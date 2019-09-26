Geçtiğimiz gün ağaçlandırma konusunda Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile verimli bir toplantı yaptık. KKTC’ye gelen herkesi önce yeşilin ve ağaçların karşılaması için Ercan Hava Limanı ve Yonca Kavşağı arasındaki yolun iki yanını da ağaçlandırma projeleri olduğunu söyledi. Bu projenin alt yapı çalışmaları sürüyor. Hedef 2020 yılında hayata geçirmek, fidan dikimi esnasında bizi de davet edecekler. Değirmenlik Belediyesi ayrıca bu Kasım-Aralık döneminde her konuta 1 adet yediveren limon ağacı verecek, bölgede 5,000 civarında konut bulunuyor. Bunlardan ayrı olarak bölgede fidan dikimi yapılabilecek arazileri de belirleyip bize ekstra dikim çalışmaları için dönüş yapacaklar. Değirmenlik Belediyesine ilgilerinden ötürü teşekkür ederiz. İlk etkinliğimizi Eylül ayında Lefkoşa’da yapmıştık. İkinci etkinlik Ekim ayında muhtemelen Gönyeli Belediyesi sınırları içinde olacak, detayları duyuracağız. Bir sonraki görüşmemiz ise Beyarmudu Belediyesi ile... Güzel güzel devam ediyoruz..

(Mehmet Ekin Vaiz)

Ülkemizdeki vergi rekortmenleri arasında olan bankaların bu kadar yüksek kar edip vergi vermesine ekonomi uzmanları ne/nasıl yorum yapar merak ediyorum!

Bu durum bana halkın borç yükü altına girdiğini, ezildiğini, faizlerin daha aşağıya çekilebilecek durumda olduğunu düşündürdü.

Daha az faiz alabilir bankalar mesela ve bu kadar kar etmeyebilir sanki!

(Ahmet Özsoy)

Cuma akşamı Girne’de ülkemin iki şampiyon adayı Doğan Türk Birliği ile Yenicami maçı var.

Cumartesi ise İstanbul’da Galatasaray ile Fenerbahçe oynayacak.

Bizim maçımıza 30 TL vermeyenler, 3000 TL harcayarak o maça koşa koşa gidecekler.

Ondan sonra da bu memleket bizim, biz yöneteceğiz.

Öllümüzün goca körrü.

(Songuç Kürşad)

İmzasız mühürsüz belgeler: Maraş'ın sahibi denilen vakıfların tazmin dilerek kapatıldığı iddialarına ilişkin belgelerin altında ıslak imza da yok, mühür de yok. Şimdi hayatta olmayan yetkili insanlarımız da, onların aileleri de büyük şaibe altında bırakılıyorlar... Vakıf malları bu tür operasyonlarla elden çıkarılabilir mi?.. Malın hukuksal özelliği satılamaz, devredilemez, hibe edilemez vakıf...

(Ahmet Tolgay)

Maraş Vakıf malıdır ya da değildir. Vakıflar idaresi bununla ilgili davalar açıp mücadele yürütürken Maraş’ın vakıflara ait olmadığını ispat etmek için bir taraflarını yırtmaya çalışanlara gerçekten anlam veremiyorum .

Rumdan fazla Rumcu olmak kime ne yarar sağlar ?

Deliyseniz üstünüzü başınızı yırtın terbiyem ancak bu kadarına müsait.

(Ziya Emir)