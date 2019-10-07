KURULTAY GÖZLEMİ: Genel Başkanlığa tek aday olarak seçimsiz gelen Tufan Erhürman'ı kutlarım... Demokrasimize hayırlı olsun..CTP kurultayı tenha ve heyecansız. Öyledir bizim insanımız, her partimizin kurultayı için geçerli... İktidarda olsaydı CTP, işte o zaman görürdük heyecanı ve kalabalığı...

(Ahmet Tolgay)

CTP kurultayı ..

Ferdi Sabit divan başkanı olarak yerine oturunca salona Mikrofondan canlı yayında “ Gülsuyu ve Lokum dağıtın “ dedi. “Kurultayda ölü havası var” dedi ve slogan atılmasını istedi. Kurultaydaki ruhsuzluğu teyit etti.

(Ümit Bahşi)

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Büyükkonuk’taki festivale katılmama paylaşımını kaldırmasını kınayan ve buna tepki verenleri gördükten sonra şunu merak ediyorum:

Türkiye Cumhurbaşkanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi etkinliklerine katılmamasına ve hatta belediye imkanlarını engellemesine ne diyorlar? Ne yazdılar mesela?

(Ahmet Özsoy)

Geride bıraktığımız haftada iki açıklama toplumun geniş kesimlerini gülümsetti.

Birini Başbakan söyledi:

“KKTC dünyada kendini kabul ettirmiş ülkedir.”

Bir diğerini Başbakan Yardımcısı:

“Türkiye’den talimat almıyoruz.”

KKTC siyasetinde yılın şakaları” diye şimdiden liste başına yazarım.

(Cenk Mutluyakalı)

Yani çok değil 1-2 sene önce CTP’ye sövenler utanmadan yönetmek için aday olup oy istiyorlar. Kim önce halka, sonra partiye özünde BARIŞ”a faydalı olacaksa oyumuz ondan yana. Kişisel menfaat hayali olan uzak dursun. Biz birbirimize yeteriz.

(Serkan Şah)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kendi adına açılan sosyal medya sayfasında bilinçli olarak böyle bir paylaşım yapılmayacağını az çok tahmin edersiniz heralde... Muhtemelen sayfanın yöneticisi olan arkadaş kendi şahsi hesabından paylaşım yapmaya çalışırken farketmeden Cumhurbaşkanı'nın sayfasından yaptı paylaşımı... Umarım daha dikkatli olur bundan sonra ama unutmayın ki bu paylaşımın üzerinden yapılan her yorum bu emekçi arkadaşımızı zor durumda bırakır... Gönlümden geçen tabi ki Sayın Akıncı'nın çıkıp açık açık voyvodaları boykot ettiğini açıklamasıdır ama Sayın Akıncı bunu yapmayacak kadar düzgün karakterli bir siyaset adamıdır...

(Ahmet Vamık)