2011 yılından beri depolanan 200 milyon TL değerindeki tarihi geçmiş ilaçlar tam 8 Sağlık Bakanının dönemine ait. Esas ilginç olan tarihi geçmiş tıbbi malzemeleri imha edebilecek tek bir merkez var KKTC'de bu merkez de 2 ay önce özel bir şirket tarafından kurulmuş.

(Göktürk Ötüken)

Girne Kaza Mahkemesi'nde meydana gelen olaylar, "yargı kararının, mahkum yakınlarında yarattığı infial" ya da savcıya yönelik "duygusal reaksiyon" olarak görülüp hafife alınamaz.

Toplumsal entegrasyonun sağlanamamış olmasını siyaseten istismar edenlerin, ne kadar büyük bir tehlike yarattığı dün hepimizin yüzünde kocaman bir tokat gibi patladı.

Vatandaşlığı salt "kimlik kartı sahibi" olmaya indirgeyenler, ne kadar büyük bir tehlike yaratıldığını görmeli ve Kıbrıs Türk Halkı'nın kimliğiyle, kültürüyle ve ülkesiyle diğer ülkeler, kültürler ve kimlikler kadar özgün ve ve özel olduğunu asla unutmamalıdır.

Hayatı adil kılmak mahkemenin işi değildir. Mahkeme bozulan adaletin yeniden tesisi ile görevlidir.

Hayatın adaletini sağlamak her birimize düşer.

(Erkut Şahali)

New York'a taşınan kim federasyon istiyor/istemiyor tartışmaları devam ederken, iki tarafta da sınır kenarlarına asılan milliyetçi propaganda malzemelerinde bir artış yaşandı. İki taraf ta kendini söylemlerde diğerinden daha Barışçı iddia ederken, "öteki" tarafın ekonomik ve sosyal gelişimini nasıl engellerim diye durmadan çalıştı, Ledra Palace geçişinde Kıbrıs Rum Belediyesi kanlı propaganda malzemelerini artık elektronik bir neon panoyla göstermeye başladı. Diğer taraftan biz de bütün dağlardaki "Ne Mutlu Türküm"leri yeni alçılarla parlattık, ve üç ay öncesine kadar Federasyoncu bir Başbakan, Federasyoncu bir Cumhurbaşkanın olduğu dönemde bile, Maronitlerin köylerine dönmesini sağlayamadık. Rumların en fazla ziyaret ettiği 6 senedir CTP'li Belediye'ye bağlı Apostolos Andreas Manastırının meydanındaki koskocaman "Bülent Ecevit Meydanı" panosunu aynen tutmaya devam ettik. Ama biz "Federasyon isterik", "Kıbrıs'ta Barış engellenemez" diye de slogan atmaya devam ettik. Amaaan hade boş verin galiba çoğumuz lafta federasyoncu icraatta ise birer sıkı taksimciyiz.

(Mete Hatay)

Al da bozdur: Adam kuş gözlem yeri yapma gerekçesiyle Geçitköy Barajı yöresinde kiraladığı arazideki 60 çam fidanını kesti. Kuşları gözlemlemek için apartman mı dikmek gerek, yoksa kuşlar ağaçlar arasından gözlemlenemez.

(Ahmet Tolgay)

BM, neyi başardı? İkinci Cihan (dünya) harbi, 1945 de sonlandığında, 51 üye ile kurulan bu , dünya örgütü, dünyanın her yanında barışı sağlayacak ve yeni herhangi bir savaşı önleyecekti...Şu anda 193 üyesi ile nerede hangi çatışma, uyuşmazlık, siyasi vs....sorunu çözümledi ?

Nereye el attıysa , sonuç alamadı...

Örnekleri var ; Kaşmir, Orta doğu-İsrail-Arap ülkeleri, Sudan, Yemen, Vietnam Kore, Libya, Kongo, Çin, Afganistan, Ermenistan Karabağ, Kıbrıs ve diğer sorunlu bölgelerde, elle tutulabilir bir başarı kaydedebildi mi? Hayır...Nice, Genel Sekreterler Dag Hmarjould’dan başlayarak, geldi geçti.

Kurduğu barış gücü askerleri neyi başardı, birkaç insancıl yardımdan başka?

Genel Asamblesi, Güvenlik Konseyi neyi halletti?

25 Eylül 2019 da Genel toplantı var takvimde. İklim değişikliği, uyuşturucu vs.. tartışılacak konuların başında geliyormuş....Silahsızlanma, barış, savaşları önleme konularında ne yaptı..hangi siyasi sorunu, göçleri , insan katliamları yaşanan yerlerde aldığı olumlu bir sonuç var mı ?

Dünyayı ilgilendiren çatışmalarda önleyici oldu mu ?

Kıbrıs’ta 50 yıldır ne yaptı, neyi başardı ?

Başarısı yok. Çünkü, süper güçlerin borusudur orada da öten.. Kendi çıkarları doğrultusunda olmayan kararları ,derhal veto hakkına sahip ülkeler, yolu kapatmıyor mu ?

Kurduğu barış ordusu- Force for peace, nerede barışı korudu, sağladı ? Kaşmirde mi, Filistin’de, Suriye’de, Kıbrıs’ta mı ? UNFICYP- BM Kıbrıs Barış Gücü askerlerinin gözleri önünde Kıbrıs Türkleri katledilir, toplu mezarlara gömülürken, muhasara altına alınırken, yollardan kaçırılırken, Türkler açlık ve ambargolar altında inlerken Birleşmiş Milletler ne yaptı?

Yarım asırdır, gözetiminde sürdürülen müzakerelerde, bir adım ileriye gidildi mi? Barış planları diye hazırladıkları formüller işe yaradı mı ?

Hala daha Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs Hükümeti ve devleti olarak tanımaktan başka ne yaptı ?

1945 de kurulan BM, üye sayısını giderek artıran bir kulüp olmaktan öteye gidemedi... İsrail, Kudüs’ü, Golan tepelerini Gazze’yi ilhak ederken, Arap topraklarına yerleşim birimleri kurarken, Başkent Tel-Aviv Kudüs’e taşınırken müdahale edebildi mi ? Suriye ve halkı kan ağlarken, göçe zorlanırken , ülkeyi; ABD, Rusya, İsrail, İran güç ve çıkarlarına göre bölüşürken BM ne yaptı ? Daha fazla uzatmama gerek yok.

(Özcan Özcanhan)