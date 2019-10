Boşa timsah gözyaşı dökmesin kimse... "Toplumsal" laflar da almasın ağzına... Fakir devletin zengin insanlarıyız... Ne zaman ki kişisel varlıklarımızın bir anlamı olmadığını anlarız - ki bu imkansız - o zaman sorunlar çözülmeye başlar... Bakın yılsonu geliyor, alacağınız HP artışına odaklanın, kime ne yollarda bariyer olmaması, gidecek okulun bulunmaması, hastane koridorlarında yitirilen hayatlar... Dokunmayın yüzde1'e 2'ye! Ha bir de zenginlerimiz var, vergileri "iç" eden.. eksik kalmasın; bunu görmezden gelen sağcı, solcu siyasetçilere de selam olsun...

(Aytuğ Türkkan)

Marazımız büyük, ama ihmallerimiz, yok saymalarımız daha da büyük... Durmuyoruz, ne yasa, ne kural bizi durduramıyor...

Ve gerçeğimiz. Bizim alt yapı sorunlarını ortadan kaldıracak sadece 10 milyon TL'miz var. Sihirbaz olsa çözemez... Çünkü "kaynak yaratıcıların" böyle bir derdi yok. Daha "trafikte eğitimli sürücüler" kısmını başaramadık.

10 ayda, 24 vatandaşımız öldü trafikten.

(Hüseyin Ekmekçi)

Evet tüm siyasi partilerin nüfus yapımız üzerinde hemfikir olacağı bir çalışma yapılmazsa, demokrasi adına sandığa artık gitmemek gerekir. Önce bir röntgenimiz çekilsin ki, siyasi partiler de bu röntgene göre proje sunsunlar topluma, yoksa aksi takdirde söylenilen ve önerilen herşey lafazanlıktan başka birşey olmaz!! Şeffaf olmayan nüfusta oy vermek ise gerçekten abes..

(Mete Hatay)

NE İLKTİR NE DE SON : Feci bir trafik kazasında, 3 ölü, 2 yaralı ve inanılmaz maddi hasar..Araçlar hurda , üç can da yok oldu...

Turunçlu kavşağındaki kazanın sebebi , gazete haberleri, polis raporu ve açıklamalara göre, "dikkatsizlik"....

Olabilir...ancak, ülkemizde gittikçe artan trafik kazalarında , suçlu, her zaman sürücüler, araç kullananlar , yetersiz yollar, yetersiz ışıklandırma, yetersiz polis ve trafik kontrolleridir, ilgili bakanlıklardır demeye cesaret edemeyenler, bu gibi birçok kaza daha görecektir.

Trafik kontrolü yaptığını zanneden trafik polisleri ; önlerinden süratle geçenleri, direksiyon başında cep telefonu kullananları, araba camlarını karartanları, garip egsozlar takarak ses ve hava kirliliği yapanları, süratleri ile dehşet saçanları, hem kendi canlarını hem de başkalarının canlarını tehlikeye atanları görmemezlikten gelmeye devam ettikçe ...trafik kazaları, can ve mal kayıpları daha da artacaktır...ARTMAKTADIR..

Araba plakası ," beyaz" değilmiş de " SARI" imiş diye rapor eden polis..Yaşlı adama, "amca , plakanın rengini değiştirmelisin." uyarısı yapacağına onu derhal rapor eder de, diğer, gerçek trafik suçu işleyen, kural tanımayanlara güz yumarsa, görevini anlamı ile yapmış sayılamaz..Trafik polisinin işi sadece ceza yazmak, değil, yerine göre yol gösterici, yardım edici , uyarıcı olmaktır. Örnek vereyim....

Bir kavşakta 20 dakika durdum ve izledim...Direksiyon başında cep telefonu kullanan 8 sürücü tesbit ettim..5 bayan, 3 erkek...Ses ve hava kirliliği yapan da , 6 sürücü-genç.......

Polis bunları görmüştür. .İşitmiştir motor cayırtılarını...Heyhat !!

Durdurup, soran, uyaran, ceza yazan yok...İşin kolay yanı, gizlen , çık durdur, "sürat limitini aştın. Ver ehliyeti.." deyip ceza yazmak... Yollarımızın, ışıklandırmanın, park yerlerinin vs....hepsi yetersiz eksik... Durup, oturarak ceza yazmakla trafik kazaları azalmaz, azalmayacak da...Giden canlara ve mallara yazık oluyor....İLGİLİLERİN UMURUNDA MI ?

Sürüş ehliyeti yok, aracın kaydı , seyrüsefer ruhsatı, sigortası yok...Bunlar hemen rapor edilip ceza yazılıyor mu ? Geçen de yapılan bir açıklamaya göre seyrüsefer izni olmayan onlarca araç trafikte....Zor mudur tesbiti ? Yoook. Ellerinde kayıtlar...uzatmayalım..Keşmekeş her yanımızda...Dört dörtlük trafik kontrolleri yapılmaz ise , daha

çok gözyaşları dökeceğiz.....

Ateş düştüğü yeri yakar derler ya....!

İlgililerin, sorumluların umurlarında değil.. yapacak, çok daha önemli !! işleri varmış...

(Özcan Özcanhan)

Güneşin bol olduğu bir memleketimiz var ancak yollarımız karanlık!

Benim aklım ermez, eren varsa yorumunu yazsın...

Klasik cevap "Para yok" ise onun da çözümü var!

(Emrah Yeşilırmak)