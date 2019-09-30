Tiplere bakalım da hizaya gelelim, gözümüz ‘öğrenci’ görsün!

Kavganın sebebine de bakalım içimiz açılsın ‘alkol tesiri’ yani hiçbir neden ve sebep yokken!

Olayı anımsayalım; 2’si tutuklanan, 1’i hala aranan, 3 ‘Öğrenci’, hiçbir neden yokken, ‘Alkol tesiri’ ile başka birine, arkadaşımıza, arkadaşınıza, size, bize saldırıyor!

Sonuç; ‘Vahim zarar’a uğratıyorlar, öyle sadece zarar deyip geçmeyin, 2 buçuk saat süren ameliyat, haftalarca sürecek olan pipet ile sıvı beslenme vs... yani bir kişinin hayatını, ailesini HİÇ YERE bu kadar etkilemesi!

Söylenecek o kadar çokşey, dile getirilecek o kadar çok küfür var ama ne fayda?

(Fehime Alasya)

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medyada yaptığı açıklamada, Türkmenistan Ekonomi Bakanı Yardımcısı ile New York'ta bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ülkemizde çalışma izinli olarak bulunan Türkmen vatandaşlarının son aylarda yaşamakta oldukları sorunları ele aldıklarını kaydetti.Özellikle hasta ve yaşlı bakımlarında çalışan ve ülkelerine gittikten sonra geri dönemeyen Türkmenlerin bu durumu konusunda henüz olumlu bir gelişme yok ama...

(Ahmet Tolgay)

Türkiye medyası, yazılı, görsel, işitsel....haftalardır, günlerdir Galatasaray-Fenerbahçe futbol derbisi ile ilgili.....neler neler yazdı, çizdi, yorumladı...Spor yazarları adeta bir biri ile yarıştı...Şöyle olacak, olmalı, şöyle 11 hazırlanmalı, şu sistem kullanılmalı, vs..Hatta sonuç ve skor bile belirtenler oldu..Sosyal, sanal medya da patladı....Gün, saat geldi..Maç oynandı...Bakınız , şimdi, o uzmanlar, futbol otoritesi kesilenler ne yorumlar, ne eleştiriler yapıyorlar...Oynanan oyunu izleyenler, başta taraftarlar, düş kırıklığına uğradı...Derbi nitelikli bir maç, oyun, mücadele böyle mi ? Neticeden memnun olan var mı ?

Ne ise, birer puan , ekiplere yetti...Bence, üzerinde durulması, milyarlık bu takımların futbol düzeyi ilerliyor mu, gerileyiyor mu sorusuna yanıt aramaktır... ? Sahada uyur gezerler, amaçsız, cansız dolaşanlar...nerede o can siperane mücadele ruhu ? Sankide, sıradan bir karşılaşma... DERBİ DEDİĞİN BÖYLE OLMAZ...

Maç sonrası , o , kendilerini büyüyük futbol otoritesi, kahin zannedenler , hala daha neler yumurtluyorlar neler...

Ben , bir şey demedim..T:C medyası vurguladı... DAĞ FARE DOĞURDU.

Ben de, yıllarca AIPS kimlik kartlı, spor yazarlığı yaptım...ama, ölçüsüz, sınırsız, atıp tutmadım....Türkiye medyası kadar derbiyi, karşılaşma öncesi göklere çıkartan, gerginlikler yaratan, sonra da yerlere vuran , Türk futbolunun , Avrupaya kıyasla, ne durumda olduğunu göremeyen kişilerin davranışlarına şaşıyorum.

Kimse, maçın hakemini suçlamaya kalkışmasın...Hakemler de, maçın düzeyine ve gidişatına göre , vazifesini yaptı..Maçın sonucunu etkileyecek hataları olmadı....

(Özcan Özcanhan)

Nüfus yani bir ülkedeki insan envanteri bilinmezse, o ülkenin bütün öngörüleri, uzun dönemli siyasi, sosyal ve ekonomik programları hazırlanamaz. Yapılsa yapılsa miş gibi yapılır. Nüfus yapısıyla ilgili Cumhurbaşkanlığından tutun Meclis'teki her parti ayrı bir rakam ortaya atarsa, bu rakamlardan sorumlu devlet kurumları itibarsızlaştırılırsa, o memlekette demokratik bir rejimin olduğu iddia edilemez. Seçmen listeleri şaibeli, vatandaş sayısı belli olmayan bir ülkede demek ki yapılması gereken ilk şey, nüfus konusunda kollektif bir tavır almak ve gerekenleri yapmak lazım. Adrese dayalı sayımdan tutun, belediyelere delege edilmiş ikamet kartı çıkartmaya kadar kolayca atılacak adımlar var ama hepimizin gördüğü gibi hiçbir parti nüfusu bilmek istemiyor ve siyasetini bu muğlaklık üzerinden kurmaya çalışıyor. Öyleyse halkımızın bu oyunu bozmasının zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ben Mete Hatay olarak nüfusu bilinmeyen ve seçmen listelerinin itibarsızlaştırıldığı bir ortamda, bu durum açıklığa çıkarılana kadar oy kullanmayacağımı ilan ederim. Nüfusu tespit etmek kolaydır. Tüm partilerin uzmanlarından oluşacak bir kollektif bunu iki üç hafta içerisinde kolayca çözebilir. Ama bu konuda hiçbir adım atmamayı tercih ediyor partiler. Nadem öyle ben de artık oyumu kullanmamaya ve insanlara da bu durum değişene kadar kullanmamaları çağırısı yapmak istiyorum. Bu saçmalığa artık son verme zamanı gelmiştir. Siyasetçiler bize ortak bir şekilde ya nüfusu açıklarlar ya da bu saçmalığın parçası olmayız....

(Mete Hatay)