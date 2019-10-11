Türkiye’de savaşa giden askerlere Kıbrıs’taki arkadaşların kendi facebook hesaplarından (ki birçoğu herkese açık bile değil) güç kuvvet mübarek muvaffak gibi mesajlar göndermesinin manasını tam olarak çözemedim ama yazmayanı döverler sanırım.

Allah yardımcıları olsun.

En kötü barış en iyi savaştan güzeldir.

(Ahmet Özsoy)

Sağlık Bakanı, randevu sistemini 30 kez aradım açan olmadı dedi.

Halbuki ben aradığımda hemen açılıyor.. Aranızda bununla ilgili şikayeti olan var mı?

Sayın Bakan'ın bu açıklamasına anlam veremedim

(İrfan Gündüzler)

Bu ülkede bence araç sigortası değil artık hayat sigortası yapmalıyız...

(Çiğdem Aydın)

Zaman hızla akıyor... Biz boş tartışmalarla ömür törpülemeye devam ediyoruz... Gerisin geriye gitmeye devam ediyoruz. Bu ülke insanı için Allah aşkına bir gayle, bir risk, bir adım... 2019 da bitiyor... Hayatın her alanı sorun üretmeye devam ediyor...

(Hüseyin Ekmekçi)

Yavaş sürelim bu metal yığınlarını, birbirimizi koruyarak kullanalım arabalarımızı!.

(Sabah trafikte yine egolar tavandı. Kim kimi geçecek geçilmeyen yollarda, kim uyanıklık göstererek kural ihlali yapıp zafer kazanmış bir komutan edası takınacak diye yine yarış vardı.

Yavaş sürün yavaş, koruyarak, kollayarak sürün, her gün canlar gidiyor, ne zaman ders alacağız? Zaten araba çok, zaten yollar güvensiz, durum böyleyken siz bu kadar güveni, bu kadar bencilliği nerden buluyorsunuz?)

(Bedia Balses Çeliker)

İçeride konuştular; dışarıda konuşmadılar, soruya fırsat da vermediler! Bildiğimiz kadarıyla Türkiye, siyasi eşitlik tanımlanmadan ve kağıda dökülmeden müzakerelerin başlamasına karşı çıkıyor. Siyasi partilerimiz, siyasi eşitlik içeriği ile birlikte kabul edilmeden müzakerelerin başlamasına veya başlamamasına ne diyorlar?

(Hasan Erçakıca)

Türkiye'nin şu anda savaştığı emperyalizm destekli terörist güçlerin yüklendiği misyon ileride üzerinde İsrail'in yayılacağı stratejik toprak parçasına hakim olabilmektir. O İsrail'in ki, yüzlerce yıllık önemli hedefleri arasında Türkiye'nin GAP bölgesine ve hatta Kıbrıs'a kadar uzanmak olan Siyonizm'le beslenir. Mehmetçiğin savaştığı güruhlar içimde Ortadoğu ile hiç bağı ve alâkası olmayan çeşitli millet ve ırktan yüzlerce Siyonist beslemesi terörist vardır.. Olaya gerçeğin bu gözlüğüyle bakıldığında Barış Pınarı operasyonunun niteliği çok daha iyi anlaşılır... Türkiye Barış Pınarı'nda hem kendi öz topraklarının ve hem de Ortadoğu'nun güvenli geleceği adına vuruşuyor...

(Ahmet Tolgay)

Binlerce vatan evladı Mehmetçik Suriye’de canı ile uğraşırken, Kudret Özersay “Ersin Tatar cumhurbaşkanlığına aday olursa hükümeti bozarım” derdinde.

Yorum bile yapmam.

(Songuç Kürşad)

"Hep bir sonraki nesile ödetmek işlerine geliyor"

Eskiden 10 senede yapılan emeklilikleri, eşdeğeri, lüks emekli maaşlarının ve çifte sayılan mücahitlik sürelerini, velhasıl tüm "kazanılmış haksızlıkları" nasıl "göç yasası" gibi uygulamalarla şimdiki gençlik ödüyorsa bedelini, eskiden önüne gelene verilen yurttaşlıkların (evlerin) bedelini de son on-on beş yıldır, çatır çatır sömürülen ve zor koşullarda yaşam mücadelesi veren ve buralarda tutunmaya çalışan Türkiyeli emekçiler ödeyecek gibi görünüyor!!

(Mete Hatay)