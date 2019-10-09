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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
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Araç kayıt ederken, araç muayene ederken, seyrüsefer tazelerken, ehliyet çıkartırken ve yenilerken, sürat kameraları dahil her türlü trafik cezası öderken, bunların bir bölümünün olsun trafikteki sorunların aşılmasında kullanılmasını beklemek çok mu?

Trafikte araba kullandığı için ciddi harçlara mecbur bırakılan yurttaş, çarpışmaları minimize edecek önlemler alınmasını beklerken çok şey mi istiyor?

(Emin Akkor)

Kim nasıl anladı acaba? Dokunmaya hazır bir kitle var? Bu kıskançlık yaratacak? İnce bir espri ama, son derece cinsiyetçi...
Ben bir şey bilirim, onu söylerim: Para Kambiyo bir para hareketi seziyor, savcılık da araştırmak istiyor. "Evet" diyen UBP milletvekilleri bu topluma hiç etmedikleri kadar bir iylik ettiler çünkü adaletin yanında durdular.
Erhan Arıklı ve Serdar Denktaş'ı da anlamam imkansız. "Anayasa değişine kadar" bekleyelimmiş...
Gerisi mahkemenin işi. İster dokunur, ister aklar, ki umarım aklanır.

(Hüseyin Ekmekçi)

"Şimdiki hükümet bir karar vermelidir: Medyaya (demokrasiye ve basın özgürlüğüne) destek olacak mı olmayacak mı? Hükümet net olmalıdır.
Uyutma, oyalama, bekletme, erteleme anlayışından vazgeçmelidir.
Ortada ciddi bir sorun vardır:
Samimiyet. O nedenle hükümet artık samimi olmalıdır."

(Ayşe Güler)

Canlı yayında kulaklarımla duydum. Arıklı meclis kürsüsünde anlatıyor. Bir öğrenci sanırım üniversite kaydını yenilemediği için ülkeye alınmamış. Muhaceret polisini geçebilmesi için araya birilerini koyduğunu söyledi. Bu Ağzıyla torpil yaptık demek değil mi! Yasalar kişilere göre esnek mi?

(Gürcan Topukçu)

Her gün göz yaşı, kaza ve acı...

Bu ada beton yığını, bu ada metal yığını... Şimdi bile trafikte dolaşan canavarlar ders almadan bildiğini okumaya devam ediyor.

Kıbrıs insanı değişeli, dönüşeli, bozulalı çok oldu... Hep birlikte yarattığımız bu düzene her gün lanet yağdırıyor ve bu düzenin hizmetçileri olmaya devam ediyoruz...

(Bedia Balses Çeliker)

Vatandaşlardan yılda 140 milyon TL 'Yol vergisi' alınıyor...
14 milyon da 'radar cezası' toplanıyor... Etti mi 154 milyon!!! Trafik kazalarında ölümlerin çoğu süratli ve dikkatsiz sürücülerin karşı şeride geçmesi yüzünden meydana geldiğine göre; KKTC'nin tüm yollarına 'koruyucu bariyer' koymak için 96 milyon lira neden verilmiyor?

(Çiğdem Aydın)

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