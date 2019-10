Bir kadın hayatını kaybetti kazada... Aşırı sürat, bomboş bir yol, tek ağaç... O ağaca çarptı araba. Polislere göre, "İntihar gibi kaza..." Ve ölen kadının annesi isyan ediyor: "Bana başsağlığı dilemeyin. Adaleti sağlayın. Alayköy Karakolu ve Bakanlığı aile içi şiddet birimi gerçekleri biliyor..."

Bir başkası, dün sabah kadının şiddet gördüğünü ve Lefkoşa'da ev aradığını söyledi.

Bugün bir cenaze var. Ne yapacağız? Bu olgulara kulak tıkayacağız? Yoksa derinlemesine bir araştırma yapılacak mı?

(Hüseyin Ekmekçi)

Gündem Kıbrıs konusu ama esas olan arka kapıdan yapılan partili istihdamları. Sözleşmeli, geçici, hizmet alımı #devam... Neymiş liyakatmış, şeffaflıkmış, daha iyi bir yönetim anlayışına ihtiyaç varmış... Kendi ülkesini partizanca yönetenlerin garantörlükten, egemenlikten, siyasi eşitlikten bahsetmeleri kadar komik ve yüz kızartıcı bir yönetim anlayışı olamaz...

(Göktürk Ötüken)

Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu'na kilit vuruldu kapandı. güya bir yıl ara verilmiş, yalan.temelli kapandı. emeği geçenleri kutluyorum. eğitimde çağ atlamak buna denir.sıradaki okul hangisi. kapanan okula bir de minare diksinler cami olsun. istedikleri bu hedefleri bu zaten.

(Orhun Karagözlü)

Meclis hayırlısıyla açıldı.

Bakalım yeni vatandaşlık yasası ve nüfus sayımı gibi konular ne zaman gündeme gelecek!

(Ahmet Özsoy)

Sayın Bakan Baybars'ın ikamet tüzüğüyle ilgili adımları olumludur ama sorun orada bitmiyor. Adadaki insan envanterinin bir an önce tüm kesimlerin katılımıyla ortaya çıkartılması gerekmektedir. Burada tüm partilere görev düşmektedir. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanlığı sorumluluğunda (çünkü o da verilerden tatmin değil) bir an evvel, siyasi partilerden, üniversitelerden ve ilgili sivil toplumun temsilcilerinden oluşacak bir komite kurulması ve nüfusun tüm detaylarıyla tespit edilip açıklanması gerekmektedir. Seçim listelerinin de güncelleştirilmesi için bir an evvel kuzeyde yaşayan herkesin İkamet kartları ve numaraları çıkartılmalıdır. Örneğin, burada yaşamayan veya daha doğrusu ikamet etmeyen binlerce kişi bu listelerde yer almaktadır. Daha önce söylediğim gibi eğer bir an evvel bu saçmalık ve muğlaklık ortadan kaldırılmaz ve az bir gayretle ve elbirliğiyle düzeltilmezse sandığa gitmek abesle iştigaldir. Demokratik bir seçim için nüfusun detaylı ve görüşbirliğine varılarak, daha sağlıklı yöntemler kullanılarak tespit edilmesi elzemdir. Nüfusu bilinmeyen bir ülkede demokratik bir seçim yapmak olanaksızdır. Tüm siyasetçilerin kollektif bir şekilde hareket etmesini sağlamak için de bence boykot önemli bir araçtır. Tabii eğer nüfusu bilmek ve daha demokratik ve şeffaf bir seçim istiyorsak!!!!

(Mete Hatay)

Sayın Tolga Atakan'ın o makama geldiğinden beridir vermekte olduğu çözüm sözü yerine getirilmedikçe araç kayıt ve muayene dairelerinde insanlarımıza kan kusturan izdihamlar sürüyor...Devlete vergisini ödemeye giden vatandaşların hem zamanı, hem de huzuru ve sinirleriyle oynanıyor kronikleşen o organizasyonsuzluk nedeniyle... Araçlarının ruhsatlarını çıkarabilme olanağı bulamayan vatandaşlara da yollarda polis çatır çatır cezalar kesmekte!!.. Bu sorunun çözümü de mi Ankara'ya ihale edildi?.. Vatandaşların ömür törpüsüne dönüşen izdihamları ve gerginlikleri çözümlemek aslında tüm hükümetin yükümlülüğüdür... Başbakan Ersin Tatar, hükümetin başkanı olarak artık bu soruna el atma sorumluluğuyla karşı karşıyadır... Yeter yahu, billahi yeter artık... Vatandaşlardan adeta döve döve vergi alınıyor!..

(Ahmet Tolgay)