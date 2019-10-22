Ülkenin yönetilmeye ihtiyacı var değil mi? E var... Gayle var mı? "Kim Cumhurbaşkanı olacak?" üzerinden bir kavga... Hiç kimseye kendi makam ve sorumluluğu yetmiyor. Hep bir yukarısı... Ahali döküm saçım mı? Kimsenin umurunda değil.

Hükümet içerisinde bildiğiniz köşe kapmaca var... UBP UBP içinde... UHP- HP içinde... Kriz da kriz... Kim motive olacak bu ülke için? Olgun Selçuk Amcaoğlu sakın işi savsaklama sayın bakan... Yanarız...

(Hüseyin Ekmekçi)

İkinci Cumhurbaşkanımız, Mehmet Ali Talat, Rum basınına, verdiği mülakatta, "Karanlık döneme , Denktaş dönemine girdik", dedi.. Hem Anastasiades hem de Akıncı hakkında görüş beyan etti.. Akıncı, Kıbrıs sorununu çözemez......Anastasiades, masaya iki devlet tartışmasını getirdi, federasyondan uzaklaşılmasına neden oldu , ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine de, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne kendisinin ne de CTP nin Akıncıyı desteklemeyeceğini duyurdu..

Karşılıklı suçlama oyunları ile Kıbrıs sorunu çözümlenemez vurgusu yaptı..

Sormak lazım ; Hristofiyas-Talat dönemi mi aydınlık zamandı ? İki solcu, yoldaş, Cumhurbaşkanı iken, neden Kıbrıs sorununu bir çırpıda Federasyon esasına dayanarak çözümlemedi ? Hem de, iki halkın çoğunluğu kendilerine tam destek verdikleri ve umutlarını bağladığı günlerde..

O zamanlar, hem kendisi hem de Hristofyas ile görüşmüş sorular sormuştum...Aldığım yanıtlar, hep kesin değil, muğallaktı...Mr. NO, Bay HAYIR dedikleri Denktaş ortada yoktu.. Kendileri Federal çözüme neden EVET demedi , deyemedi? Konuşmak, şimdi kolay.. İcraattan haber veriniz...Hristofyas-Talat, madem o kadar iyi niyetli idi, neden anlaşamadılar da, Hristofyas da, "Talat da Denktaş oldu" demiş miydi...!!

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimine gelince, UBP ile diğer sağcı siyasi partiler uzlaşarak TEK aday çıkararak , Akıncıdan farklı bir yol izleyebilir diye düşünüyorum...ne dersiniz ? Arzu ederse, Talat da yeniden aday olsun ve "Aydınlık günler" yaratsın...bizler de görelim!!

(Özcan Özcanhan)

Yok, herkes çevreci yeşilci değil. Sözde çevreci yeşilci çok. Işte bu yüzden sözde olanları yola getirecek otorite/otoriteler lâzım. Kamera sistemi ve gece görüş dürbünü gibi ekipmanla donanmış Çevre korucuları istihdam etmek gerek. Sağlam para cezaları ve hatta hapislik uygulayacaksın ki âlem ibret olsun, millet kirleteceğinde iki sefer düşünsün

(Serdar Atai)

Makarios'un köşkü olarak bilinen ama 1995 yangınından sonra geçirdiği tamirat sonrası, Süleyman Paşa köşkü ismi verilen ve askeri dinlenme evine dönüştürülen binada, asker ailelerine Mavi köşk gibi hayali tarih turları yaptırılıyor. Buranın orijin hikayesine göre bina 18. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı paşasına aitmiş. Bu Paşa Padişah 3. Ahmet'in Silahdar Veziri olan Süleyman paşadan başkası değilmiş. Uydurulan bu hikayeye göre manzaraya meraklı Paşamız 1702 yıllarında Girne'yi ve önündeki Akdeniz’i en iyi göreceği yere bu köşkü seyir ve eğlence amaçlı yaptırmış. Burası ayrıca av köşkü olarak da kullanılıyormuş. Bazı detaylar ise gerçekten trajikomik. Örneğin köşkün merdivenleri mahsus alçak yapılmış ki Paşayı ziyaret eden misafirler zorla onun önünde boyunlarını iğsinler. BU anlatıya göre 1878 tarihinde adayı alan İngilizler burayı kraliyet sarayı olarak kullanmaya başlamışlar, fakat daha sonra bina Bellapais Manastırı Piskobosunun eline geçmiş o da 1952 yılında burayı Makasios'a yazlık köşk olarak vermiş. Eski Girneli Rum ve Türklere sorarak, binanın kime ait olduğunu öğrenmeye çalıştım. 1950'lerde İngiliz bir kadın tarafından inşa edilen yapıyı eski Girneliler ve Kazafanalılar çok iyi hatırlıyor. Kadının onlarca köpeği olduğu da bilinmektedir. Konuştuğum bazı Rumlar kadının "Lady" olarak bilindiğini ve soylu bir İngiliz ailesinden geldiğini iddia etmişlerdir. Kadının köşkü 1974 yılından sonra terk ettiğini iddia etmektedirler. 1950'lerde inşa edilmiş köşkün ne Makarios ile ne de sözü geçen Osmanlı paşasıyla bir alakası vardır..

(Mete Hatay)

Toplum en fazla Ombudsman’a, polise, Cumhurbaşkanı’na ve yargıya güveniyor. Sonra da basına. Her ne kadar ‘hoş’ gibi görünse de, bu veriler sosyo psikolojik bakımdan ciddi uyarı ve mesajlar da barındırıyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde insanların huzursuz olduğu, bu nedenle güvenlik güçleri ile denetim kurumlarına bel bağladıkları anlaşılıyor. Bir zamanlar herkesin kapı-pencere kilitlemediği bu küçücük coğrafyada suç çeşit ve miktarlarının geldiği aşama bu durumu izah ediyor zaten…Cumhurbaşkanı’nın ‘güven sıralamasında en yukarıda çıkması’ da önemli ipuçları içeriyor. Lafı uzatmadan yazayım: Siyasetin geri kalanı Ankara karşısında kıvrıldığı için, Saray öne çıkıyor.

(Sami Özuslu)