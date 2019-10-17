Bazı insanlar, belli bir noktadan sonra "organları" ile düşünmeye başlarlar... Tıpkı Ahmet Çakar'da olduğu gibi... Adam organı ile düşünmüş, organı ile konuşmuş...

O hakaret cezasız kalmamalı. Dışişleri Bakanlığı talep eder, KKTC Ankara Büyükelçiliği dava açar... Türkiye anayasası "yabancı devlet adamına hakarete" ceza içeriyor. Da... Açabilir miyiz bilmem... Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kafasına işeyen karikatür/mizanpaj "hiciv" kabul edilmişti...

Bir açmazımız da bu... O karikatüre "demokrasi" diyenler, bugün Ahmet Çakar'a olmadık küfürler ediyor, ki haklılar...

O gün de karikatürün yanlış olduğunu söyledik, bugün de Çakar'ın yanlış yaptığını söylüyoruz.

Nalıncı keseri gibi hep kendimize yontarsak, onun adı demokrasi olmaz...

Demokrasi dediğimiz şey, önce kişilerin kendi içerisindeki vicdan ve adalet duygusunun gelişmesi ile başlar...

(Hüseyin Ekmekçi)

Siz istediğiniz kadar bu anlamsız didişmeyi sürdürün. Boşa zaman harcayın. Anlamsız vakit kaybedin. Ben mesajımı başka adrese atacağım :

Sayın Anastasiadis

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı

Sayın başkan , ben o bu bilmem söyleyeceğimi direk söylerim. Gel bu Kıbrıs anlaşmasını bir an evvel bitir. Karşında bu işe en yatkın adam var. Bir daha böyle birini bulamayacaksın. Haberin olsun.

Ha bunu yapmam diyorsan en azından gaz konusunda ortak komite kurulup ortak çalışma yapılmasının yolunu aç.

Bak görüyorsun bu ara Türkiye ile dans edilmez. Adamlar "PKK yi çekin 30 km güvenli bölgeyi kurun yoksa girerz " dediler. Oyalama moyalama oldu. Ama Ne ABD ne Rusya engei olabildi. Bir gece ansızın girdiler. Ambargo mambargo ise tirıs geldi onlara.

Bak sana da söylediler. "Akdeniz'de hakkımızı almazsak tek kuyu açtırmayız" dedilerr. Blöf değil bunlar. Adamlar dediklerini yapıyorlar. İtalyan şirket bu gerçeği anladı sen hâlâ anlaman.

O senin yanında duran güçlü devletlere de kanma. İlk kurşun atıldığında hepsi ortadan kaybolur. Cascavlak ortada kalırsın. Dünya tarihi hep bu gerçeği yazmadı mı?

Bu hepimize zarar verecek (Biz Kıbrıslılara) bir gelişme olur. Ve inan ne kadar silah alırsan al faydasız kalır.

Gel aklını devşir. Bir an evvel Anlaş

Kıbrıs İsviçre olsun.

Tekrar cennet olsun.

Hade kolay gelsin.

(Bülent Dizdarlı)

Çakara teşekkür ederim, bizi tekrar birleştirdiği için. Nasıl ki Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin Trabzon’un Beşiktaş’ın Avrupa’da attığı gollere seviniriz bu hafta bütün bu takımların atacağı ve KKTC liglerinde bizim takımlarımızın attığı tüm gollerde sana girsin çakar.

(Onur Bozkurt)



Kıbrıslı Türklerin varlığı ve mücadelesi ile Türkiye nelerin sahibi oldu bir inceleyelim; 1974 öncesi süreçte askeri gelişme göstermek zorunda kalarak savaş jeti ve çıkarma gemisi sahibi oldular. Kıbrıs üzerinden komünizm tehlikesi Akdeniz’e inmesin diyerek; NATO’nun gözbebeği oldular. Hem askeri hem siyasi hem de stratejik olarak desteklendiler.

1974’te fabrikalardan güneş panellerine kadar söküldü ve Türkiye’ye taşındı. 40 yıl ABD ve Avrupa ülkeleri ile ilişkiler ve hatta Türk dış politikasının belki de %70’i Kıbrıs üzerinden şekillendi ve Türkiye hep kazananlar kulübünün bir yerlerinde yanında kenarında zaman zaman da ortasında kendine yer buldu. Annan planı sürecinde 74’ sürecindeki her sıkıntı neredeyse sıfırlandı ve aklandı.

Arkasından doğu Akdeniz’deki gaz krizi ortaya çıktı ve işte karşınızda gemicikler.

Ama gene saygısızlık gene dangalaklık gene aşağılama gene küfür... Ne utanma var ne sıkılma.

(Besim Baysal)

Tayyip Erdoğan’a bir cümle laf edemeyenler, ne olduğu meçhul Ahmet Çakar’a laf etmenizin komik durduğunun siz de farkındasınızdır. Ama çok da haysiyetsiz görünüyorsunuz söyleyim...

(Merter Refikoğlu)