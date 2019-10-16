CTP'den ihraç edildiği dönemde eski bir dostu babamla ilgili çirkin bir yazı kaleme almıştı. Benim de tam bıçkın delikanlı dönemlerim. "Buna çok sert bir cevap vermen lazım baba" dedim. Hiç istifini bozmadan kitabını okumaya devam etti. "Adam itibarınla oynuyor sen niye bu kadar vurdumduymaz davranıyorsun?" diye hararetle sorduğumda gülerek yanıt verir: "Yazdıklarının hiçbir içeriği yok oğlum, neyine cevap vereyim bunun?".

O gün bu gündür birlikte gülüyoruz içerikten yoksun ucuz eleştirilere...

Barış, çözüm, toplumsal ilerleme ve benzeri idealler kimsenin tekelinde değildir. Kurulu düzeni tanımlamadan eski bakış açılarıyla sözüm ona siyaset yaptığını zannedenlere sadece şunu söyleyebilirim:

"Hayatta bir tek ölüler ve deliler değişmez". Demokratım deyip de sizi eleştirenleri asıp kesmeye, belden aşağıya eleştirmeye başlarsanız sahte demokratlığınızı yazar tarih, başka bir şeyi değil.

(Birikim Özgür)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu?" diyor... "Barışı savunduğu" için eleştirildiğini sanarak... "Yanlış anlaşıldım" diyor... Siyaset devşirmek için okumadan eleştirenleri programda konuşacağız ama, hade bir kişi yanlış anladı, hade 5... Bu kadar yanlış anlaşılacağı bilinen bir metin ya halkla ilişkiler çalışmasıdır, ya acemilik. Acemilikse onca danışmana bu devlet neden para ödüyor, halkla ilişkiler çalışması ise... Bu topluma da yazık..

(Hüseyin Ekmekçi)

Yıllardan beridir; TC-KKTC ilişkilerinde hep “karşılıklı saygı” aradık durduk…

Şimdi; geldiğimiz noktada sıfıra sıfır, elde var sıfır…

Bizden bir tek şey isteniyor:

“biat…”

Sorgusuz sualsiz siyasal İslamcılara “biat” edeceksin… Savaşa barış diyorsa birileri, sen de buna boyun eğeceksin…

Kendine ait hiçbir duruşun, görüşün, dileğin, isteğin olmayacak…

Konuştun mu, “makamını ben yarattım” diyecekler… Arkadan tehditler gelecek…

Hedef gösterileceksin…

Bu mesele; Tanrı aşkına Sayın Akıncı’nın “meselesi” mi yalnızca?

Kıbrıslı Türkler olarak bir “toplum” olmaktan süratle uzaklaşıyoruz…

“İki devlet” diyenler ise yerin dibine girmeli utançtan, Sayın Erdoğan’ın ötekileştirici açıklamasından sonra…

Bize “Siz bir hiçsiniz” dedi Sayın Erdoğan…

Bu “yapay” krizden elbette çıkacağız. Ama kaybeden, yıpranan, eksilen, ufalan Kıbrıslı Türkler olacak…

Siyasal İslam’a teslim olanlar bu “utancı” taşıyabilecekler mi?

(Hasan Kahvecioğlu)

Çoğu insan hatırlamaz belki... Mehmet Ali Talat henüz daha Başbakan, Cumhurbaşkanı olmadan önce sadece CTP Genel Başkanı sıfatıyla, ATV'de yayınlanan Hulki Cevizoğlu'nun "Ceviz Kabuğu" programlarına çıkardı... Bütün Türkiye'ye sabırla ve ısrarla Federasyon tezini anlatırdı, sırayla tek tek yayına alınan telefonlar da Talat'a ağır hakaretler yağdırır, küfürler ederdi... Talat böyle toplum lideri oldu... Kaderin bir cilvesi, 2010 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez ATV Mehmet Ali Talat seçilsin diye Derviş Eroğlu ve Meral Eroğlu'nun aleyhine haberler yapmaya başladı... Meral Eroğlu'nun mal varlığı ne kadarmış vs... Seçime 2 gün kala manşet... Ne oldu? Derviş Eroğlu Cumhurbaşkanı seçildi... Rahmetli Rauf Denktaş'ın da bugün pek kıymete bindiğine bakmayınız, 2004'te o da birden istenmeyen adam oluverdi... "Gitsin kendi ülkesinde konuşsun." dendi. Bizim da halk olarak bir huyumuz var be gardaş. Liderimizi değişeceksek, biz kendi irademizle değişiriz bir başkasına ezdirmeyiz...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Barış, barış: Kalıcı barış, biz Kıbrıs Türkünün tümünün, hepimizin çeşitli karar ve davranışımızla kanıtlanan isteğimizdir... Ama kalıcı barış sadece bizim tek yanlı isteğimizle sağlanamıyor maalesef... Bu gerçeğe de üzülerek tanıklık etmekteyiz...

(Ahmet Tolgay)