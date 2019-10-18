Sayın Akıncı tüm Dünya'ya Suriye'deki olaylar karşısında aldığı tavırla ne kadar barışçı bir lider olduğunu gösterdi! Macron bile bakın neler soruyor!! Şimdi ise bunu adadaki pratiğe taşıması lazım diye düşünüyorum. Anastasiadis istemez diye Barış süreci duramaz. Hele hele Özersay veya Tatar istedi diye hiç duramaz!! Tabii süreç sadece Avrupa'da bir dağ köyünde buluşmanın ötesindedir. Mesela, track 1'e paralel bu arada birçok güven artırıcı ve yakınlaşmaya kalıcı etki yapacak adım atılabilir. Ambarlarda atılı duran ganimet 7 bin ikonunun Rum kilisesine iade edilmesi için hükümeti davet edebilir. Özersay'ı çağırıp "ne oldu üç yıl evvel ilan ettiğim Maronit açılımı?" diye sorabilir. Apostolos Andreas Manastır'ın avlusuna sırf Rumları incitmek için, oldu bitti yapılarak dikilen tabelayı kaldırtabilir veya en azından hükümetten bunu isteyebilir. Maraş konusuna el atabilir.. Evkaf Müdürünü çağırarak vasiliğinde tuttuğu ve tarumar edilmiş birçok tarihi ve dini birçok malın hesabını sorar. Taşınmaz Mal Komisyonuna kaynak yaratmak için yeni yöntem arayışları başlatabilir. Sürece paralel çalışması gereken 8 tane iki toplumlu komitenin çalışmalarını teşvik eder bizzat toplantılarına katılarak karar almalarını teşvik edebilir. Güney'e daha sık geçerek ve bu yanda Kıbrıslı Rum kanaat önderlerini sık sık davet ederek, alternatif ama yapıcı ilişkiler koridorları kurmaya çalışabilir. Hükümete devamlı iki toplumlu işbirliğini geliştirici baskılar yapabilir. Eminim bu tavırlarından dolayı tüm Barış Güçleri de sonuna kadar onun yanında yer alacaktır. Hatta eminim bu şekilde devam ederse birçok kişinin iki toplumu yakınlaştıracak yaratıcı başka önerileri de olacaktır Başkan'dan.

(Mete Hatay)

Ne düşünüyorsun diye sordular. Soru çok zor geldi bana. Sonra bugünün gazetelerine göz attım. Soru daha da zorlaştı. Reklam mı nedir onlar takıldı kafama... Türk askerine başarı ve yanındayız mesajı şeklinde. Çok güzel dedim. Allah yar ve yardımcıları olsun ve tez vakitte son bulması temennisinde bulundum. Sonra çaresiz ve yorgun bedenimle okulumu ve de fiziki alt yapısını, öğrenci ile öğretmenlerimi. Eğitim ile alt yapıyı toparlama mücadelemiz canlandı gözümde.... Sonra kendime mevcut zor soruya ek bir soru da ben sordum. Gazetelere bugün verilenler acaba toplam ne kadar TL tutarındadır? Okulumuzun ihtiyacı olan çevre duvarını yapmamıza yeter miydi acaba? Derslik ihtiyacımızın ne kadarını karşılar? Öğrencilerimiz küçük sahamız olsun çim halıdan diye her gün başımda. Karşılar mı bu paralar küçük sahamızın yapımını? Kendime sorduğum sorularımın ardı arkası kesilmiyor. Yoruldum. Para iş adamlarının ne karışıyorsun diyor içimden bir ses.... Öyle ya para ve düşünce onların. İçimdeki ses rahat bırakmıyor. Ama diyor senin okulun gibi çok okul var böyle. Evet o da doğru. Asın kendi şirketlerinize bir pankart verin destek mesajınızı ya da şirketinizin web sayfasından, yapın okulumuza, okullarımıza gazetelere verdiğiniz ilanı.... Öteki ses tekrar edip duruyor ; PARA da KEYİF da onların. Artık içimdeki sesler kavga ediyor. Vakıflar İdaresi'ne sıçrayıp ; haftalardır reklam da olmayan televizyon, bilbort, sayfalarca gazete ilan, reklamımsı birşeyler... Ses devam ediyor. Bu giderler sana üç okul yapar yenisinden diyor. Bunaldım. Bu sesler beni öldürecek. Evine git diyor. Gitsemde okulum eksikleri, öğretmenlerimin çırpınışları gözümden içimden gitmiyor.... İçimdeki sesler beni bitirecek.... Kızan da olacak gazeteler tvler ekmeğimizle oynama diyecekler. Elimde değil içimdeki sesler, içimdeki çocuk dinlemiyor. Sağlıcakla kalın.

(Mehmet Malek)

Herkesin bir hesabının olduğu bu garabet ortamda, halen okullar öğretmensiz, hastaneler randevusuz... döviz yükseliyor... bariyerler yapılmadı... ezberci çocuklar yetiştiriyoruz... turizm planlaması yok... yüksek öğretim planlaması kişilerin ikbaline göre dizayn ediliyor, öğrenciden fazla YÖDAK önemli...

ama bizim daha önemli bir sorununuz var...

Cumhurbaşkanımız kim olacak?

Herkes oynuyor ve kimsenin umurunda değiliz vatandaş olarak... beni üzen bu..

(Hüseyin Ekmekçi)

Liseyi bitirememek, bütünleme sınavına kalmak, üniversiteyi kazanamamak, işe girememek, işte başarısız olmak, işten atılmak... Ne çok korkulardan geçiyor hayat.. Merdivenlerden sürekli pis sular akıyor üzerimize... Sonra bir küçük çocuk anımsatıyor: O kadar da ciddiye almamak gerek... Canlar sağ olsun yeter...

(Aysel Gürsöz)

Artık ülke gündemine dönsek iyi olur. Aydınlatmadan, bariyerden yoksun çukurla yamayla dolu yollar insanımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Asgari ücretli geçinemiyor. Arka kapıdan partili istihtamları, seçilemeyen vekil adaylarına sözleşmeli istihdam kıyakları devam ediyor. Milletvekilleri hala daha yasal dokunulmazlığa sahip. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üzerine yeterince gidilmiyor, taş ocakları doğal dengeyi alt üst ediyor. Kadına şiddetin, fuhuşun, uyuşturucu baronlarının önü kesilemiyor...

(Göktürk Ötüken)