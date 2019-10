Cumhurbaşkanı Akıncı'nın son seçimi kazanması rahmetli İrsen Küçük için bir zaferdi... Çünkü ezeli rakibini alt etmişti.. Seçimi Kıbrıs sorunu üzerinden okumayan, kişisel kavgalar rant yarışı üzerinden okuyan sağ taban bu seçimi de eliyle Sayın Akıncıya vermeye şimdiden hazır! Akıncı seçilmiş açılımlar yapmış, masaya haritayı koymuş, Türkiye garantörlüğü tartışmaya açmışken, Akıncıya oy veren sağ cenah köpürdü, haykırdı! Traji komikti... Ama ders alan var mı? Kesinlikle hayır... Oysa son noktaya dayandı iş, sonu hiç bir zaman gelmeyecek federasyon mu, yoksa Rum'u zorlayacak alternatif çözümler mi? Karar bu çerçeveden verilmesi gerekirken, ranta alışmış, kişileri "yeme" üzerinden siyaset yapan sağ taban yine kendi eliyle Cumhurbaşkanlığı makamını Sayın Akıncı'ya sunmaya hazırlanıyor... Şimdiden hayırlı olsun diyelim ama yarın bir gün müzakere masasında kimse "ağlamasın"

(Aytuğ Türkkan)

"Her şeyi Türkiye'ye havale edip buraları yıllarca idare eder gibi yaptık." Doğru bir tesbit. Bence bundan dolayı bir an evvel "ne paranı ne memurunu" dememiz gerekir. Kıbrıs sorununun çözüm süreçlerinde "guvvatlı" pazarlık yapalım diye Türkiye'yi ille de sürecin merkezinde tutmamamıza da gerek yoktur. "Guvvatlı pazarlık" yerine ezber bozucu hamlelerle "Kıbrıslıların" bulacağı bir çözüme yönelmemiz gerekir. Bunun için her seviyedeki insani diplomasiyi ön plana çıkartmak lazım... Her gün tek taraflı da olsa atılan pozitif adımlarla uyanmamız gerekir...

(Mete Hatay)

Yıllardır nasıl yönetildiğimizi her yağmurdan sonra çöken alt yapımızdan anlamamak mümkün mü? Kimimiz eskiden beri kötü yönetildiğimizi söylüyor, kimimiz de bu gerçeği yeni anladı. Kimimizse kötü yönetiliyoruz deyip halkın umutlarıyla oynadı...

(Göktürk Ötüken)

Geçenlerde bu platformda yaptığım bir "paylaşım"ın altına, birileri beni aşağılayıcı ifadeler yazdı. Bir de baktım "arkadaş" imişiz... Gencecik, yakışıklı, katlı kravatlı biri... İlk bakışta "bu oğlancığa da ne oluyor?" dedim kendi kendime... Elbette bir tartışmaya söverek ve aşağılayarak başlayan biri ile burada asla tartışmaya girmem.

Bunu kendisine de yazdım.

Bir de baktım ki adam ekranda program da yapıyor. Birkaç özel tv'den sonra kapağı BRT'ye atmış.

Ben, ödediğim vergilerle maaş ya da ödenek alan birinin devlet tv'sinde çok özenle ve tarafsız olarak program yapmasını talep eden, bir yurttaşlık bilincine sahibim.

Genellikle medyada çalışan ve benden yaşça küçük olanlar, bana karşı saygılı davranırlar. Çoğu "abi" diye hitap eder. Taban tabana zıt düşüncelere sahip olduğumuz kişilerle bile ilişkilerim iyidir... Ben de benden büyüklere "abi" demeyi ve saygı göstermeyi seçerim. Ancak bu

genç adam, tanımadığı, yalnızca fikirlerini bildiği bir kişiye "megaloman" diyecek kadar kendinden geçmişse, "6 ayınız kaldı" diyecek kadar siyasetin içine dalmış ve nefret söylemini içselleştirmişse, bundan kendi adına üzüntü duyarım. Kimsenin ileride pişman olacağı şeyler yapmasını istemem. Buralarda saldırganlıkla ve hakaretle medyada yer edinmek kimseye nasip olmadı. Bu İzmirli gencimize de nasip olmaz.

Hakaretlerini mahkemeye taşımayı ayrıca düşüneceğim.

(Hasan Kahvecioğlu)