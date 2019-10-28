Güzelyurt 'ta hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırırken en fazla zararı kendi yakınına verdiğini farkına varamayacak kadar aptal olan bu kişinin akıl sağlığı yönünden incelenmesi gerektiğini düşünürüm. Siz bakmayın 1 kaç saatlik şok eylem yaptıklarına...

Hekimler hemşireler ve diğer sağlık çalışanları olumsuz koşullarda görev yapmaya yine devam edeceklerdir. El üstünde tutulması gereken bu zümreye karşı yapılan saldırı kabul edilemezdir. Yetkililerin yasal düzenlemeleri bir an önce yapması saldırganın emsal olacak şekilde cezalandırılması ise esastır

(Bülent Dizdarlı)

Kıbrıs Konusunda üçlü görüşme mekânının Berlin olarak belirlenmesi herkese "Berlin Duvarı" örneğini hatırlattı ama,

Hülya Avşar'ın "Berlin in Berlin" filmindeki mastürbasyon sahnesi bir tek benim mi gözümün önüne geldi? Sadece bensem bir yerde bir sorun var.

Ya Kıbrıs Sorununun çözüleceği konusunda çok umutsuzum; ya da Hülya Avşar filmi çok aksi bir zamanda çekti; bilinçaltımızdan atamıyoruz...

(Raif Uzkan)

Duyan, gören de , ülkemizde geyik, yaban keçisi koyunu, yaban domuzu vs. avlandığını zanneder. Halbuki öyle bir şey yok...Bizim buralarda , en büyük av hayvanı tavşan, kuşlar da ; keklik , turaç, ördek, fassa, çulluk...karga, kuzgundur..Tilki , bilmem koruma altında mıdır ? Büyük av adına bakmayınız siz..İnce av da, üveyik, cikla, fassa avıymış...İsim olsun da ne olursa olsun....

On binlerce, kayıtlı, kayıtsız, ruhsatlı ruhsatsız...ellerinde kırmalarla dağların, ovaların, meraların yolunu tuttu.. Kısacası katliam operasyonu yürürlüğe girdi..

Açık, kapalı bölgeler, askeri alanlar haritalarda yayınlandı.. Bütün avcıların , yasak bölgelere girmemeleri, meskun bölgelere, BARAJLARA ,göllere Yaklaşmamaları -veya şu kadar metre yanaşabilmeleri, belirlendi, yasalar, sınırlamalar var..Ammaaa, meskun bölgelere, evlere yaklaşarak avlananlar olduğu söyleniyor.. Denetleyen yetkililer mutlaka görev başındadırlar..

Avcılara , eskiden sınır konmuştu. Bir av gününde- sabah güneş doğuşu ile batışı arasında; 5 keklik ve benzeri, bir adet da tavşan vurma izni vardı..

Ancaak ,, nerede gezer...!! .Bu sayıların çok üstünde av hayvanı yakalayan, satışını yapanlar da var...Cezası, Rum tarafında, 500 euro, silah müsadere, avlanma izni iptal..hatta hapislik cezaları da yürürlükte..İnşallah, avcılarımız, kurallara uyar, bir birlerini vurmamaya özen gösterirler, yarış yapmazlar, ben vurdum sen vurdun kavgası yapmazlar.. Bir de, avda başarılı olmadı diye , köpeklerini başıboş ovalarda terketmezler..hayvanlarına sahip çıkarlar.. Bir avuçluk coğrafya parçası KKTC’de , korkarım, çok gitmez ne av hayvanı kalacak ne de zarar verilmemiş doğa, zeytin, harup vs..

Sorumlu, ciddi avcılardan ricamdır..

Lütfen ,kanunsuz, kaçak av yapan, yasak bölgelere giren , kurallara uymayanları, anında ihbar ediniz.

(Özcan Özcanhan)

KKTC 2019 Bütçesi; 7.7 milyar TL.

TC Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 2019 Bütçesi 8.6 milyar TL...

Türkiye'de bir genel müdür bizim devletin bütçesinden daha fazla para harcıyor.

Bu yüzdendir ki Başbakanımız Hatay'da Kaymakamları dolaşıyor, İlçelerde muz ve pamuk üretimi ile ilgileniyor.

(Hasan Kahvecioğlu)

Geçen yıl Premier Lig takımlarından Everton formasında "KitsforAfrica" yazısıyla, Afrika’ya yardım topluyor;

Bu yıl Arsenal takımı "VisitRwanda" logosuyla maçlara çıkıp Ruanda ülkesinin Turizmine katkı koyuyor;

Anavatanımızdaki

" Sarayın Bahçesindeki Kuşlar"

bizi sadece Platonik olarak sevmeye devam ediyorlar. Hep "Ruhen " yanımızdalar. "Bedenler" başkalarıyla oynuyor.Biz de kendi başımıza 40 yıldır "Spor " yapıyoruz...

Ey üç büyükler!

Bir taneniz bir pankart açsa.

" Kıbrıslı Türk Gençlerin Spor Hakkını Verin" diye mesela.. Olmaz mı? Zor mu? Hade, O sevgiyi biz de hissedelim...

(Eralp Şerifoğlu)