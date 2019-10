Dün akşam işe giderken mecburiyetten dağ yolunu kullandık. 10-15 dakikalık yolculukta 3-5 tehlikeli an yaşadık. Güneş batmak üzere karşıdan son sürat gelen koca tır ve dorsesi en çok korktuğumdu. İniş aşağı virajda hızla gelen o tır 5 metre bizim şeridimize geçse 2-3 gün de biz konuşulacaktık Facebook sayfalarında.

Lüks otel dolmuşları ve taksileri son sürat geçilmesi yasak yerde arabaları beş beş geçti. Karşıdan ya araba gelse dedim bir de baktım zaten gelmekteymiş. Yavaşladı, taksi geri şeridine girdi, şükür kaza olmadı. Her an bu kadar aksiyonun yaşandığı bu yolda bence şanslıyız bile.

Mesela 12 trafik polisi sırf bu yol için ayrılsa günde ikişer kişi 3 vardiya halinde çalışsa. Değişik yerlerde devamlı radar tutsa, kontrol, çevirme yapsa, yada yolda devriye atsa olmaz mı? Bence bizi cezalar eğitebilir. 6 ayda 12 polis ile çok kaza önlenir, çok eksik de giderilir.

Karşıdan gelen o tırı düşündükçe kendime sorular soruyorum. Ya o an virajda o süratle inerken telefonu çalsa veya herhangi bişey dikkatini dağıtsaydı?

(Artun Korudağ)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı daha önce Türkiye Cumhuriyeti Afrin operasyonunu yaptığında açıklama yapmış ve "Savaşın acılarını yaşamış bir toplum olarak elbette kan dökülmesini istemeyiz ama gelecekte daha büyük acıların yaşanmaması için Türkiye’nin tedbir alma hakkının olduğunu da görmezden gelemeyiz...Suriye’de yaşananlara gelince; savaş yedinci yılını dolduruyor. Bölgede ABD, Rusya, İran ve daha başka devlet ve farklı birçok silahlı örgüt yer almaktadır....” demişti.

İki açıklama arasındaki tek fark yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri...

(Hüseyin Ekmekçi)

Biz Cumhurbaşkanının açıklaması şöyleydi böyleydi derken Suriye'de 100 bin kişi daha yerinden edildi ve yollara düştü, ölenlerin sayısı ise hızla artıyor. Son 10 yılın bilançosu olarak 106 bini sivil 353 bin 900 kişinin ölümünün belgelendiğini görüyoruz. Bu sayılara kaybolan ve öldüğü sanılan 56 bin 900 kişi dahil değil. Yaklaşık 12 milyon kişi yerinden edildi. Bunun 5.6 milyonu yurtdışına kaçtı. Bu sayının 3.5 milyonu Türkiye'de. Savaşa bulaşmamış ülke ve örgüt kalmamış. Rusya, Suriye, ABD, İran, İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Irak Kürdistanı, Irak derken Türkiye de bu defa tüm güçleriyle bu acılı topraklara dalmış. Ülkelerin yanında Suriye gerek Batı'nın (Rus'ya dahil) gerekse bazı Orta Doğu ülkelerinin desteklediği örgütlerle kaynıyor. Başta İŞİD, El Kaide, El Nusra, Türkmen Ordusu, Hizbullah vesaire diye gidiyor liste. AB'den ise orada bu örgütlere katılmış 12 bin AB vatandaşı savaşçı var, çoğu şu an Kobani'de tutuklu, AB ne onları ne de ailelerini geri kabul etmiyor. Sonra da amaaan kaçacaklar diye bağırıyor. Yani mesele içinden çıkılmaz durumda. Bu yüzden bir an evvel silahların susması ve dialog yolunun açılması gerekiyor. Bu topraklar kana doydu. Her ülke kendi jeo politik argümanını, her örgüt kendi inancını dayatmaya çalışırken, Batı ise onlarla kukla gibi oynuyor. Yeter artık suçsuz insanların öldüğü! Sayın Akıncı'nın da bu duygular üzerinden bugünkü açıklamasını yaptığını sanıyorum. Hiç bir şey böylesi bir şiddet sarmalından sonra Barış yapmak kadar güzel olamaz. Başkan da işte tam da bu özlemini dile getirdi biraz geç kalan açıklamasında, birçok öfkeli milliyetçi oka hedef olma pahasına... Türkiye'de bile çoğu siyasetçinin söyleyemediğini dile getirdi..

"Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir."

(Mete Hatay)

Avrupa isyan ediyor Türkiye'nin Suriye'ye girmesine. Türkiye'ye herkes itiraz edebilir ama Avrupa itiraz edemez. Yıllarca Suriye'yi bombalayan Fransa Türkiye'nin yaptıklarından kaygılıymış. Böyle iki paralık bir devlet olamaz. İtalya Türkiye Büyükelçisi'ni çağırıp sorular sormuş. Bir kez de ABD Büyükelçisini çağırıp "Efendim bu dünyanın içine sıçmayı bırakın lütfen" deseydi mutlu olacaktık. Avrupa ise insan hakları savunucu kesildi başımıza. Avrupa ve birliği kadar sahtekar bir coğrafya olamaz! Türkiye yanlış politikalarının bedelini askerlerin canıyla ödüyor. Türkiye'nin en büyük hatası Avrupa ve ABD'yi dinleyerek Suriye'nin dağıtılmasına yardımcı olmasıdır. Kürdlerin hatası da ABD'ye inanmaktır. Halbuki Esad'la birlikte mücadele edip muhtariyet kazanma şansları vardı. Bu teklif onlara yapılmıştı.

(Ulaş Gökçe)

Bertan Zaroğlu çürük raporludur diye, istemeye istemeye zorla askerlik yapmalarına ve antimilitarist olduklarını savunmalarına rağmen boy boy askerlik fotoğrafı paylaşıp biz da askerlik yaptık diye övünenlerin Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamasını yadırgamaları gayet normal... Sizin kısık sesle söylediklerinizi birileri çıkıp yüksek sesle haykırınca yadırgamanıza şaşırmadım... Tatlı su solcuları....

(Ahmet Vamık)

Tabana kuvvet: Teröristler Amerika'nın kendilerine tırlar dolusu verdiği silahları, zırhlı araçlar dahil, hiç kullanamadan bırakıp Mehmetçiğin önünde tabana kuvvet kaçıyorlar... Direnmeyi deneyenler silahları ve mühimmatlarıyla birlikte yok ediliyorlar... ABD vergi mükellefleri bunun hesabını hiç mi sormayacaklar Obama ile Trump'tan?..Yüz milyonlarca dolarları liderlerinin emperyal hırsı nedeniyle heba olup gidiyor!.

(Ahmet Tolgay)