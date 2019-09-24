BRT Spor kapatıldı!!! Bu kararı siyasi kompleksten öte, yeni nesil yayıncılığı anlamaktan uzak ve bu ülkede sınırlarını zorlayan, spor camiasında herşeye rağmen ayakta kalma mücadelesi verenlerle, aynı anda 3 farklı kanaldan 3 farklı canlı yayını başarıyla yürütebilen bir ekibin emeklerine de saygısızlık olarak yorumluyorum. Yazık!

(Aysu Basri Akter)

Türkiye Barolar Birliği ‘Kıbrıs’ta Son Söz’ü söylemiş. Söylenenler hiç de öyle şaşırtıcı falan değil. Bildiğiniz tipik sağ siyasi hamaset. ‘Sahaya çok daha sağlam hukuki argümanlar üretilmesine katkıda bulunmak’ amacıyla düzenlendiği ifade edilen Konferansın sonunda, ‘evreka evreka!’ denilerek bir sonuç bildirgesi de hazırlanmış . ‘Federasyon dışındaki alternatif çözüm modellerinin ele alınacağı bir müzakereye girilmesinin uygun olacağı’ sonucuna ulaşan ve genel yapısı itibarı ile ‘oksimorona övgü’ niteliği taşıyan bildirgenin, ‘Kapalı Maraş’ın KKTC yönetiminde, Vakıf mallarının hukuki durumunu da dikkate alarak uluslararası hukuk temelinde iskana açılması’ gerektiği tespiti de var. Akıllı telefonların yanı sıra lisans diplomalarının da girişte emanete bırakıldığı tahmin edilen konferansta yapılan sağlam hukuki değerlendirmelerin en can alıcı olanı ise, deniz yetki alanları ile ilgili kısımda yer alan Kıbrıs- Meis adası benzetmesi oldu. Bu beklenmedik manevranın uslanmaz federalistlerin yüzünde, kızgın kumlardan serin sulara çarpar gibi ama tam da öyle olmayan bir etki yaratması bekleniyor.

(Fazilet Özdenefe)

Girne Mahkemesi'nde, kararı beklenen bir cinayet davasında sonuç açıklandı ve sanıklar mahkum edildi. Kararı beğenir ya da beğenmezsiniz. Eğer itirazınız varsa, bunun yöntemi bellidir. Her iki taraf da istinaf yoluna başvurup, davayı Yüksek Mahkeme'nin gündemine getirebilir. Yok hayır, biz hukuk tanımayız diyorsanız da, bugün videolara yansıyan yöntemleri kullanırsınız. Mahkeme'den yansıyan görüntülerde sanık yakınları: "Tayyip Baba gel gör, Türkiyelidirler diye böyle yapıyorlar" diye bağırıyorlar. İşte bu hiçbir zaman gelmek istemediğimiz noktadır. Türkiye hukuk sistemini bir garabete çeviren adama seslenmek ve kökene dayalı kışkırtıcı tespit yapmak, varabileceğimiz en tehlikeli duraktır. Aman ha, dikkat edin, etrafınızda bu yorumlar yapılırsa da önünü almak için hukuk ve adalete yönelin. Aksi takdirde karanlığa hapsolmak an meselesi.

(Aslı Murat)

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın, dört gencin ölümüne sebep olan Girne-Boğaz yolunun hesabı ne kadar sorulmuşsa, çöpe dökülen milyonlarca TL'lik ilacın hesabı da o kadar sorulacaktır.

(Göktürk Ötüken)

Güneye geçtiğinde rahatlayan çok insanımız var. "Ah bir Avrupa'ya gidip geleyim," diyen, oranın alt yapısına övgüler düzenimiz çok. Anlaşma olduktan sonra sanki birileri gelecek ve bu güzellikleri bizim tarafa da taşıyacakmış gibi beklentiler de var. Kimsenin sormadığı bu insanların bu ekonomik mucizeyi nasıl gerçekleştirdikleri ve ne kadar ter döktükleri. Adanın sadece bir yarısını sevmememiz lazım tabii ama arada bir de yaşadığımız tarafa şöyle bir baksak nasıl olur acaba? Etrafı b.k götürüyor, biz öteki tarafı sayıklarken. Öteki tarafın güzelliklerini, başarılarını sayarken, acaba ne zaman o insanların bizim tarafta bırakmak zorunda kaldıkları değerlere saygı göstereceğiz? Kilisler darmadağın, mezarlıklar tarumar edilmiş duruyor, dağ taş şoven sloganlarla dolu!!

(Mete Hatay)

Evet KKTC devlet kurumalarının vizyonuna yeni bir örnek. Geçtiğimiz hükümet döneminde açılan BRTSPOR, bu hükümet döneminde kapatılmış... Söylenecek çok şey var ama...

(Merter Refikoğlu)