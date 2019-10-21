Şöyle bir düşündüm de, bugüne kadar ne lüks içinde hayat yaşayanları, ne en pahalı kıyafetleri giyenleri kıskandım... Kravatı sevemedim, mecburiyetten ne verirlerse onu taktım. Bazılarının kravatları benim sürdüğüm küçük arabamın bir taksiti kadar oldu ama... "Önemli olan kafaların içindeki zenginliktir" diye düşündüm her zaman... Arabalara merak ise hiç duymadım. En pahalı arabalara binenlere de alttan alttan güldüm bu yollarda... Aynı çukura benim Dül Dül de düştü, onların kırmızı Ferrari'leri de... İnanmadım bazılarının zenginliklerine hiçbir zaman, genellikle de yanılmadım bu düşüncemde... Sevemedim gösterişi, sevmem de bundan böyle... Cebim biraz para gördü mü, atarım kendimi sokağa kurarım dost sofrasını, şarkılar şiirlerle yer içerim... Ya da bir bilet alıp, görmediğim yerlere giderim, yeni insanların hayatlarına dokunurum... Ve yahut da kitap alırım... Evet, evet, sanırım çok kitabı olanları, kitapçıları, sahafları ve okumaya bol bol zamanı olanları kıskandım hayatım boyunca. Başka da kimseyi... Çünkü en büyük zenginlik ve yarınlara bırakılacak en büyük miras kitap (lar)dır...

(Serkan Soyalan)

Bölgemizde ve ūlkemizdeki çok değerli çiftçilerimiz, son zamanlarda tarlalarınızı temizlemek için kolay bir yöntem olan yakma işlemi yapıyorsunuz. Çok fazla yer yakïldığı için duman ūzerimize çökūyor ve özellikle akşam saatlerinde insanlar nefes alamaz hale geliyor. Herkes şikayet ediyor. Yakmanın hokuz pokuz yapar gibi tarlaları temizlediğini sanıyorsunuz ama bu hem zehir saçıyor hem tarlalarınîzdaki organik maddeleri öldūrūp veriminizi dūşūrūyor yani kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz ve bu mevsimde sıcaktan bunalmamıza neden olan dūnyamızın ısınmasına neden oluyor. Yanlış anlamayın doğaya en faydalı olan kişiler sizlersiniz yine de. Yeterince mangal yakıyoruz zaten, uzmanlar bu saltanatı en fazla 10 yıl daha sūrdūreceğimizi söylūyor sonrası için felaket senaryoları yazıyor çiziyor. Bizden 2 kuşak sonrasının bizim gibi dağa bayıra çïkïp öksijeni çiğerlerine doya doya çekmesi hayal olabilir, akvayrum balıkları gibi oksijenli tūpūn içinde yaşayabilirler. Bizler eşrefi mahlukatlar değiliz elimizle yaptığımızı boynumuzla çekeceğiz. Siz doğa dostusunuz siz olmazsanız biz de olamayız. İşlerinizde bol bereket ve kolaylıklar dilerim.

(Gökhan Öztürk)

Yorulmuyor musunuz ey insanlar! Sabahtan akşama ve geceden şafağa ötekiyle didişmekten, söylenmekten, dişe tırnağa anlam yüklemekten, göze kaşa niyet biçmekten, sağı solu çekiştirmekten, onca gösteri bunca gösteriş ve çoğu sahte ilişkiden, yorulmuyor musunuz? Her bir maskeyi yüzünüze koyup çıkarırken ve boyalarınızı silerek yeniden boyanırken yorulmuyor musunuz?

(Cenk Mutluyakalı)

Bugün Çağlayan Bölgesindeki Çocuk Parkında yürüyüşe çıktım.Dikkatimi çekti,parkta oturup dinlenebileceğim bir bank bulamadım.Bir Cefe var parkta,eğer oturmak isterseniz bu cafede oturmanız gerekir.Ücret ödemeden parkta oturmanız olanaksız.Halk için kurulan bu mekanlarda halk yararlanamıyor...."-

(Ersin Taşer)

Birikim Özgür ve Mutlu Azgın... Kıbrıs Türkünün sol hareketi içinde böylesi isimler de olduğundan dolayı bizim şu sözde sola dair umutsuzluklarımı aşabiliyorum... Birikim ve Mutlu iyi ki vardırlar ve yurtsever çabalarını tam bağımsız ve o dibine dek aydınlık etik ruhlarıyla cesaretle sürdürüyorlar..Sol çizgiyi içselleştirme yolundaki gençlerin bu iki soylu akademisyen figürümüzü çok yakından izlemelerini ve müthiş bir gerçekçi donanımdan gelen ve de durumların bam teline basan vurgularını hiç kaçırmamalarını dilerim..

(Ahmet Tolgay)