Türkiye Cumhuriyeti’ni çeşitli dönemlerde yönetenler biz Kıbrıslı Türkler için olumsuz ifadeler kullansa da, zaman zaman açıkça haksızlıklar yapılsa da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gerek devrimleri gerekse dünya görüşü ve yaşam felsefesi ile her zaman bizden biri olarak kalacaktır... Bu onur bize yeter... Başkalarının ne dediğinin çok da bir önemi yok be Atam..

(Mehmet Ekin Vaiz)

Hükümete çağrımdır: Samimi olun ve bir kararınız varsa açıklayın ki, konu meclis gündemine gelerek basının itibarını daha da aşağıya itecek tartışmalara meydan verilmesin ve sosyal medyada ekmeğini gazetecilikten kazanmayanların saçmalıklarından kurtulalım.

Yaşananlar o kadar acı verdi ki, ekmeğini gazetecilikten kazananlara, “eksik kalsın” demekten başka bir şey kalmıyor.

(Emin Akkor)

Türkiye'nin anlamı sadece siyasetle sınırlı değildir...

Yarı geçmişimizdir...

Dostlarımızdır...

Ailemizdir...

Tuttuğumuz takımdır...

ATATÜRKT'tür...

Doğum günün kutlu olsun Türkiye...

(Levent Kutay)

En büyük sorun,

Araç devir işlemleri yapılmadan, eski sahibi adına kayıtlı aracın, ondan habersiz elden ele geçmesi ve cezaların, aracı yıllar önce galeriye veren ilk kayıtlı kişi adına kesilmesidir.

Sayıları mı?

30-40 bin adet kaydı yapılmamış araç var.

Devri yapılmamış araçlara sigorta yapılmaması önerimize verilen cevap,

Yollar sigortasız araç dolacak oldu.

Var mı kararlı bir duruş?

Devri yapılmamış ve sigortasız araca el koyunuz bakalım, kaydı yaptırırlar mı yaptırmazlar mı?

Ama,

Bunu yapmaya cesaret edecek bir hükümet, yıllardır gelmedi.

(Ülker Fahri)

Mecliste deniyor ki “önceliğimiz okul, yol, hastane yapmaktır…”

Vay yahu, bu aylık 5, 10, 15 veya 20 bin TL ile okullar, hastaneler, yollar yapacaksınız ha? E yaklaşık bir yıldır bu katkı yapılmıyor. Niye yapmadınız bu okulları, hastaneleri o vermediğiniz katkıyla?

Maksat katkıyı talep edenleri küçük düşürmek, toplumun gözünde dilenci, beleşçi gibi göstermek…

Eksik kalsın sizin yapacağınız katkı da

(Ali Baturay)

Dillerini gerçekten bozdular.

UBP gerçekten, ülkücülerin kampında gezinen, onlar gibi kafa tokuşturan, bağnazlıkta sınır tanımayan bir “aşırılıklar” partisi olmaya mı karar verdi?

UBP; demokratik değerlere saygılı, çağdaş bir sağ parti olmayı, merkeze yaklaşmayı terk ederek, fanatik aşırılıklarla “hizipleşen bir marjinalleşmeyi mi tercih ediyor?

UBP, Kıbrıs Türk toplumunun “standartlarına uygun bir siyasal parti olmayı terk ederek, “Anavatan dalkavukluğundan başka içeriği olmayan sloganlarla mi siyaset yapacak?

(Hasan Kahvecioğlu)