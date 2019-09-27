UBP için ağır eleştiriler yapmış bir gazeteci olarak, eski başkanları konusunda attıkları doğru adım için tebrik ederim. Tabii önemli olan genel kuruldaki tavır... Hüseyin Özgürün zaten bu yargılanmayı bizzat kendisinin talep etmesi gerekirdi, olmadı.. Bunu UBP kendi sağladı... Yıllar içerisinde CTP'nin bazı bakanları için de benzer iddialar ortaya atıldı, hangi CTP yönetiminin bu tip doğru bir adımı attığını gördünüz? gerçekten "temiz toplum" konusunda ve ısrarında attığı adımlar için Kudret Özersay’ı da kutlamak lazım... Bu adım (eğer tamamlanırsa ) çok önemlidir KKTC için... Bekleyip görelim

(Aytuğ Türkkan)

Bu ülke küçük bir ülkedir ve her girip çıkanın seceresini de, sayısını da bilmek zorundadır!

Nereden geldiğine bakmaksızın, herkesin...

Sayıyı bile tam tutamamamızın kusuru bizimdir ama, secereyi bilmek ancak bir çözümle mümkündür.

Kıbrıs Sorunu çözülmeden, ülkelerinde suç makinesi bile olsalar, sınırlarımızı aşan herkes "buzzz gaymak" gibidir.

(Erkut Şahali)

Bu “Maraş Vakıf malıdır” reklamlarına harcadığınız 100 bine yakın parayla, yeni açılan eğitim yılında, sıra sandalye eksiği olan okullara maddi destek verseydiniz keşke..

Bırakın içe dönük saçma propaganda yapmayı.. Maceraya gerek yok...

(Elmas Tokay)

Mesela artık Lefkoşa Metahan’daki tek ormanlık alan olan askeri bölgeyi sivilleştirip Lefkoşa Belediyesi’ne versek, oraya güzel bir şehir parkı yapsak, Hastanenin karşısında yıllardır atıl duran Cumhuriyet Parkı’nı, Gönyeli Belediyesi’ne devretsek bu iki büyük ve güzel yeşil alan hepimizin hayat kalitesini artırmaz mı? Tüm bunları yaparken, kimin projesiydi, bu iş siyaseten kime yarayacaktı diye birbirimizi yemesek, sadece yapılana baksak ve hep beraber, her partiden, asker-sivil hep birlikte mutlu olsak? Sevinsek? Mesela... Artık...

(Mehmet Ekin Vaiz)

UBP karıştı: Başsavcılık, Hüseyin Özgürgün'ün hesaplarında tespit edilen 2 milyon 773 bin TL, 252 bin 525 dolar, 325 bin 800 sterlin ile ilgili soruşturmanın ilerlemesi için dokunulmazlığının kalkmasını istedi, UBP "evet" için prensip kararı aldı.

Eski bir başbakanın, kendi partisi tarafından soruşturulmasını istemesi, "temiz toplum" açısından devrim...

"Özgürgün hesap vermesin" demek, Özgürgün'e de hakaret, bana göre... Aklanmalı... Bu para hareketi normal bir hareket değil, bir siyasi için. İşadamı olsa, amenna...

UBP konuyu nasıl tartıştı, neleri gündemi aldı? "Evet" diyenler neden "evet" dedi, "hayır" diyenler kimler? Neden toplantıya gelmediler?

Kabine dışı kalanlar meclise uğramadı bile...

(Hüseyin Ekmekçi)