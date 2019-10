Adanın güneyinde kapsamlı ve yeni bir sağlık sistemine geçildi. GESY isimli bu sistem, birçok ülkedeki sağlık sistemleri gözden geçirilerek ve üzerinde çok titiz çalışılarak bu yıl yürürlüğe kondu. Adanın güney yarısında KC'de sigortalı çalışanlar vatandaş olsun olmasın sisteme kayıt olmaları halinde bu sistemden yararlanacaklar.

Yıllardır kuzeyde çok konuştuğumuz ama sistemleştiremediğimiz modelsiz/sağlıksız sağlık sistemsizliğimize de örnek olabilir mi, sanmıyorum. Çok konuşmanın ama sistem üretememenin baskın olduğu yapımızda, bir beklentim olamamakla beraber GESY'nin başlıca özellikleri şöyledir...

*Her 2500 kişiye bir "Personal Doctor" düşmektedir. Bu kişi pratisyon veya herhangi bir branşda uzman da olabilir.

*Kişiler, tetkik, ilaç ve ilk basamaktan mutlaka kayıtlı olduğu bu doktor aracılığıyla faydalanır.

*Doktora hiç ücret ödenmez ve yılda 8 kez doktor vizit hakkı vardır.

*İlaç ve tetkikler için çok cuzi bir ücret ödenir.

*İleri tetkik ve ilgili uzman doktora personal doktorun aracılığıyla yönlendirilir.

*Güneyde ve İngiliz üslerinde çalışan Kıbrıslı Türkler de bu sistem içinde tüm haklardan yararlanmaya başlamıştır.

Not: Şu ana kadar sadece emekli olup kuzeyde yaşayan KT'lerin bu sisteme kayıdı bir takım nedenlerden yapılamıyor. Bunun düzeltilmesi için çalışma yapılmaktadır. Sistemde hizmet vermek isteyen KC vatandaşı olup yeni kayıt yaptıracak KT doktorlardan da iyi derece Rumca (Yunanca) şartı aranması sistemin bir başka hendikapıdır. Geçmiş yıllarda KC SB'na kayıdı olan KT doktorlar tüm işlemlerini eksiksiz yapmak şartıyla bu sisteme kayıt yaptırıp çalışabilirler.

(Okan Dağlı)

Lefkoşalılar, ölecekseniz bir an evvel ölün.

2020’de ölürseniz gömülecek yeriniz yoktur

İnsanın kaderi bazen bir tekrardan ibaret olur. Son üç gündür benim kaderimde de devamlı mezarlıkta cenaze namazlarında bulunmak vardı. Kadere rağmen hayatın devam ettiğine ve devam ederken insanın etrafına önem vermesi gerektiğine inananlardanım. Bu üç günde de öyle yaptım. Orada olan bitene dikkat ettim. Özellikle çalışanların yaptıklarına ve konuştuklarına önem verdim. Öğrendiklerimi sizinle paylaşmak istedim.

Bir kere biliniz ki Mezarlık memleketin en temiz en bakımlı yeri. Her şey saat gibi çalışıyor. Çalışanlar acıyı farkında, bu nedenle cenaze sahiplerine inanılmaz müşfik yaklaşıyorlar. Ama büyük bir sorun var…

Mezarlık alanı hızla doluyor. Konuşulanlara ve yapılan hesaplamalara göre en fazla yeni yıla kadar kapasite dolacak. Kısacası yeni yılda ölene mezarlıkta yer yok.

Çalışanlar ve Belediye bu konuda rahatsız. Devlete durum bildirilmiş. Aslında hemen bitişikte 7 dönümlük özel bir mülk var. O mülkün sahipleri ile konuşulmuş. Mülk sahipleri devlet kendilerine ülke üzerinde 7 dönümlük veya eşdeğerde bir arazi verirse topraklarını takas etmeye hazırlar. Konu bir bakanlar kurulu kararına bakar. Ama hükümetlere bu defayen bildirilmesine karşın ilgilenen yok.

Her halde yumurtanın kapıya gelmesi bekleniyor.

Umarım bu ilgisizliğe Azrail’de dahil olur. O zaman gözünüz aydın LEFKOŞALILAR 2020’de ölüm size yasak.

(Bülent Dizdarlı)

10 tane bakan sivil kıyafette 1 hafta hiçbir iş yapmasın ve halkın arasına karışsın. Özellikle Girne ve sonra Lefkoşa’yı iyice izlesin incelesin. Sonra bakanlar kurulu toplantısına girsinler ve bu elimizden giden ülkeyi ne yapıp kurtarabilirik diye düşünsünler. Durum gerçekten vahimdir, ülkede yaşayan insanlar, trafikteki yoğunluk, işlenen suçlar ve suç oranlarındaki artışlar, hastalıkların çoğalması hastahanelerin yetersizliği, okulların durumun, say say bitmez ama biz bittik arkadaşlar maalesef biz bittik.

(Tekin K. Birinci)



Trafikte inanılmaz bir terörizm yaşanıyor. Teröristlerin çoğunluklu olarak taksici, minibüs ve otobüs şoförü olduğunu söyleyebilirim. Bir de kadın şoförlerde sanki ispat çabası var. “Erkek egemen toplumda bizde erkekler kadar hak sahibiyiz” dercesine yol vermeyen kadınlar tek benim mi dikkatimi çekiyor?

(Oshan Sabırlı)



Ekonomik yetersizliği öne sürerek ambulans alımı ihalesini iptal et, ve 42 adet gereksiz elektrikli tavuk kömesi gibi araç almak etik değil. 42 elektrikli çarpışan arabacıklar modeli araçlar yerine. 15 adet tam donanımlı insan sağlığına yararlı ambulanslar alınabilinirdi. Sınıfta kaldınız be annemmm.

(Orhun Karagözlü)