaj verin:

Spor yapmak herkesin hakkıdır! Yaşasın Bağımsızlık" diye.

Biz yanınızdayız.

(Eralp Şerifoğlu)

Bir de erken seçim çıktı başımıza:

Bu devletin arka arkaya iki seçim yapacak parası mı var ?

Okul yok,

Hastane yok,

Yol yok,

Yatırım yok

Ama koltuk İçin para var.

Nedir bu israf anlamadım.

Artık bu toplumun refahı için bir şeyler yapın.

Erken Seçime Hayırrr

(Hasan Hüda Ecer)

Üzülerek görüyorum ki bazı partili arkadaşlar kendi hesapları uğruna genel başkanımızı sosyal medya üzerinden dalga geçip alay konusu yapmaya çalışıyor ne kadar büyük yanlışın için de olduğunuzun ve dışa karşı kendi parti başkanınızı ezdiriyorsunuz böyle particilik olmaz arkadaşlar elbette herkesin hataları olabilir parti başkanı olsa bile ama bu şekilde dalga geçerek acayip eleştiri de bulunarak olmaz ama siz parti hesabı yapmadığınız için kendi hesaplarınızı yaptığınız için bu eylemi gerçekleştirirsiniz eğer görev almış olsaydınız ve buna rağmen yanlışlar olmaya devam etse sesinizi çıkarmazdınız tıpkı daha önce olduğų gibi o yüzden diyorum ki memnun değilseniz kurultay olduğu zaman saffınızı belli edersiniz ve orda hesap görülür bu denli kendi parti başkanızı ve partinizi dışa karşı ezdirmezsiniz bu UBP’liğe yakışık almaz yaptıklarınızın farkın da değilseniz bunun farkına varın kimse partinin üstün de değildir makamlar gelip geçici olduğunu unutmayın o yüzden mevcut başkanımıza herkes el birliği ile destek olup birliğimizi korumak zorundayık herkes bir yere çekerse başkanı değil partiyi bitirmiş olacayık.

(Hasan Eşan)

Erken bir seçim bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür

(Göktürk Ötüken)