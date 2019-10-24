Ağlanacak Halimiz: Hesapta yağmur bereket... Bir memleket düşünün yarısı bayram eder yağmura, yarısı söver... Aynı yerler, aynı noktalar. Ma senelerdir... Batar çıkar. Her gelen milyonlar atar oralara, gene aynı gene aynı...

(Hüseyin Ekmekçi)

Erhan Arıklı linobambagilikten söz ederken, bu tanımdan veya bu tanıma giren topluluktan ne kadar çok çekindiğini de ima etti. Bu da çok doğal. "Melezlik" veya "hibrit" kimlikler her zaman homojen ve ari kimliği savunanları rahatsız ederler. Kimlik genellikle ideolojik gözlüklerle bakanlara göre, her zaman belli kompartmanlarda ve özellikle "sadık," "temiz," "monolotik" bir şekilde tutulmak zorundadır. Bu gerek sağda, gerekse solun bir kısmında da böyledir. Örneğin milliyetçiler bir türlü etnik kimliğin birden fazla veya çoklu olabileceğine inanmak istemezler ve bunun olmaması için de çalışırlar ve bundan dolayı sonunda hep ya "Biz"densin ya "O"ndan tavrına kayarlar. "Biz"den olmayana asimilasyon yolunu gösterirler veya antagonistik bir hoşgörüyle onları bir süre "idare" ederler. Melez kimlikler rahatsız eder çünkü ne tam olarak "Öteki"dirler ne de tam olarak "Biz." "Biz"den olmayana bu kadar benzemeleri ise onları özellikle rahatsız eder. Siyasi melezliğin doğallığından gelen özgürlük ise onları rahatsız eden en önemli unsurdur. Melezlik "direnişçi" bir harekettir. Dayatma kimliklere direnir. İşte bu yüzden Kıbrıslı Türkler asırlardır bu adada kendilerini tekrar tekrar yeniden üreterek kalabilmeyi başarmışlardır. Ama başladıkları kimlikle değil dönüşerek özgürleşerek, bazen de başkalaşarak. Linobambagilik gibi tavırların büyük bir zenginlik ve özgürleştirici olduğunu görebilirsek, çok daha kucaklayıcı ve çoklu bir geleceği tahayyül edebileceğiz. Onun için çok yaşa Linobambagilik!!!

(Mete Hatay)

Sapla saman karışmasın. Çözüm için Türkiye ile sağlıklı diyalog şart. Kendi kendine yeten bir sistem ve güçlü ekonomi için statükoyla mücadelede Türkiye'nin teknik ve finansman katkıları önemli. Ama hepsinden önemlisi Kıbrıslı Türklerin siyasi varlığının, kimliğimizin ve kültürümüzün devamlılığı. İnsan haklarına saygıyı temel alan, nüfus ve vatandaşlığa ilişkin evrensel normları gözeten politikalardan uzaklaşmamak esas olmalı. Malum tüzük tartışmasında kuru gürültüye pabuç bırakılmamasını dilerim.

(Birikim Özgür)

Kıbrıs Türk halkı, düşünceyi açıklama özgürlüğünü içine sindirmiş ve bu konuda derin hoşgörüye sahip bir halktır. Biz yanlış bulduğumuz görüşleri değiştirmenin tek yolunun onları doğru olduğunu düşündüğümüz görüşlerle yarıştırmak olduğunu biliriz. O nedenledir ki hangi görüşü beyan ederse etsin kimseyi ihanetle suçlamamak, ötekileştirmemek, dışlamamak gerektiğine inanırız.

Elbette bu durum her birimizin görüşlerimizi beyan ederken diğerlerinin hassasiyetlerine azami dikkat göstermemiz gerektiği gerçeğini değiştirmez ve bu, kamusal görev üstlenmiş olanlar açısından daha büyük bir sorumluluğu doğurur.

Ama sonuç itibarıyla hoşgörü esastır ve yanlış bulduğumuz görüşleri doğru bulduklarımızla yarıştırarak değiştirme ilkesine sadakatimizi sürdürürüz.

(Cenk Mutluyakalı)

CMIRS isimli AB destekli bir Merkez her 3 ayda bir anket yapıyor ve güya kamuoyunun nabzını ölçüyor.

AB adına algı operasyonu düzenleyen bu Merkez Ekim 2017 de yaptığı ankette partimizi 0.26 göstermişti. Partimiz girdiği o seçimde %7 oy aldı.

İşin ilginç tarafı bu Merkez, seçimden 1 ay sonra yaptığı (2018 Şubat) ayında yaptığı ankette istikrarlı bir şekilde partimizin oyunu 0.23 gösterdi.

Bu Merkez son yaptığı ankette partimizi 0.46 gösteriyor.

Bu Merkezin yaptığı anketleri haber yapan hiç bir gazete ve gazeteci de "Kardeşim bu kadar büyük hata veren anketlere nasıl güvenelim. YDP’nin YSK’daki üye sayısı 7000’e dayandı. Siz hala bu partiyi % 0.4 gösteriyorsunuz? " demiyor.

Dedik ya AB ve bazı mahfiller adına yürütülen bu algı operasyonu anketlere değişik şekilde (!) gülüyoruz.

(Ahmet Tolgay)