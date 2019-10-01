Eskiden kapı gıcırtısından bile çiftetelli oynayan bir toplumduk, şimdilerde ise oyun havası olan Dillirga şarkısı bile insanlara cenaze marşı gibi geliyor. yani toplum mutsuz ve umutsuz.

(Orhun Karagözlü)

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi...Ana baba günü...Allah doktorlarımızdan da hemşirelerden de razı olsun ...Yokluk içerisinde tüm enerjileriyle canla başla çalışıyorlar...Yok hastane öyle yok böyle diye çığırtkanlık yapanlara sesleniyorum evet mutlaka bu popülasyona eksik bir şey çıkar veya makineler eski...çığırtkanlık yapacağınıza el atın yardım edin destek kampanyaları açın...

(Berna Altunsoy)

Çevre temizliği ve sağlığı, hepimiz için çok önemli... Dünyamızın gelecekte nasıl bir şekil alacağı, kıyılarda deniz banyosu yapılıp yapılamayacağı ve solunacak havanın bulunup bulunamayacağı, yeni çevre koşullarına bağlı olacak.

Nasıl bir yaşam süreceğimizi belirleyecek koşullar, giderek kötüleşiyor. Geleceği temsil eden çocukların bu sorunların bilincinde olarak yetiştirilmesi, yeni kuralların benimsenmesi ve hayatın buna göre düzenlenebilmesi bakımından özel bir önem arzediyor.

(Hasan Erçakıca)

Tarihi bir kişiyi tarihe emanet ederken…

Hastanede çalıştığım otuz yıl boyunca Hekimlerden hep aynı hayıflanmayı duydum. Üç nesil hekim ağız birliği edercesine “ Ah! Nasıl edildi de Oktay Ferdun Bey’ın Sağlık Bakanlığı döneminde hazırladığı Sağlık Yasası’nı kaçırdık” diyorlardı… Gerçekten de “Tanrı’dan sonra canımızı emanet ettiğimiz Hekimler….” şeklinde başlayan yasa taslağı, o zamanki sağlık kaosunu önleyecek ve bu sayede, bu günkü problemleri küçük müdahalelerle çözecek bir zemin sahibiydi. Ama bir şekilde ret edilmiş ve onlarca yıl süren, hâlen sürmekte olan pişmanlığa neden olunmuştu. Oktay Bey bu yasanın kabul görmemesi üzerine Sağlık Bakanlığı görevinden istifa etmişti. Etmişti etmesine ama sonraki bakanlar bir daha ayni teşebbüsü yapıp konuya eğilmeyi göze dahi alamadılar. (Burada Sayın Eşref Vaiz’in hakkını yemek istemem. O kendi döneminde bir yasa yapmış ancak o yasanın da bazı maddeleri mahkemeden dönünce uygulama alanı bulamamıştı)

Yine bir dönem Rum mallarına tapu verilmesinin yanlış olduğu, bir gün milyarlarca tazminat verilmek zorunda kalınacağını söyleyerek hukukçu kimliği ile ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki yine sözünü dinletemedi. Gelişi güzel mal dağıtımı ve tapulama yüzünden, çalışkan dirençli bir toplumun içine ganimetle erken zengin olma fikri yerleşti. Yıllar sonra ise bahsettiği tazminatlar takır takır ödendi. Türkiye defalarca mahkum edildi.

Oktay Feridun, benim Oktay Amcam, çocukluğumun Alanya tatillerinin aristokrat ama bir o kadar da mütevazi insanı. Güle güle git. “İçin rahat olsun” diyemediğim için üzgünüm. Ama benzer gaylelerini geleceğe taşıyacağımıza söz veriyorum.

Tanrının Rahmeti üzerinde olsun…

(Bülent Dizdarlı)

Lefke Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü, Mahkemeler, birçok daire den sonra Erdal Abit İlkokulunu da kapattınız. Sırada hangi dairedir acaba?

(Gürsel Karagözlü)