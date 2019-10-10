YÖDAK üyelerinin bireysel hedefleri için çalışmaları bakan Nazım Çavuşoğlu'nu çıldırttı

Bakan, yasa düzenlemesiyle üyelerin görevden alınabilmelerinin yolunu açma niyetinde, aman dikkat. YÖDAK'ın bağımsız yapısı yitirilmemeli...

(Emin Akkor)

Savaşlar hangi coğrafyada olursa olsun geride hep ölüleri, acıları, kayıpları ve masum insanların gözyaşlarını bırakır... Bunu en derinden biz Kıbrıslılar biliyoruz..

(Serkan Soyalan)

Bir konuda bilgi edinmek için Facebook Yardım Merkezi ile iletişime geçtim. 2 saat içinde mailime telefonla geri dönüş yaptılar. Üstelik arayan ses Kıbrıs aksanıyla konuştu, acaba dedim bir yanlışlık mı var, “Hayır abi dedi, Kıbrıslıyım Facebook’ta çalışıyorum. Üstelik buradaki supervizorumuz da Kıbrıslı. Videolarınızı severek takip ediyoruz, nasıl yardımcı olabiliriz?” Böyle bir değişik gururlandım, hem Kıbrıslı, hem Facebook’ta çalışıyor hem de videoları izliyorum dedi :)) Gardaş ofisiniz nerdedir, size datlı bişey getirelim dedim. Lizbondayık abi dedi. Dünya mı küçüldü, ambargolar mı galktı, biz mi büyüdük ben da anlamadım... Facebook’ta çalışan Kıbrıslı gençler var... Bilin istedim

(Mehmet Ekin Vaiz)

GAÜ Rektörü Akpınar: "Sessizliğimizi korkaklık sandılar; çok daha sert bir duruş sergileyeceğiz" demiş..

Keşke Dabellaya gösderdiğiniz "sertliği" Minibüslere de gösterseydiniz Serhat bey..

(Özgür Göksel)

45 yılda ne yaptık

Vekil ve belediye sayısını artırdık

Müşavirlik yarattık

Her hafta panayır yaptık

Belediye meclis üyesi sayısını artırdık.....

Şerefeeee..

(İsmet Ezel)

Hiciv öyle bir aynadır ki, ona bakanlar orada herkesin yüzünü görürler de kendi yüzlerini göremezler....Akıl yoksunları..

(Pembe Paşaoğluları)

Farklı mimiklerde ya da dillerde “şükran” çekecek, “ortaklık” hissetmeden güya “bölünerek” birleştiğimizi sanacaksak…Barışı savaşın dilinde konuşacaksak halen…“Sandalye” oyunu değil de nedir seçim?...

(Cenk Mutluyakalı)

Gün geçmez ki sevdiklerimizi trafik kazalarında kaybetmeyelim. Birçok mühendislik hatalarının yapıldığı, berbat, bariyersiz, güven vermeyen, özensizce yapılmış yollar... Daha 2 gün önce 3 tane pırıl pırıl sevdiğimiz insanı toprağa verdik. Daha acımız taptazeyken bile "yolların yapılmaması için" yetkililer tarafından yok şöyledir yok böyledir diye birçok mazaret öne sürülmeye başlandı bile...peki sevdiklerimizin hayatı mazaret üretecek kadar ucuz mu ?? Maalesef bu kadar ucuzmuş.

(Hasan Balses)

Devlet 82 milyon TL'lik alacağını araç sahiplerinden tahsil edemiyor...Nasıl edebilsin ki? Araç vergilerini izdiham ortamında insanlara eziyet çektirerek topluyorlar...

(Ahmet Tolgay)