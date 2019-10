Akıncı'nın Suriye için yaptığı diyalog çağrısı Türkiye'de büyük oranda öfkeyle, Kıbrıs'ta ise birçok kesim tarafından gururla karşılandı. Diyalog ve diplomasi gibi yöntemler çatışmaların çözümü için sıklıkla kullanılan enstrümanlardır. Son anketlerde halkın büyük bir kesiminin Akıncı'nın siyasetlerini desteklediği görülmektedir. Kuzey'de yoğun bir Kıbrıslı Türk kimliği patlaması yaşanmaktadır. Herkes sayın Akıncı'ya yöneltilen hakaretlerden sonra birçok insan Türkiye ile olan ilişkileri gözden geçirmiştir. Bu yüzden Akıncı'nın "diyalog" çağrısını bir an evvel adayarısı için de istemek gerekir. Rum tarafıyla bir an evvel diyalog ve diplomasi yollarına yeniden baş vurulması zamanı çoktan gelmiştir. Büyük demokratik bedeller ödeyerek Türkiye'yi ille de adada tutarak koparttığımız veya masada tuttuğumuz bazı aşırı taleplerden vaz geçersek çok daha rahat hareket edebiliriz. Dönüşümlü başkanlık vesaire gibi diğer toplumun zor hazmedeceği pozitif ayrımcılık içeren önerilerimizi bir an evvel geri çekmeliyiz. Bence ortak bir şekilde etnik kökenine bakmadan Başkan'ın seçilmesi gerekir. Elimizde tuttuğumuz ve güneyde bıraktığımızın miktar olarak üç misli; değer olarak ise on misli olan Rum mallarının bir an evvel adilane bir şekilde iadesinin veya tazminatının hızlandırılması gerekir. Sayın Akıncı'nın büyük bir PR kampanyasıyla başlattığı üç Maronit köyünün açılması projesinin ise dört yıldır bir türlü yürümediğini veya yürütülmediğini biliyoruz. Sayın Akıncı'dan da bu konuda daha ısrarcı bir tutum beklerdim. Öyleyse Akıncı'nın söylemlerini eyleme dönüştürebilmesi ve Kıbrıs'taki barış inşasını hızlandırmamız için hep birlikte onu teşvik etmemiz gerekir. Tabii kendisinin de söylemden eyleme geçmesi, alana inmesi barışı günlük hayata taşıması, bizleri daha fazla motive edecektir..

(Mete Hatay)

Lefkoşalının haklarının korunması noktasında, herkesin yasalar önünde eşittir ilkesiyle hareket edip, Lefkoşa halkı adına cesurca dava açan Mehmet Harmancı’yı cesurca adaleti uygulayan yüce yargımızın hakimlerini ayakta alkışlıyorum. Nasıl ki şu parasını ödemeyen sade bir vatandaş olduğu zaman suyunu kesip mahkemeye vermekten çekinilmiyorsa, kendini devletin üstünde görenlere karşı da aynı davranış sergilenmelidir. Bu noktada bugünden itibaren Harmancı’ya saldırılar gelecektir elbette, bize düşen görevse şahsi parası için değil Lefkoşalı’nın parası için cesurca adım atan Mehmet Harmancı’nın yanında durmaktır. Aynı cesur davranışı diğer kurumlarımızdan da bekliyoruz, belki Harmancı onlara da örnek olur.

(Ziya Emir)

Partilerine bağış adı altında Kumarhane sahiplerinden para toplayan siyasi partilerin ülkemizde çok sayıda yeni Kumarhane açılmasına neden olabilecek bir yasa tasarısını meclis gündemine getirmesi ve bu düzenleme için ivedilik istemesi tam da kendilerine yakışan bir vizyon ve yönetim anlayışıdır.

(Göktürk Ötüken)

Suriye savaşıyla ilgili kaç gündür açıklama yapmam için bana mesajlar geliyor. Ciddi bir baskı altındayım. "Barış" desem olmaz, "Savaş" desem olmaz "Kan" desem olmaz, "Su" desem yine olmaz. Acaba "seviş" desem ne olur ? O zaman da Ahmet Kaya'nın "Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişirdik" devreye girer. Rus, Amerikan, Fransız, Türk, Kürt, Arap "Sevişme Grubu" da tam gökkuşağı olur. Kim kime dum duma, allah akıl versin Uruma, biz de bakalım duruma...

(Ahmet Ersöz)

Maraş’a yönelik Yüksek Mahkeme’nin bu tespiti son derece önemlidir ve üzerinde, çok daha fazla konuşulması gerekmektedir. Hele de aynı saatlerde hükümetin, Maraş’ın Evkaf’a ait olduğu söylemleri düşünülürse... Hukuk yolunda ilerlemeden, evrensel değerleri dikkate almadan geleceği görmek mümkün değildir.

(Cenk Mutluyakalı)