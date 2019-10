Kıbrıs'ta kolayına hiç bir siyasetçi "işgale son" diyemez çünkü -varsa, yoksa- 1974'ten sonra kuzeyde oluşmuş bu sürerdurumun işbirlikçisiyiz. Bu yüzden hep "ortada" dolanırız, arada sırada geçici "kahramanlıklarla" veya çıkışlarla kendi kendimizi tatmin etmeye çalışsak da. Ne demiş Erdoğan "o makam benim sayemde var." Doğru değil mi? KKTC denilen şey 1974'ün sonucu değil mi? Biz de onun memurları, milletvekilleri, şusu busu değil miyiz? İki bölgeli Federasyon isterken arkamızı Türkiye'ye dayandırmıyor muyuz? Rum mallarının üzerinde otururken, Siyasi eşitlik isterken vesaire! Bundan dolayı da Türkiye ile olan bu asimetrik ilişkide "kesin tavır" almamız çok zor oluyor. Çünkü biliyoruz ki, Türkiye'ye "git" dedikten sonra Rumlar bize ayrı bölge, siyasi eşitlik vesaire vermek istemeyeceklerdir. "Git" demeden de Rumları Türkiye'nin "turuva atı" olmadığımızı nasıl ikna edeceğiz? Bunlar çok zor sorular biliyorum. Fakat üzerinde durulması zamanı geldi. Bir de çok kötü alıştık Türkiye'nin gölgesinde, Rum tarafından şunu bunu istemeyi. Bu alışkanlıktan bir türlü vaz geçemiyoruz. Örneğin ille de "Dönüşümlü Başkanlık" alacayık diye, tümden kaybedeceğiz "adil" bir anlaşma yapma fırsatını. Çok geç kalmış da olabiliriz. Bu gidişle, Türkiye sayesinde "bu memleketin efendisi" olmayı beklerken, mülteci olarak sığınmak zorunda kalabiliriz bir yerlere. Bir türlü sorumluluk almadığımız, "barış söylemlerini" günlük hayata taşımadığımız ve tek taraflı yapacağımız adımlarla bile biraz olsun Rumların güvenini kazanamadığımız için ve bu tuhaf kaygan zeminde takılıp kaldığımız sürece, taraflar bizi hep "ortanın çocuğu" muamelesine tabi tutacaklardır. Arada bir "yeter" falan diyerek başımızı kaldırmaya kalkışsak bile.

(Mete Hatay)

Çok sıkıldım biliyor musunuz?

Cumhurbaşkanı'nın hemen hemen her popüler gündemde yer almasından çok sıkıldım.

Kendi iç siyasetimizde savaşı- askeri harekatı bile seçim malzemesi yapanların bu gözü karalığından sıkıldım.

Sırf gündemde kalma adına gereksiz gerginlikleri yaratanlardan da çok ama çok sıkıldım.

Her "TC-KKTC" krizinde ortaya çıkan "sizi biz kurtardıkçılardan" da çok sıkıldım.

Her siyasi gelişmeyi kendi partisinin başkanı aleyhine kurgulayanları izlemekten de çok sıkıldım.

Türkiyeli siyasilerinin bizi aşağılamasından, bizdeki kimi liderlerin sık sık buna zemin yaratmasından, "kahraman olayım" derken tüm toplumu el birliği ile germelerinden de çok ama çok sıkıldım.

Barışı savunmanın ya da Kıbrıs'ta anlaşma istemenin Türkiye karşıtlığı sanılmasından da sıkıldım.

Bu yanlış algıyı yaratan ve yaşatan sağcısı solcusu sosyal medya kovboylarının negatif enerjilerinden de çok sıkıldım.

İyiyi güzeli konuşmak yerine kutuplaşmadan medet umanlardan, kendi gibi düşünmeyenleri tu-kaka görenlerden çok sıkıldım.

Siyaseti bu kadar Türkiye merkezine çeken "barışçılarımızdan", Türkiye merkezli yaşayan "KKTC'cilerimizden de çok sıkıldım.

Bu gerilimi seven iki grubun çatışmasından, söz düellolarından, illa ki bir tarafta olmalısın baskılarından da çok sıkıldım.

Çok ama çok sıkıldım.

Sıkılmaktan da çok sıkıldım.

(Mert Özdağ)

Aslında her şey stratejik.. Sayın Akıncı CTP tabanının radikallerini , ayrıca diğer küçük marjinal grupların ‘Türkiye’ye kafa tutuyor daha ne’ güdüsüyle kendini CTP adayının önünde ikinci tura götürme gailesiyle bir açıklamada bulundu. Çünkü seçilebilmek için ilk turu mutlaka geçmeli.. ikinci tur stratejisini de Anastasiadis eleştirisi üzerine kurar, birbirini çekemeyen sağ tabanın dağınıklığını da kullanarak milliyetçilerden de oy alarak koltuğu garanti ederim düşüncesinde.. yapılan her kontra açıklama bu stratejiyi besliyor bence.. bakalım evdeki hesap çarşıya uyacak mı?

(Aytuğ Türkkan)

Yine sapla saman birbirine karıştı bu ülkede...Acizlik kendini gösteriyor şiddet, öfke, kin ve paranoyayla... Tüm bunlara teslim olanlar nefret iklimini hissettiriyor...İnsanlıktan çıkanların söylemleri...Kötü ve acınası zamanlardan geçiyor yine bu topraklar...Zıvanadan çıkanlar çıldırmış, delirmiş, vicdanını kaybetmiş, vefayı unutmuş... Ve yine soğuduk buralardan...

(Gizem Özgeç)

Açıklamalara bak, açıklamalara...

"Ne şiş yansın, ne kebap"...

Bugüne kadar başımıza ne geldiyse bu davranışından dolayı gelmedi mi?

"Savaşa karşıyım" deme cesareti olmayanlar Kıbrıs'ta barışı, anlaşmayı nasıl sağlayacaklar?

(Engin Arca)