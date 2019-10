Basına devlet bütçesinden yapılan katkıya karşı çıkanların siyasi partilere bütçeden yapılan maddi yardıma ses çıkarmaması hatta 2019-2020 bütçesinde bu yardımın %30 arttırılmasına mecliste parmak kaldırmaları açıklanması güç bir tavırdır...

(Göktürk Ötüken)

Halkın siyasetçiden fazla siyaset bildiği bir ülkede yanlış yapan siyasetçiyi Allah değil sandık yakar.

(İzzet Türkmen)

25 Kasım paniği başladı belli ki!

Peş peşe gelen açıklamalar kervanına dış işleri bakanı da katıldı ve tekerlemesini trenle vagonla süsledi.

Keşke o ray dediği şeyin değiştirilebilmesi için dahi olsa, "vagonun hareket etmesi gerektiğini" fark edebilseydi.

Oturduğu yerden atıp sallamakla ancak pas tuttuğunu ah bir görebilseydi...

(Erkut Şahali)

Anketler bir yere kadar toplumsal istenci ölçer. Bence bunu ölçmenin en önemli yöntemi, bir an evvel partilerin, nüfus yapısının, ne olduğunda hemfikir olması ve hızla seçim listelerinin gözden geçirilerek hem Milletvekilliği, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasından geçer. Çünkü hükümet belli etti ki Cumhurbaşkanı'nın başlayacağı müzakereler için halktan tekrar teyit almasını isteyecek ve her türlü gelişmeye takoz koyacaktır. Meclis'in de seçilecek Cumhurbaşkanı'yla uyum içinde çalışacağı bir hükümete ihtiyacı vardır. Yoksa her an bozulacak kapalı kapılar ardında verilmiş sözler ve tekliflerle kurulmuş bir hükümetle değil!!! Halkın Türkiye ile daha farklı bir ilişki içerisine girmek istediğini gösterebileceği de bir fırsattır bu!! Ama herşeyden önce nüfus yapısının bir an evvel partilerin gönderecekleri uzmanlar tarafında kurulacak bir çalışma gurubuyla tesbit edilmesi ve bu saçma ve yıkıcı tartışmanın ortadan kaldırılması gerekir... Veya Nisan çok yakın beş ay daha bekleyelim denirse, o zaman çıkacak sonuca göre Hükümetin istifası ve erken seçimi gündeme gelmesi gerekir.

(Mete Hatay)

Okul, hastane, yol yapılması, hatta uyuşturucuyla mücadele kapsamında rehabilitasyon merkezleri açılması, yeni kadın sığınma evlerinin açılması, kimin zoruna gider ki? Anlamakta zorluk çekiyorum.

(Çiğdem Aydın)

Kıbrıs'ı "Türkiyesizleştirme" ve Kıbrıs Türkünü Türkiye'nin güvencesinden yoksun bırakma adına düğmeye sert şekilde basıldı... Kıbrıs Türkü çok dikkatli ve uyanık olması gereken bir dönemeçtedir.. "Aman dikkat!" diyorum... 1974'de Kıbrıs Rumlarının içine çekildiği tuzağın bir benzerine sakın ha düşmeyelim.. Ana hedef Türkiye'yi Doğu Akeniz'den uzaklaştırmak... Bu senaryonun içinde çıkar karşılığı yer alanları iyice belirlemeli...

(Ahmet Tolgay)